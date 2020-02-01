Исследователь культуры и бизнес-консультант Мэтт Клайн каждый год проводит метаанализ материалов на тему трендов года и выбирает из них самые важные. Ниже — пересказ его статьи на Medium с примерами из отчётов некоторых изданий и компаний.

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По мнению Клайна, метаанализ такого количества статей позволяет обнаружить только самые важные тенденции: свободные от предвзятости отдельных авторов и общие для многих изданий, а значит, наиболее надёжные.

Он собрал 11 тенденций 2020 года, которые чаще всего встречаются в изученных им материалах. А также рассказал, что они означают, и дал советы по тому, как интегрировать их на корпоративном уровне.

Клайн поделился тремя выводами, к которым он пришёл после проведения метаанализа.

Несколько основных трендов прошлых лет остаются популярными: экологичность, забота о психическом здоровье, защита личных данных и стирание границ между реальным и виртуальным. Вот уже три года эти четыре тенденции не теряют своей актуальности. Что интересно, все они так или иначе связаны с человеческой природой: окружением, этикой, психологическим состоянием, самосознанием и ролью человека в мире технологий. Множество материалов о трендах года выглядят искусственно, словно компания выдумала их для пропаганды собственных идей. Одним из таких является шопинг с помощью технологии дополненной реальности. Сдвиг в культуре происходит только изнутри, органичным путём. У людей нет ни желания, ни необходимости покупать вещи, пользуясь технологией дополненной реальности, и только поэтому она до сих пор не приобрела популярности. Несмотря на то, что каждый год выходит множество материалов, обещающих грядущую революцию в мире торговли.

Все тренды, о которых ведётся речь в проанализированных статьях, относятся к настоящему времени, то есть они популярны прямо сейчас. Но ни один из авторов не сделал прогноз на будущее, знать которое необходимо для планирования стратегии. Компаниям важно помнить о том, что культура движется вперёд, даже если они к этому не готовы.

Итак, метатренды 2020 года.

Слияние цифрового и физического миров

Несмотря на то что физические магазины всё чаще закрываются, а клиенты совершают всё больше покупок в интернете, компании стремятся подарить покупателям опыт использования бренда в реальной жизни.

Магазины становятся скорее не местом покупок, а местом, которое позволяет компании более целостно взаимодействовать с клиентом, способом выстроить лояльность бренду.

Аккаунт магазина в Instagram и физическое пространство магазина сливаются воедино — ключевым моментом в создании такого единого опыта является, по словам Frog, «единая система дизайна». Онлайн и офлайн больше не отличаются друг от друга, и это утверждение справедливо не только для мира торговли.

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Замедление темпа

Понимание воздействия социальных сетей на психическое здоровье растёт, и поэтому платформы меняют подход к своему образу, чтобы сделать сообщество внутри соцсети более дружественным и менее токсичным.

Люди всё больше осознают, что даже недолгий отдых от монитора приносит радость и уменьшает тревожность, а значит, вместе с этим трендом можно снова вздохнуть спокойно. Hubspot утверждает, что это не кризис социальных сетей, а скорее социальное движение, которое начали и развили сами пользователи.

Например, отсутствие счётчика лайков сначала может повлечь за собой незначительное снижение уровня вовлеченности, но потребители быстро адаптируются.

Люди найдут способ выразить своё одобрение; возможно, произойдёт рост более активной вовлеченности, например, комментариев. Брендам стоит обращать внимание на качество постов в социальных сетях, а не на их количество.

Пост бренда Porsche в Facebook о важности «цифрового детокса».​

Социальная ответственность

Расплывчатые обещания избавиться от пластика и громкие заявления уступают место поступкам и жёстким позициям по спорным вопросам.

Бизнесы всё чаще от слов переходят к делам: в прошлом году Nike поддержал игрока в американский футбол Колина Каперника, выступившего с заявлением на тему расового неравенства, а Gilette своей рекламой попытался изменить устоявшееся мнение о маскулинности. Но одного лишь мнения недостаточно, покупатели хотят чего-то более осязаемого.

Например, статуя «Бесстрашной девочки» на Уолл-стрит стала настоящим культурным феноменом, но оказалась лишь маркетинговым ходом: совет директоров компании State Street Global Advisors, заказавшей статую, голосовал против многих инициатив по обеспечению гендерного равенства внутри собственной компании.

Чтобы активизм бренда считался аутентичным, компания должна обеспечить следование провозглашённым принципам не только на бумаге, но и на протяжении всего производственного цикла.

Рекламный постер Nike с Колином Каперником.

Защита личных данных

После идущих один за другим новостных заголовков о том, что личные данные пользователей в очередной раз оказались в свободном доступе, настало время компаниям вернуть доверие людей.

В 2019 году стало очевидно, что эффективная реклама невозможна без обеспечения конфиденциальности. По словам Google, «маркетологи должны работать над повышением стандартов в индустрии, а также предоставлять пользователям инструменты, которые помогут им управлять собственным цифровым пространством».

