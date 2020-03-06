Её главные герои — люди, делающие глупые вещи ради развлечения.

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Команда креативного агентства 72andSunny Amsterdam сняла для бренда Fanta рекламный ролик Idiots Are Amazing, сообщает Adweek. Глобальная рекламная кампания будет называться In the Name of Play («Во имя игры»).

Главные герои кампании — люди, делающие глупые вещи ради развлечения. Команда просмотрела «сотни видео», чтобы подобрать подходящих героев, пишет издание.

В рекламе есть формула восхваления спортсменов: закадровый монолог, замедленная съёмка, выражение напряжённой концентрации на лицах и симфоническая музыка на фоне, объясняет Adweek. В ролике Idiots Are Amazing агентство ставит на пьедестал не спортсменов, а «идиотов».

Глобальная рекламная кампания будет называться In the Name of Play и продлится год. In the Name of Play стартует в Испании, Португалии и Норвегии, а затем будет расширена на Германию, Ирландию, Францию, Швецию, Нидерланды, Бельгию и Данию.

Fanta

Fanta