Личный опыт Евгения Евсеева 2 часа назад 2 часа «Пятница, вечер, и начинается — миллион вопросов в личку»: истории про то, как на работе «дёргают» в нерабочее время Статьи редакции Вечер или выходной — а руководство и коллеги продолжают писать по рабочим вопросам. Издание dev.by поговорило с айтишниками, которых «дёргают» и которые «дёргают» сами. А ещё обсудило с опытным управленцем, как выстроить границы с коллегами и работодателем — и при этом не уволиться. «Другие работники были вынуждены разбираться со своей работой сами» На предыдущей работе я был замдиректора по ИТ. Но фактически делал всё — в нагрузку к своей работе прокладывал силовые кабели (нет, «корочки» электрика у меня нету), настраивал маршрутизаторы, составлял отчёты продаж, занимался маркетингом и даже за бухгалтера иногда делал работу. Мой работодатель был очень токсичным, звонил мне и в нерабочее время, писал сообщения — и обижался, если я не отвечал. Несколько раз я спокойно беседовал с ним о том, что нуждаюсь в отдыхе после работы (и да, «в обед меня тоже нет»). И он вроде бы услышал меня. Но в компании творился такой бардак, что меня доставали и другие работники, в том числе родственники нанимателя. Надо пояснить, что отец директора был руководителем в другом подразделении, а мать — уборщицей и завотдела. Ни один из них не имел ко мне отношения, но оба таким образом соревновались, «кто главнее». Для меня решением проблемы стало игнорирование: на звонки в неурочное время я не отвечал, если мне писали — просматривал сообщение в уведомлении (так оно оставалось непрочитанным, а я для его автора — «оффлайн»), чтобы не пропустить чего-то критического. Но ничего критического не происходило. Что в итоге: другие работники и работодатель были вынуждены разбираться со своей работой сами, а проблемы ждали, пока я приду на работу. Конечно же все вокруг были недовольны таким положением дел: «ты же понимаешь, нам надо» и так далее. Но я твёрдо стоял на своём. Серьёзных последствий для меня самого это не повлекло, но отношения с коллегами и руководством ухудшились — других рычагов-то у них не было. В конце концов все смирились, что я «белая ворона» — это их слова. Когда устраивался на нынешнюю работу, я сразу дал понять, что на выходных/в отпуске/в нерабочее время меня беспокоить не стоит — и моё руководство старается этот момент соблюдать. «Худшее, что могло случиться, — когда ты сам становился «вызванивателем» На одном из прошлых проектов такое было в порядке вещей для самого заказчика. И «дёрнуть» в будний день после работы — меньшее из зол. Бывало, что некоторых из нас поднимали в понедельник в 5:00 утра, потому что внеплановый релиз «пошёл не по плану». А ещё бывало, что мы все выходные сидели на созвоне с заказчиком в тщетных попытках починить то, что внезапно сломалось. Худшее, что с тобой могло случиться, — когда ты сам становился таким вот «вызванивателем» (а это рано или поздно настигало каждого): тебя просят решить какую-то проблему («посмотри-ка») — ты звонишь человеку, который лучше в этом подкован или из-за которого проблема и возникла — и вот уже у вас совещание на пять и более человек. Выход был один — уйти с проекта. Что меня держало — очень крутая прокачка всех скиллов. Там, как говорится, день за два. И да, я беседовал с лидом, что не хотел бы, чтобы меня «дёргали» в нерабочее время. Но в целом было понятно, что ко мне едва ли прислушаются. По моим данным, заказчик приносил неплохой доход и, видимо, одно из условий заключалось именно в том, что он может творить любую дичь. Спустя время меня перевели на другой проект — во многом потому что никого там не держали: экспертиза делилась между всеми, то есть незаменимых не было. А найти замену в то время было проще простого. Правда, внутри компании никто на этот проект не соглашался. Больше с таким отношением к моему свободному времени я не сталкивался, и на следующем проекте не устанавливал на телефон рабочий мессенджер. Вопросы после рабочего дня порой приходят и сейчас, но дружно откладываются на завтра. Да и в целом на текущем проекте на тебя косо смотрят, если ты кого-то пытаешься выдернуть из отпуска «теганием» в Slack. «Проблемы вселенского масштаба ты разруливаешь за пять минут в понедельник утром» Мой начальник — большой любитель озадачить чем-нибудь «очень-очень срочным» в нерабочее время. Пятница, вечер, и начинается — миллион вопросов в личку, и там беда, и тут проблема. Все выходные ты (и вся команда в деле) отвечаешь на сообщения. Когда я только пришёл в компанию, мне казалось: человек болеет за дело. А позже я понял: нет, ему просто нечем больше заняться. Потому что проблемы