Команда креативного агентства 72andSunny Amsterdam сняла для бренда Fanta рекламный ролик Idiots Are Amazing, сообщает Adweek. Глобальная рекламная кампания будет называться In the Name of Play («Во имя игры»).

In the Name of Play стартует в Испании, Португалии и Норвегии, а затем будет расширена на Германию, Ирландию, Францию, Швецию, Нидерланды, Бельгию и Данию.