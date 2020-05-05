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Например, в нём есть песни Fire Your Marketing Guy, Dumbest Name Ever for Water и Go Out of Business.
Американский производитель воды в алюминиевых банках Liquid Death выпустил дэт-метал альбом на основе гневных комментариев о бренде, сообщает Metal Injection. Он доступен на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Всего в альбоме 10 песен.
Альбом называется Greatest Hates. В нём 10 песен:
Песни записали участники групп Gruesome, Eternal и Arsis.
Компания позиционирует себя как бренд в стиле «хеви метал» для здорового образа жизни: на банке с надписью «Убей свою жажду» изображён череп, а новая рекламная кампания «Храните красоту подземного мира» призывает покупателей уберечь ад от пластиковых бутылок.
Сижу и тихонько ору с этого) Классно, когда находятся маркетологи, которые плевали на все стандарты и у них получается выйти на свою аудиторию таким смелым образом.
Или просто это не маркетологи?
Класс!:) Будучи любителем death metal'a, знаю какой альбом сегодня послушаю!
Должен сказать материал неплох весьма, но очень жаль что нет сабов. Ну, для караоке.
дэт-метал в караоке? я как-то скучно живу, видимо
Этот комментарий привел меня в данный пост, здесь замечательно все! И пост и комментарии.
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