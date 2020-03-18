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Все бронирования и спонсорские договорённости останутся в силе, заверили организаторы.
Организаторы международного фестиваля рекламы и маркетинга «Каннские львы» решили сдвинуть даты проведения мероприятия с июня 2020 года на 26-30 октября из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Решение было принято после переговоров с партнёрами и покупателями, консультаций с властями города Канны и французским правительством. «Здоровье, безопасность и благополучие нашего сообщества — наш приоритет», — отметили организаторы.
Все выданные пропуска, спонсорские договорённости и бронирования останутся в силе. Организаторы фестиваля будут следить за ситуацией с распространением Covid-19.
Фестиваль «Каннские львы» впервые состоялся в 1954 году и с тех пор проводится ежегодно. Мероприятие считается главным конкурсом в сфере рекламы и маркетинга в мире.
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