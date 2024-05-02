inDrive выпустил документальный фильм об истории компании Статьи редакции
В фильме, кроме рассказа про создание inDrive, есть и личные истории сотрудников — например, двух водителей из Мексики и Индонезии.
- Фильм можно посмотреть на YouTube-канале или сайте компании. Доступны несколько вариантов дубляжа и субтитры, в том числе и на русском языке.
- В видео рассказана история возникновения компании, а также тех, кто стоял у её истоков, включая основателя и главу inDrive Арсена Томского. Кроме того, в фильме показаны личные истории нескольких работников: водителей из Индонезии и Мексики, студента программы BeginIT из Нигерии, главы проекта StarTeam, а также релокация в Казахстан и развитие компании в других странах.
- Съёмки проходили в пяти разных странах, режиссёр — Тео Пападулакис.
- Арсен Томский основал inDriver в Якутии в 2013 году. С июля 2022 года компания не развивает бизнес в России, она передала активы якутскому менеджменту. В октябре 2022-го глобальный сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
- В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. Кроме такси, сервис предоставляет в том числе услуги междугородних и грузовых перевозок, вызова мастера, курьерской доставки и поиска работы. По собственным данным, inDrive работает в 614 городах в 47 странах, штаб-квартира находится в США.
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Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит
вот тоже подумал, что это скорее для работников, чем для обычного зрителя
а что такая уникальная компания с интересной историей, что тянет на фильм?
А разве существуют некие запреты? Они вроде сами про себя сняли
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Срочно нужен сериал от Яндекс о монополизации рынка с историями Дурумбека и Семёна Петровича!
Вангую, в течении пару лет просрут привлеченный раунд и развалятся. В лучшем случае Юбер купит за долги
150 млн это доп инвестиции, у них на самом деле и своих денег дохрена
В последний раз такой фильм выпускал Тинькофф и после этого его отжали )
щас я буду смотреть фильм про такси, это уже даже для меня слишком пустая трата времени.
Один раз пробовал воспользоваться сервисом, не смог и не понял для чего они нужны. Но с того раза прошло много времени, а рынке образовался почти монополист в виде яндекс такси, поэтому желаю всяческого развития это компании, чтобы была конкуренция на рынке такси. Так будет выгоднее для нас потребителей.
Индрайф, еще какая то шарага была дико похожая на них, Максим, везет это мертвые сервисы
Драйвии называется
Предатели?
Кто уже посмотрел? Что скажете? Стоит того чтобы посмотреть?
Кроме облака пафоса ничего нет...
Похуй 🕯️
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