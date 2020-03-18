Организаторы международного фестиваля рекламы и маркетинга «Каннские львы» решили сдвинуть даты проведения мероприятия с июня 2020 года на 26-30 октября из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Решение было принято после переговоров с партнёрами и покупателями, консультаций с властями города Канны и французским правительством. «Здоровье, безопасность и благополучие нашего сообщества — наш приоритет», — отметили организаторы.

Все выданные пропуска, спонсорские договорённости и бронирования останутся в силе. Организаторы фестиваля будут следить за ситуацией с распространением Covid-19.

Фестиваль «Каннские львы» впервые состоялся в 1954 году и с тех пор проводится ежегодно. Мероприятие считается главным конкурсом в сфере рекламы и маркетинга в мире.

В 2019 году призёрами фестиваля из России стали московское агентство Leo Burnett Moscow, рекламное агентство «Восход», креативное агентство «Соль» и другие. Всего на конкурс была отправлена почти 31 тысяча работ из 89 стран.