вселенского масштаба, которые нужно обязательно решить на выходных, — это мелочи, и ты разруливаешь всё буквально за пять минут в понедельник утром. Осознав это, я в какой-то момент написал руководителю, что моё личное время — не для рабочих вопросов. А заодно разъяснил, почему вопрос, с которым он пришёл ко мне, — несрочный. И телефон замолчал. Хотя бы в тот день. Мои коллеги разделились на две категории: кто-то игнорирует начальника, кто-то пляшет под его дудку, а жалуется сослуживцам в чатике на «весёленькие выходные». Время покажет, кто из нас прав. «Если айшник не умеет настраивать ночной режим — вопрос о профпригодности» Я из тех, кто «дёргает» после работы, так как всегда пишу людям, не глядя на время. Моя позиция такая: я не жду немедленных ответов, но информацию отправляю сразу, как найду. Так вот, я считаю, если айшник не умеет настраивать ночной режим (рабочий фокус) в устройствах — это вопрос о профпригодности. Я иногда лид, иногда просто разработчик, чаще обучаю. Из моих коллег двое замьютили чаты, остальные научились настраивать ночной режим/фокус. И мои сообщения ни у кого не вызывают вопросов. Но и от меня коллеги не ждут мгновенной реакции. Недовольных тем, что я их дёргаю, нет: я стараюсь больше разбираться со всем сам. А коллеги наоборот говорят, чтобы «дёргал» чаще. «Если человеку есть, чем заняться после 18:00, он не будет читать, что там пишут в чатах» Поговорили Надеждой Ручановой, опытным управленцем и экспертом в области Delivery IT Services, о том, как выстроить свои границы с коллегами и работодателем — и при этом не уволиться. Скажу сразу: то, что описали читатели, — какие-то крайние случаи. Я выделю две вещи, которые стоит оценить человеку, столкнувшемуся с похожей ситуацией: Во-первых, нужно понять, считается ли такая коммуникация в нерабочее время нормой в компании (я допускаю, что это может быть частью корпоративной культуры или даже национальной, но, возможно, вы имеете дело с проблемой на уровне одного человека). Если ответ на ваш вопрос: «Да, это типично для моей компании», — тогда стоит задать себе другой: «Почему вы там?» И если честный ответ: «Я не могу найти лучшее место на рынке труда и/или я получаю денежную компенсацию (или другие выгоды) выше рынка», — это ваш выбор. Но даже в этом случае ситуацию можно смягчить и улучшить. Во-вторых, важно понять, как рассматривает вашу коммуникацию тот, кто вас «дёргает» в неурочное время. Не результат ли это плохо или неверно выполненной работы. 95% моей очень редкой коммуникации с коллегами за пределами их рабочего времени вызвана их же забывчивостью и/или ошибками. Типичный пример — сотрудник не сдал отчёт (чаще просто почему-то не нажал кнопку «отправить») и уехал в отпуск. Были в моей практике и другие случаи, когда проект сдавался исполнителем в самый последний момент в конце рабочего дня — и у меня на ревью оставалась лишь ночь. А уже завтра в 8:00 папку с документами требовалось предоставить на экспертизу в контролирующие органы. Когда я обнаружила грубое несоответствие — оптоволоконный кабель был проложен в проектной документации не там, где требовалось, — было уже около 20:00 вечера. Конечно, в этой ситуации я позвонила всем, кому только могла. И всё же, как выстроить границы, чтобы и вам, и вашим коллегам работалось вместе комфортно. 1. Начните с себя — уважайте границы окружающих, цените их личное время и пространство Важно самому относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я, например, всегда узнаю о семейном статусе коллег (сколько у кого детей, какого возраста), расспрашиваю их об их хобби и увлечениях, чтобы уложить это в свою картину мира. Недавно девушка, которая только-только присоединилась к моей команде, призналась, что была удивлена пожеланиям в чате: «Поправляйся!», «Здоровье важнее всего!». Её бывший начальник в ответ на сообщение о том, что у неё заболел ребёнок, мог ответить разве что: «Опять?!» Но с этого как раз и начинается культура. Если сотрудник (или его ребёнок) заболел — напишите: «Поправляйся пожалуйста, мы справимся без тебя». Если коллега говорит, что ей надо сходить на утренник, реагируйте: «Супер! Это так здорово. Повеселись там, пожалуйста, как следует». При звонке всегда спрашивайте, «удобно ли разговаривать». Если вы понимаете, что во время разговора сотрудник ведёт машину, спросите, нужно ли дать ему время, чтобы припарковаться. Скажите, что безопасность на первом месте. Вряд ли за те 10-15 минут, что вы подождёте, остановится весь бизнес. Вам же будет только лучше, если он сконцентрируется на вас, и не будет отвлекаться ситуацию на дороге. 