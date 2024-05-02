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Евгения Евсеева

inDrive выпустил документальный фильм об истории компании Статьи редакции

В фильме, кроме рассказа про создание inDrive, есть и личные истории сотрудников — например, двух водителей из Мексики и Индонезии.

Скриншот из фильма
  • Фильм можно посмотреть на YouTube-канале или сайте компании. Доступны несколько вариантов дубляжа и субтитры, в том числе и на русском языке.
  • В видео рассказана история возникновения компании, а также тех, кто стоял у её истоков, включая основателя и главу inDrive Арсена Томского. Кроме того, в фильме показаны личные истории нескольких работников: водителей из Индонезии и Мексики, студента программы BeginIT из Нигерии, главы проекта StarTeam, а также релокация в Казахстан и развитие компании в других странах.
  • Съёмки проходили в пяти разных странах, режиссёр — Тео Пападулакис.
  • Арсен Томский основал inDriver в Якутии в 2013 году. С июля 2022 года компания не развивает бизнес в России, она передала активы якутскому менеджменту. В октябре 2022-го глобальный сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
  • В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. Кроме такси, сервис предоставляет в том числе услуги междугородних и грузовых перевозок, вызова мастера, курьерской доставки и поиска работы. По собственным данным, inDrive работает в 614 городах в 47 странах, штаб-квартира находится в США.

#новости #indrive

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16 комментариев
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 Недопил

Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит

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Ян Лус

вот тоже подумал, что это скорее для работников, чем для обычного зрителя

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Агафья

а что такая уникальная компания с интересной историей, что тянет на фильм?

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RKA

А разве существуют некие запреты? Они вроде сами про себя сняли

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Вадим Д.

Срочно нужен сериал от Яндекс о монополизации рынка с историями Дурумбека и Семёна Петровича!

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Недопил

Вангую, в течении пару лет просрут привлеченный раунд и развалятся. В лучшем случае Юбер купит за долги

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Life Expert

150 млн это доп инвестиции, у них на самом деле и своих денег дохрена

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Life Expert

В последний раз такой фильм выпускал Тинькофф и после этого его отжали )

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Наталья Парфёнова

щас я буду смотреть фильм про такси, это уже даже для меня слишком пустая трата времени.

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Читатель vc.ru

Один раз пробовал воспользоваться сервисом, не смог и не понял для чего они нужны. Но с того раза прошло много времени, а рынке образовался почти монополист в виде яндекс такси, поэтому желаю всяческого развития это компании, чтобы была конкуренция на рынке такси. Так будет выгоднее для нас потребителей.

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Микс из мусоровоза

Индрайф, еще какая то шарага была дико похожая на них, Максим, везет это мертвые сервисы

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Микс из мусоровоза

Драйвии называется

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Кирилл Макеев
inDrive выпустил документальный фильм об истории компании

Предатели?

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Olga Barinova

Кто уже посмотрел? Что скажете? Стоит того чтобы посмотреть?

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Андрей Комягин

Кроме облака пафоса ничего нет...

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Невероятный Блондин

Похуй 🕯️
→ 🫳🏼

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13 комментариев
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