«Никто не смеет бросать построенный мной маршрут!»

В закладки

С 26 февраля в приложении «Яндекс.Навигатор» можно загрузить аудиозаписи голосов актёров Владислава Коппа и Михаила Шульца, озвучивших Иллидана Ярость Бури и Архимага — героев компьютерной игры Warcraft III. Об этом говорится на сайте разработчика Blizzard.

Фразы, которые используются для указания маршрута, знакомы игрокам, отмечают в Blizzard: «Никто не смеет бросать построенный мной маршрут!», «Кажется, впереди кого-то пробуранили… В правом ряду» и другие. Также пользователи смогут поменять иконку машины в приложении на «Мясной фургон» из вселенной Warcraft.

Blizzard

Копп озвучивает игры Blizzard много лет, его голосом также говорит ключевой персонаж вселенной Warcraft Вол’джин. Шульц озвучил первую версию Архимага в Warcraft III. Она не вошла в итоговое издание, но оказалась популярной среди поклонников игры, отметили в Blizzard.