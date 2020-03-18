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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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Фестиваль рекламы «Каннские львы» перенесли на октябрь из-за коронавируса Материал редакции

Все бронирования и спонсорские договорённости останутся в силе, заверили организаторы.

  • Организаторы международного фестиваля рекламы и маркетинга «Каннские львы» решили сдвинуть даты проведения мероприятия с июня 2020 года на 26-30 октября из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

  • Решение было принято после переговоров с партнёрами и покупателями, консультаций с властями города Канны и французским правительством. «Здоровье, безопасность и благополучие нашего сообщества — наш приоритет», — отметили организаторы.

  • Все выданные пропуска, спонсорские договорённости и бронирования останутся в силе. Организаторы фестиваля будут следить за ситуацией с распространением Covid-19.

  • Фестиваль «Каннские львы» впервые состоялся в 1954 году и с тех пор проводится ежегодно. Мероприятие считается главным конкурсом в сфере рекламы и маркетинга в мире.

  • В 2019 году призёрами фестиваля из России стали московское агентство Leo Burnett Moscow, рекламное агентство «Восход», креативное агентство «Соль» и другие. Всего на конкурс была отправлена почти 31 тысяча работ из 89 стран.
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#новость #каннскиельвы

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