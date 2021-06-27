Представление о себе, которое ломает жизнь. Материал издания «Кинжал».

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Эта история — о сверхдостигаторах и победителях по жизни. Если вы относитесь к ним, то, возможно, это про вас. А если нет — то считайте, что это серия фильма «Богатые тоже плачут».

Допустим, есть аналитик Ибрагим, который делает отчёт по когортам клиентов с 2019 по 2021 год. Это большой, фундаментальный труд. Вот он готов:

Ибрагим знает, что его работа важна и нужна. Он вложил в неё много времени и теперь хочет, чтобы его за это признали: хвалили, упоминали в корпоративной рассылке, а то и дали премию.

Ещё Ибрагиму хочется, чтобы его отчёт был самым лучшим в компании. Чтобы никто не мог даже встать рядом с его ослепительным, прекрасным отчётом, а сам Ибрагим был бы самым исключительным аналитиком среди всех аналитиков. В лексиконе Ибрагима даже есть специальная фраза: «заткнуть всех за пояс».

Ибрагима можно понять: он убеждён, что только благодаря исключительной работе и победам по всем фронтам он закрепит своё положение в компании. Никому не нужны лузеры, победителей не судят и всё такое.

Но есть и обратная сторона.

Быть исключительным — это постоянная нагрузка

Ибрагим убеждён, что раз он исключительный, то он обязан делать всё лучше других. «Достаточно хорошо» уже не подходит. Любая работа должна быть сделана идеально, на голову лучше других, даже в ущерб отдыху и личному времени.

Понятно, что это дьявольски тяжело.

Ибрагим убеждён, что если он хоть на минутку расслабится и сделает неидеально, он в ту же секунду превратится в подзаборного бомжа. Его сразу уволят и от него отвернутся все: и друзья, и коллеги, и мать родная.

С исключительными не дружат

Ибрагим может заметить, что у него не так много друзей, как ему хотелось бы. К нему приходят за советом, ему поручают самые ответственные поручения, но вот в бар его не зовут, на дни рождения не приглашают, в боулинг все ходят без него.

Оно и понятно: для окружающих Ибрагим — такой гений, которым лучше любоваться издалека. Он не понимает наши проблемы, с ним нечего обсудить и, самое главное, с ним не хочется ничем делиться. Очень трудно испытывать общность с таким исключительным, недосягаемым человеком.

По отношению к исключительному Ибрагиму есть две модели поведения: не давать ему возвыситься и примазаться к его успеху.

Исключительный — необязательно полезный

И есть ещё один нюанс: Ибрагим в этой компании не один. Его работа — это часть большой картины. И если Ибрагим думает только о величии собственной работы, он может не обратить внимание, что его величие компании не особо нужно. Притом что претензий на величие у него будет вагон.

Например, Ибрагим может тратить огромное количество времени на создание идеальных, безукоризненных отчётов. Но этими отчётами пользуются один раз, после чего они устаревают. Перфекционизм Ибрагима не приносит никакой пользы, времени тратится много.

Капитанские советы

Когда так описываешь проблему, становится понятно:

Лучше делать нужное на четвёрку, чем ненужное на пять с плюсом.

Если ты сегодня сделаешь неидеально, тебя не только не уволят, но ещё ты поспишь.

Между «неидеально» и «плохо» огромный путь. Если ты сегодня немного разожмёшь булки, ничего с тобой не случится.

Когда ты хочешь заткнуть всех за пояс, с тобой не хотят дружить. А когда ты собираешь команду, чтобы решать общую задачу, всем хочется с тобой работать.

Твоё величие интересно только тебе. Польза от тебя интересна всем.

В случае с Ибрагимом нужно было бы сходить к боссу и спросить: «Чего сейчас не хватает? Что улучшить в работе? Какие проблемы в процессе мешают нам делать всё эффективнее и быстрее?» И, узнав это, собрать команду и решить проблему.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.