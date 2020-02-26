Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
«Никто не смеет бросать построенный мной маршрут!»
С 26 февраля в приложении «Яндекс.Навигатор» можно загрузить аудиозаписи голосов актёров Владислава Коппа и Михаила Шульца, озвучивших Иллидана Ярость Бури и Архимага — героев компьютерной игры Warcraft III. Об этом говорится на сайте разработчика Blizzard.
Фразы, которые используются для указания маршрута, знакомы игрокам, отмечают в Blizzard: «Никто не смеет бросать построенный мной маршрут!», «Кажется, впереди кого-то пробуранили… В правом ряду» и другие. Также пользователи смогут поменять иконку машины в приложении на «Мясной фургон» из вселенной Warcraft.
Копп озвучивает игры Blizzard много лет, его голосом также говорит ключевой персонаж вселенной Warcraft Вол’джин. Шульц озвучил первую версию Архимага в Warcraft III. Она не вошла в итоговое издание, но оказалась популярной среди поклонников игры, отметили в Blizzard.
Сейчас в каталоге «Яндекс.Навигатора» свыше 20 вариантов озвучки, в том числе от режиссёра Фёдора Бондарчука, юмориста Гарика «Бульдога» Харламова, рэпера Басты, спортивного комментатора Василия Уткина, героев «Звёздных войн» и других.
Блоги компаний
Показать еще