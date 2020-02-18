В Москве появились рекламные щиты и плакаты с совместной рекламой сервиса доставки еды Delivery Club и киностудии «Союзмультфильм». Об этом vc.ru сообщил представитель Delivery Club.

«С помощью доставки еды героям удалось бы быстрее и проще получить любимую еду. Винни Пуху не пришлось бы лететь за медом на воздушном шаре, Карлсон заказал бы столько плюшек, сколько хотел, Вовке из Тридевятого царства не пришлось бы есть горелые пирожки из печи», — объяснили в пресс-службе Delivery Club.