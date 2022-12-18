Неудачно поставленный смайлик, долгое отсутствие ответа и даже длинные простыни с вежливыми разъяснениями — все это может напрягать. Издание Bubble рассказывает, стоит ли искать в рабочих сообщениях двойное дно и как самому не прослыть пассивным агрессором.

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Материал подготовлен изданием Bubble.

Пассивная агрессия — интересный феномен, потому что ее трудно распознать наверняка. Вживую помогает мимика и интонация, в онлайн-коммуникации — совсем сложно. И если рабочее сообщение показалось недружелюбным, никогда не знаешь: то ли коллега на тебя сердится, то ли у него плохой день, то ли это его типичная манера общения. При этом недомолвки могут пагубно отражаться на атмосфере в команде.

Мы решили разобраться, что люди чаще воспринимают как пассивную агрессию, оправдано ли это и какие члены команды реально склонны делать неприятные намеки. Своим мнением поделились:

Как это выглядит: признаки пассивной агрессии

Каждый человек может воспринимать пассивной агрессией разные вещи — это во многом индивидуальная особенность. Иногда триггерами становятся конкретные фразы, но тут многое зависит от контекста.

Возможно, я просто мнительный, но иногда при общении с боссом слова типа «я тебя услышал» мысленно перевожу как «ну ладно, заткнись уже». Есть специфическое «держи в курсе» — на мой взгляд, это звучит как «на самом деле мне пофиг». А еще я вижу пассивную агрессию во фразах без контекста. Например, в сообщении прикладывают какой-то кусок твоей работы с вопросом «что это?» — и приходится самому догадываться, что не так. Но не уверен, что пассивная агрессия в таких случаях реально присутствует — я не формирую мнение о людях только на основе ощущений. Например, у меня очень хорошие отношения с нынешним начальником. Он тоже говорит фразу «я тебя услышал», но вряд ли имеет в виду что-то плохое. Не знаю, как такое выяснять. Можно, конечно, подойти к человеку с вопросом «ты это наезжаешь на меня что ли?» — но я почему-то думаю, что это не поможет. Алексей Гладких, Senior Backend Developer

Отсутствие вообще какого-то ответа — тоже может быть тревожным звоночком. Игнор от человека, который другим членам команды обычно отвечает быстро — это явно недружелюбный знак. Впрочем, есть и действительно занятые люди.

C пассивной агрессией на работе я встречалась нередко, но и не слишком часто. Чаще сталкиваешься с этим явлением в государственных учреждениях, так что всегда есть где потренироваться. Иногда к сожалению, такое можно встретить и в своей семье. В онлайн-коммуникации для меня пассивная агрессия чаще всего выражается в едких оценках работ (моих или чужих), в игнорировании. Такие вещи как отсутствие смайлика, или неправильные точки или запятые — я не считаю пассивной агрессией, так как видела много людей, которые не любят и даже боятся смайликов. Один из важных признаков для меня — долгие ответы. Если человек, которому вы пишите, действительно очень занят и вы и это знаете — то подождать ответа это ок. Если же вы знаете, что у него не так много работы и он постоянно очень долго отвечает вам, то есть повод задуматься. Ганна Новикова, Senior DevOps Engineer

По сути, воспринять как пассивную агрессию можно буквально что угодно. Отсутствие смайлика и наличие смайлика. Долгий ответ или чересчур поспешный. Очень краткий или подчеркнуто растянутый. Трудности с пониманием других людей неизбежны в коммуникации, но они усугубляются в переписке, где мы видим только печатный текст — без всяких невербальных сигналов.

Пассивная агрессия — куда более сложная штука, чем отсутствие эмоджи в сообщениях. Тут суть скорее в отсутствии ответа в принципе или в ответе лишь на часть заданных вопросов. И всегда важно учитывать контекст. Один может усыпать свой ответ многочисленными эмоджи, другой — нет. Значит ли это, что первый настроен дружелюбно, а второй «пассивно агрессирует»? Однозначно ответить нельзя, все мы разные и реакции у нас тоже отличаются. Также все осложняет онлайн-коммуникация. Вы не можете знать наверняка, какой эмоциональный фон заложен в сообщение отправителем. Нет маркеров по которым это можно было бы считать, общаясь вживую — интонация, жесты, выражение лица. Если волнует виртуальный тон собеседника и для вас важно понять фон сообщения, спросите напрямую. Делать выводы исходя из одной ситуации и одного сообщения, точно не стоит. Валерия Федотова, ИТ-психолог

Пассивная агрессия или привычный стиль общения

Пожалуй, один из ключевых факторов, позволяющих определить пассивную агрессию — это контекст. Если человек всем и всегда отвечает без смайликов, кратко и спустя 5 часов — это можно списать на особенность характера. Если он ведет себя так только по отношению к определенной группе лиц — есть повод задуматься.