2. Открытость и прозрачность — я за то, чтобы на работе не было секретов и недомолвок У меня полностью открытый календарь уже много лет: его видят все — от интерна до директора, мне нечего скрывать. Календарь я наполняю также личными слотами в нерабочее и (очень редко) в рабочее время. И всем понятно: если у меня в 19:00 бассейн, вряд ли я буду отвечать на e-mail из джакузи. Если мне пишут в чат: «Можно с тобой поговорить?» — я предлагаю выбрать время в календаре. Я заблаговременно ставлю в нём пометки, что планирую в какой-то день работать из офиса, если кто-то захочет выпить со мной чашечку кофе. Также я планирую в календаре своё отсутствие. Бывало так, что мне писали: «Вижу, что у тебя стоит бассейн в 19:00, может мы сможем поговорить с тобой в 8:00 утра? Это срочно!» Это всё равно будет неурочное время. Но это будет какой-то удобный вариант для меня. Ещё я советую проговаривать в честном и открытом разговоре, что положение дел вас не устраивает — не нужно «дёргать» вас после работы; нет, вы не можете оставаться работать сверхурочно, по вечерам вы водите сына в секцию. Как-то на заре карьеры у меня состоялся диалог с начальницей: — Можно я пойду домой? (шёл пятый час внеурочной работы) — А кому вы там нужны? Она просто не знала, что у меня двухлетняя дочь, — в это невозможно было поверить. Так что не думайте, что всем и так всё очевидно про вас и ваши границы. Люди не умеют читать мысли друг друга — рассказывайте о себе. 3. Время должно быть оплачено! На самом деле у нас не так уж много внезапной работы. Если мы обладаем навыками хорошего менеджмента (а я верю, что в ИТ на руководящих именно такие люди), то большинство рабочих процессов понятны, предсказуемы и запланированы заранее. Да, бывает время, когда нужно задержаться и ударно поработать, — но тогда на следующий день ты не выходишь или берёшь плюс один день к отпуску. Во многих ИТ-компаниях есть такое понятие, как paid overtime. То есть, если существует производственная необходимость поработать больше, то сотрудник или его менеджер должен согласовать оплату — и это не проблема вообще. Есть также понятие как «on call» — то есть часы работы, когда сотрудник обязан отвечать на звонки и сообщения, как на дежурстве. И это тоже оплачивается. Но такие вещи тоже планируют заранее, и даже часто спрашивают у членов команды: «Кто готов быть на связи в новогоднюю ночь?» Если у вас не так, то возвращаемся к самому началу: «Почему вы здесь работаете?» Работайте там, где процессы построены правильно. 4. Разберитесь, почему так происходит Если стейкхолдер звонит вам ночью, к примеру, я далека от мысли, что ему нечем заняться. Значит ваша с ним коммуникация построена таким образом, что нужную информацию он от вас не получил. Я сейчас участвую в одном процессе, где много заинтересованных лиц, — десятки. И все они хотят получать «статус апдейт». Я ушла на больничный — планово. Но я, во-первых, всех предупредила об этом за неделю: в четверг у моего ребёнка операция. А во-вторых, в пятницу, чтобы меня не дёргали, я за десять минут составила «статус» — и отправила всем-всем. Если кто-то из моего списка всё равно напишет мне: «Надя, как там статус?» (а так бывает) — я могу отправить ему короткое сообщение: «Пожалуйста, проверь мой последний имейл». И всё нормально! 5. Рабочие и личные мессенджеры — не смешиваем У меня рабочие мессенджеры на стоят на телефоне, а на рабочих устройствах нет Facebook*, нет LinkedIn, и вообще ничего кроме рабочих вопросов. Мои среды — профессиональная и личная — разделены физически, и это позволяет мне выстраивать зоны концентрации. Но вот ещё что важно. Я всегда указываю: «Если вам действительно нужно срочно со мной связаться после работы, пожалуйста, отправьте SMS на этот номер телефона». И за четыре года один раз было такое — срочный случай, требующий моего немедленного участия. Я прочла SMS, открыла лэптоп — и ответила. Написать в мессенджере легко, но чтобы написать SMS, нужно набрать новый номер — это чуть сложнее. Как правило, люди думают в таких случаях: ай, решу сам вопрос. 6. Лучшая защита границ — это наполненная жизнь Как правило, лучше всего удаётся отстаивать границы тому, у кого за пределами работы насыщенная жизнь: личные отношения, хобби, интересное дело, например, волонтёрство, преподавательская деятельность. Если человеку есть, чем заняться после 18:00, он просто не будет читать, что там пишут в чатах. Мне не приходит в голову в 20:00 открыть рабочий лэптоп, потому что «вдруг мне кто-то написал». Мне есть чем заняться и в это время, и в 21:00, и в 22:00, и в 23:00. dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире. Поддержать издание можно здесь.

