Когда «спасибо» означает «иди на ***»: истории айтишников о пассивной агрессии на работе
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Неудачно поставленный смайлик, долгое отсутствие ответа и даже длинные простыни с вежливыми разъяснениями — все это может напрягать. Издание Bubble рассказывает, стоит ли искать в рабочих сообщениях двойное дно и как самому не прослыть пассивным агрессором.
Пассивная агрессия — интересный феномен, потому что ее трудно распознать наверняка. Вживую помогает мимика и интонация, в онлайн-коммуникации — совсем сложно. И если рабочее сообщение показалось недружелюбным, никогда не знаешь: то ли коллега на тебя сердится, то ли у него плохой день, то ли это его типичная манера общения. При этом недомолвки могут пагубно отражаться на атмосфере в команде.
Мы решили разобраться, что люди чаще воспринимают как пассивную агрессию, оправдано ли это и какие члены команды реально склонны делать неприятные намеки. Своим мнением поделились:
Каждый человек может воспринимать пассивной агрессией разные вещи — это во многом индивидуальная особенность. Иногда триггерами становятся конкретные фразы, но тут многое зависит от контекста.
Отсутствие вообще какого-то ответа — тоже может быть тревожным звоночком. Игнор от человека, который другим членам команды обычно отвечает быстро — это явно недружелюбный знак. Впрочем, есть и действительно занятые люди.
По сути, воспринять как пассивную агрессию можно буквально что угодно. Отсутствие смайлика и наличие смайлика. Долгий ответ или чересчур поспешный. Очень краткий или подчеркнуто растянутый. Трудности с пониманием других людей неизбежны в коммуникации, но они усугубляются в переписке, где мы видим только печатный текст — без всяких невербальных сигналов.
Пассивная агрессия или привычный стиль общения
Пожалуй, один из ключевых факторов, позволяющих определить пассивную агрессию — это контекст. Если человек всем и всегда отвечает без смайликов, кратко и спустя 5 часов — это можно списать на особенность характера. Если он ведет себя так только по отношению к определенной группе лиц — есть повод задуматься.
Но даже если пассивно-агрессивным ошибочно кажется привычный стиль общения коллеги, не каждый коллектив захочет терпеть даже мнимое недружелюбие.
Важно учитывать особенности культурной среды и компании, в которой вы работаете. И, по возможности, подстроиться под общий стиль общения — в мелочах это должно быть не так сложно. При этом важно понимать, что полностью пассивную агрессию — реальную или мнимую — искоренить невозможно. Это нормальная коммуникативная ситуация: просто из каждого такого момента стоит делать выводы, разбираться и быть внимательнее к чувствам окружающих.
Как распознать и обезвредить пассивного агрессора
Если какая-то фраза или действие со стороны коллеги показались вам пассивно-агрессивными, первое, что стоит сделать — понять, было ли реальное недружелюбие с его стороны.
Если человек один раз что-то не так сказал или сделал, не стоит сразу же записывать в его во враги — может быть у него просто был плохой день.
Есть и другое мнение: нет дыма без огня. Если в свой плохой день коллега сорвался именно на вас, возможно, вы ему действительно чем-то не нравитесь.
В рабочем коллективе, особенно большом, невозможно дружить со всеми, и личная неприязнь вполне возможна. Сдерживать ее — вопрос коммуникативных навыков и банальной вежливости.
С одной стороны, если хорошо поискать, найти мнимую пассивную агрессию можно в любом сообщении. С другой, если эти сообщения реально заставляют вас чувствовать себя плохо, проблему отрицать нельзя.
Пассивная агрессия — двусторонняя проблема. С одной стороны, агрессор может, осознанно или нет, пытаться задеть коллегу. С другой — этот коллега может обостренно воспринимать любую критику или краткие ответы, как нападки. В любом случае важно обозначить проблему и попробовать восстановить здоровую атмосферу в команде — это преимущественно задача менеджеров и эйчаров.
Что, если пассивный агрессор — это вы?
Поскольку пассивная агрессия часто проявляется неосознанно, есть риск не заметить ее за собой.
Стоит тщательнее за собой следить — особенно, если знаете, что некоторые коллеги особенно чувствительны к тону общения. Но полностью исключить недопонимание никогда нельзя.
Бывают конечно и неоправданные обвинения — невозможно, да и не нужно подстраивать стиль общения под каждого собеседника.
Проанализировав свое поведение, можно понять, насколько вы склонны к пассивной агрессии. А можно и спросить коллег в случае сомнения — это поможет разрядить обстановку. Случается, что мы проявляем такую недоброжелательность — остается лишь работать над тем, чтобы этих моментов было меньше, а возникшие конфликты легко разрешались.
сколько же мусора в головах у снежинок
Гагьловок - Прямо ответ Комитета про возвращение дизлайков
Охуеть конечно так и не узнаешь что с шизоидом общаешься