Но даже если пассивно-агрессивным ошибочно кажется привычный стиль общения коллеги, не каждый коллектив захочет терпеть даже мнимое недружелюбие.

Адаптироваться, для многих — тяжело. Лично видел и продолжаю наблюдать такие кейсы. Человек работает в компании полгода-год, общается в Slack, посещает дейлики. И получает обратную связь, что было бы круто побольше «смолтолкать» и быть на дейликах позитивнее — но все равно не может переучиться. Аргументы: «Ну, а че они все там, как клоуны сидят». Или еще, например: «Слушай, ну я не знаю там насчет их ориентации, но я-то нормальный мужик». Такие люди в итоге покидают команду. Но даже те, кто приживается в коллективе и остается — разные. В мультинациональных командах у каждого участника — все равно свой уникальный жизненный опыт, влияющий на коммуникации. Можно научиться поверхностным приемам и быть «на одной волне» с коллективом, но в деталях все равно останутся нюансы и разночтения. Осознать это хорошо помогает книга Эрин Мейер «Карта культурных различии». Она в игровой форме подсвечивает ситуации, когда кажется, что человек проявляет пассивную агрессию, а по факту нет. Потом становится легче подмечать такие случаи в работе. Виталий Емельянцев, разработчик

Важно учитывать особенности культурной среды и компании, в которой вы работаете. И, по возможности, подстроиться под общий стиль общения — в мелочах это должно быть не так сложно. При этом важно понимать, что полностью пассивную агрессию — реальную или мнимую — искоренить невозможно. Это нормальная коммуникативная ситуация: просто из каждого такого момента стоит делать выводы, разбираться и быть внимательнее к чувствам окружающих.

К такому типу поведения в разных ситуациях так или иначе прибегали мы все. Вспомните, как не хотелось выполнять какую-то задачу, а вы уже пообещали. Открыто сказать о том, что не хотелось ее выполнять — не смогли, а приступить к делу как-то не удалось. Здравствуй, прокрастинация — одно из проявлений пассивной агрессии, последующий игнор сообщений (не вижу проблемы, значит, ее нет), саботаж. И вот вы уже пассивно агрессируете. Такое случается, и это не значит, что вы или другие обязательно будете вести себя так всегда. Именно поэтому, по моему мнению, важно не клеить на себя и других ярлыки, а понять, заметить проблему — и искать конструктивные способы решения. Валерия Федотова, ИТ-психолог

Как распознать и обезвредить пассивного агрессора

Если какая-то фраза или действие со стороны коллеги показались вам пассивно-агрессивными, первое, что стоит сделать — понять, было ли реальное недружелюбие с его стороны.

Уточнять и переспрашивать — лучшая техника в коммуникациях. — Привет, вы имели в виду что недовольны моим решением здесь? — Мне стоило сделать вот так? — Тебя злит этот факт? Эти и другие вопросы имеют главную цель — получить явное подтверждение вашей гипотезе: «Ой! Кажется на меня злятся, это ведь точно была пассивная агрессия?» И внезапно в мультинациональных командах оказывается, что 90% таких мыслей ложные. Человек просто объяснил позицию своими словами, и они показались тебе агрессивными. Не бойтесь спрашивать и уточнять — это ключ. Виталий Емельянцев, разработчик

Если человек один раз что-то не так сказал или сделал, не стоит сразу же записывать в его во враги — может быть у него просто был плохой день.

