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Лиана Липанова
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Совместная рекламная кампания Delivery Club и «Союзмультфильма»: герои советских мультфильмов в современном мире Материал редакции

Delivery Club
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В Москве появились рекламные щиты и плакаты с совместной рекламой сервиса доставки еды Delivery Club и киностудии «Союзмультфильм». Об этом vc.ru сообщил представитель Delivery Club.

На изображениях персонажи советских мультфильмов знакомятся с сервисом доставки еды.

«С помощью доставки еды героям удалось бы быстрее и проще получить любимую еду. Винни Пуху не пришлось бы лететь за медом на воздушном шаре, Карлсон заказал бы столько плюшек, сколько хотел, Вовке из Тридевятого царства не пришлось бы есть горелые пирожки из печи», — объяснили в пресс-службе Delivery Club.

Рекламную кампанию разработало агентство TBWA\Moscow.

#deliveryclub #союзмультфильм #маркетинг #реклама

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