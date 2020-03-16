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Лиана Липанова
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Instagram протестирует продажу рекламы в своём сервисе длинных видеороликов IGTV для конкуренции с YouTube Материал редакции

Соцсеть впервые начнёт делиться доходами от рекламы с пользователями.

  • Instagram начнёт продавать рекламу во встроенном приложении для видеороликов длительностью до часа IGTV, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В компании подтвердили тестирование функции.
  • Соцсеть уже договорилась с некоторыми создателями видеороликов для IGTV о тестировании рекламы весной 2020 года. Партнёром программы Instagram заплатит 55% от стоимости рекламы — такая же ставка и у видеосервиса YouTube, напоминает издание.
  • Сейчас в Instagram рекламу можно запустить в формате «Истории» и в основной ленте — это приносит компании около $20 млрд в год, говорят источники. В отличие от YouTube, Instagram не делилась доходами от рекламы с пользователями.
  • Формат IGTV в соцсети не так популярен, как лента и «Истории», отмечает Bloomberg. Но Instagram планирует конкурировать с YouTube за долю на быстрорастущем рынке онлайн-видео, утверждает издание. В 2019 году выручка видеосервиса от продажи рекламы составила $15 млрд.

#новость #instagram

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