Чаще всего, пассивная агрессия не имеет причины на работе, это внутренние конфликты, кризисы. Просто внутренняя агрессия выплескивается наружу, и об этом важно помнить. Конечно, бывает, когда реальное недовольство кем-то из коллег тоже становится причиной пассивной агрессии, но такое происходит намного реже. Ганна Новикова, Senior DevOps Engineer

Есть и другое мнение: нет дыма без огня. Если в свой плохой день коллега сорвался именно на вас, возможно, вы ему действительно чем-то не нравитесь.

По моему опыту, реальная пассивная агрессия чаще всего обусловлена личной неприязнью. Одному члену команды не нравится второй, и у первого не хватает софт-скиллов, чтобы держать это при себе — либо он просто не считает это нужным. Также имеет место быть желание самоутвердиться за чужой счет. Мне кажется, что слова, которые могут восприниматься пассивной агрессией, чаще говорят люди на управленческих должностях. Но я не видел ни одного случая пассивной агрессии, про который я мог бы с уверенностью сказать, что это не недопонимание. Алексей Гладких, Senior Backend Developer

В рабочем коллективе, особенно большом, невозможно дружить со всеми, и личная неприязнь вполне возможна. Сдерживать ее — вопрос коммуникативных навыков и банальной вежливости.

Активная агрессия проявляется в открытом выражении человеком своего недовольства по тому или иному поводу. Пассивная напоминает саботаж. Это может проявляться в игнорировании ваших запросов, неисполнении прямых обязанностей (о которых приходится напоминать раз за разом), в распускании сплетен за спиной, манипуляциях. Когда коллега не соблюдает договоренности, срывает дедлайны, нарушает личные границы, отпускает токсичные комментарии (и это не про единичный случай) — скорее всего, вам не кажется и пассивная агрессия есть. Еще стоит обращаться внимание на то, как вы себя чувствуете во время общения. Бывает, человек сделает вам комплимент, а вас будто наизнанку выворачивать начинает. Вроде мило пообщались, а у вас кулаки сжимаются. Комплимент «классная блузка, небось снова всю зарплату за нее отвалил» — не комплимент вовсе. А милое общение, в котором пытаются раскопать все подробности и детали вашей личной жизни, может нарушать границы, отчего вы начнете злиться. Телесные реакции и эмоции — прекрасные помощники в определении направленной на вас пассивной агрессии. Валерия Федотова, ИТ-психолог

С одной стороны, если хорошо поискать, найти мнимую пассивную агрессию можно в любом сообщении. С другой, если эти сообщения реально заставляют вас чувствовать себя плохо, проблему отрицать нельзя.

Бывали периоды, когда нужно продолжать работать с людьми, которые проявляют пассивную агрессию. Но всегда требуется помнить, что можно (часто и нужно) в такой ситуации — уйти. Слишком много своего времени, своей жизни мы проводим на работе, чтобы терпеть такое. Поэтому вот мой рецепт: — Попробовать поговорить с этим человеком. — Попробовать поговорить с вашим менеджером/лидом. — Если ничего не изменилось, поговорить, так сказать, с самим собой и определиться с ответами на вопросы: «Могу ли я дальше работать с человеком, сильно ли затрагивает меня эта пассивная агрессия?» — Если ответы на предыдущие вопросы «нет» и «да», надо либо сразу уходить (если есть возможность), либо готовиться к уходу. Ганна Новикова, Senior DevOps Engineer

Пассивная агрессия — двусторонняя проблема. С одной стороны, агрессор может, осознанно или нет, пытаться задеть коллегу. С другой — этот коллега может обостренно воспринимать любую критику или краткие ответы, как нападки. В любом случае важно обозначить проблему и попробовать восстановить здоровую атмосферу в команде — это преимущественно задача менеджеров и эйчаров.

Цели пассивного агрессора могут быть очень разными — как осознаваемыми, так и нет. Иногда это про то, чтобы вывести вас из состояния эмоциональной стабильности. Иногда человек делает это не специально, но от этого никому не легче. Иногда у человека отсутствует уверенность и внутренняя опора, чтобы сказать вам о своих чувствах прямо. Зависит от конкретного человека и от конкретной ситуации. Стоит вычислять провокаторов/вечных жертв/сплетников, проводить с ними работу. Если беседы и санкции не помогают — искать таким сотрудникам замену, избавлять от них коллектив, не давать такому стилю общения распространяться и закрепляться в вашей компании. Валерия Федотова, ИТ-психолог

Что, если пассивный агрессор — это вы?