Дробление индустрии развлечений

Конкуренция в индустрии стриминговых сервисов становится всё более жёсткой. Amazon Prime Video, Netflix и Hulu продолжают оставаться самыми популярными платформами, но теперь к ним добавились Disney, HBO Max, Apple и Warner Media.

Возросшая конкуренция может показаться здоровой, но не приведёт ли обилие подписок к возможному объединению сервисов? Данные TGI Global Quick View показывают, что 44% потребителей, которые платят за услуги стриминговых сервисов, имеют как минимум две подписки, 18% платят как минимум за три, а 7% платят за четыре и более.

Это говорит о том, что у желания людей подключать новые сервисы есть предел, как и у их финансовых возможностей. Помимо этого, подкасты становятся всё более популярными, а их разнообразие увеличивается.

Просмотры видео на YouTube также растут с каждым годом: в своём отчёте Google утверждает, что за последние три года количество каналов с количеством просмотров, превышающих миллиард, выросло в пять раз.

Стоит также упомянуть о растущей популярности индустрии киберспорта, а следом за ней и большей вовлечённости СМИ и рекламодателей.

Добрые социальные сети

Общество привыкло к тому, что соцсети — это большие открытые площадки для споров. Но сейчас ландшафт меняется, и они становятся скорее небольшими сообществами внутри платформ для узкого круга друзей.

В 2020 году 40% покупателей будут принадлежать к поколению Z, а это поколение, которое не доверяет маркетингу в его классическом понимании, но доверяет мнениям других людей.

Поэтому, как говорится в отчёте Landor о трендах 2020 года, «создавайте не бренд, а сообщество вокруг него». Под этим подразумевается не просто аккаунт в Instagram, а настоящее общение с живыми людьми, органичное и искреннее.

Многие бренды начали пользоваться функцией «лучших друзей» в Instagram, чтобы собирать сообщество внутри сообщества поклонников, состоящее из самых преданных фанатов.​

Индивидуальный подход к клиентскому опыту

Покупатель становится более требовательным. Согласно данным Google, 75% пользователей смартфонов ожидают получить нужную им информацию незамедлительно, а запросы со словами «лучший» и «прямо сейчас» за последние два года выросли на 125%.

При этом роль бренда больше не сводится к логотипам и этикеткам или качеству продукции. Теперь задача бренда — это сыграть роль в жизни другого человека, взаимодействовать с ним на личном уровне.

Магазины LEGO — один из успешных примеров создания позитивного клиентского опыта.

Как уже упоминалось выше, для обеспечения максимально аутентичного клиентского опыта, многие бренды, которые раньше были представлены только онлайн, открывают физические магазины или обращаются к другим способам офлайн-маркетинга.

Если эта тенденция продолжится, то рост количества рекламы в интернете замедлится. Например, Mozilla объявила, что сократила расходы на цифровой маркетинг на 10% и вложила больше средств в поддержку мероприятий и другие способы традиционного маркетинга.

Магазин Warby Parker — бренд, история которого началась онлайн, а продолжается в более чем ста магазинах в США​.

Громкость на максимум

Пока что выполнение серьёзных вещей, например, покупок, голосовым помощникам мало кто доверяет. В основном мы используем их, чтобы узнать погоду, поставить таймер или управлять музыкой. Но если их функциональность в скором времени улучшится, нас ждёт настоящая революция в мире аудио-контента.

Подкасты уже набирают всё большую и большую популярность с каждым месяцем. Это связано с желанием более персонализированного контента (а мало какое послание выглядит таким же личным, как сказанное тебе прямо в ухо).

И здесь маркетологам есть над чем поразмыслить. Чтобы воспринимать информацию на слух, нам требуется больше концентрации, и именно поэтому вовлечённость и восприимчивость к рекламе аудитории подкаста сильнее.

Стирание бинарности

Pinterest сообщает, что наше понимание гендерной идентичности расширяется. Люди ищут более нейтральные в гендерном отношении бренды и товары.

Компании по всему миру начинают выпуск инклюзивной продукции, например, гендерно-нейтральные куклы Mattel Creatable World. На данный момент 59% представителей поколения Z ожидают, что в формах регистрации при выборе гендера будут присутствовать не только два варианта.

Хорошо забытое старое

Мода меняется всё быстрее, но нет ничего более модного, чем ностальгия. В отчёте Pinterest говорится, что количество запросов «мультфильмы 90-х» или, например, «уличный стиль 90-х» увеличились более, чем на 200% за прошедший год.

А отчёт Facebook IQ говорит об увеличении популярности 80-х и приложений-магазинов по продаже винтажной одежды.

Данные Facebook IQ. YOY Growth — рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.​

Осознанное потребление

По мере того, как люди осознают своё влияние на окружающую среду, происходит сдвиг в сторону более осознанного потребления. Для многих это означает использование меньшего количества более экологичных продуктов и контроль за отходами.