Поскольку пассивная агрессия часто проявляется неосознанно, есть риск не заметить ее за собой.

Меня обвиняли в пассивной агрессии 2 раза, и тогда я действительно ее проявляла. Сделано это было каждый раз неосознанно, поэтому я всегда извинялась за этим моменты. А в будущем старалась следить за собой и своим поведением. Советую также делать и другим, потому что всегда можно объяснить поведение, остаться с коллегой в хороших отношениях и улучшить себя. Ганна Новикова, Senior DevOps Engineer

Стоит тщательнее за собой следить — особенно, если знаете, что некоторые коллеги особенно чувствительны к тону общения. Но полностью исключить недопонимание никогда нельзя.

У меня есть ощущение, что случаи пассивной агрессии люди часто сами себе придумывают. Возможно, это связано с низкой самооценкой и повышенной тревожностью. Из-за некого тренда на поиск пассивной агрессии везде, я стараюсь тщательнее следить и за собой. Например, у меня есть подчиненный, который постоянно косячит. Иногда от этого дико бомбит, но ему всегда пытаюсь корректно обозначить, что он делает не так. Не знаю, как он это воспринимает: иногда кажется, что когда стремишься писать максимально аккуратно, развернуто — звучит еще агрессивнее. Когда все по полочкам раскладывают и заставляют самому прийти к выводу, что ты не прав. Кстати, смайлики могут быть пассивно-агрессивными в контексте. Например, если кто-то накосячил, и ты напишешь: «Интересно, как работает это код?» — и поставишь задумчивый смайлик. Но я понимаю это, только если порефлексирую. Могу подобное написать, а потом думаю: «Блин, а вдруг он обиделся!» Алексей Гладких, Senior Backend Developer

Бывают конечно и неоправданные обвинения — невозможно, да и не нужно подстраивать стиль общения под каждого собеседника.

Помню, что еще в универе меня пытались обвинить в пассивной агрессии, потому что всегда ставлю точки в конце предложений. Такая привычка сохранилась, но люди на полном серьезе говорили, что их это смущает. Трудно это понять: тут же просто правила русского языка. Знаю, что еще есть те, кто очень привык к закрывающим скобкам (смайликам) в конце предложений, и сообщения без них считывают как агрессивные. Может, когда у человека какой-то тяжелый период в жизни, он склонен принижать себя и во всем видеть упреки. Алексей Гладких, Senior Backend Developer

Проанализировав свое поведение, можно понять, насколько вы склонны к пассивной агрессии. А можно и спросить коллег в случае сомнения — это поможет разрядить обстановку. Случается, что мы проявляем такую недоброжелательность — остается лишь работать над тем, чтобы этих моментов было меньше, а возникшие конфликты легко разрешались.

Особенно склонны к этому типу поведения те, кто не мог в детстве открыто выразить свое недовольство, проявить гнев. Например, когда не хотели ходить на танцы, а родители заставляли — ведь им виднее, что для вас лучше. Или еще проще: не хотели кашу есть, а вас из-за стола не выпускали. Так закреплялась модель, в которой, открытое выражение недовольства было невозможным. И вам приходилось справляться с этим в пассивной форме — опаздывать на танцы или пропускать вовсе. Недовольно вздыхая жевать кашу, чтобы скорее выбраться из-за стола. Замечаете ли вы за собой следующее? — Любите игнорировать, прокрастинировать, срывать систематически дедлайны. — Получаете на свои шутки странные реакции. — Часто слышите, что ваши комментарии грубые и обидные. — Со скрипом выстраиваете теплые дружеские и партнерские отношения. — Дуетесь на других и продолжаете «терпеть» молча. Если это имеет место быть, вероятность того, что вы пассивный агрессор, высока. Но с этим можно и нужно работать, если есть желание перейти на комфортный для себя уровень взрослой, зрелой и продуктивной коммуникации. Во взрослой жизни у нас есть выбор — продолжать подавлять свой гнев, что не здорово, или выстроить другую модель поведения, в которой найдете способы нормального выражения агрессии. Валерия Федотова, ИТ-психолог