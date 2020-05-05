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Маркетинг
Лиана Липанова
1647

Американский производитель воды Liquid Death выпустил дэт-метал альбом на основе гневных комментариев о бренде Материал редакции

Например, в нём есть песни Fire Your Marketing Guy, Dumbest Name Ever for Water и Go Out of Business.

10 комментариев
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Американский производитель воды в алюминиевых банках Liquid Death выпустил дэт-метал альбом на основе гневных комментариев о бренде, сообщает Metal Injection. Он доступен на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Всего в альбоме 10 песен.

Альбом называется Greatest Hates. В нём 10 песен:

  • Huge Tools (Every Single Person Involved).
  • Reconsider Your Life Choices.
  • Fire Your Marketing Guy.
  • Dumbest Name Ever for Water.
  • Get Slaughtered on Shark Tank.
  • This Water Couldn't Be Less Appealing.
  • Selling Your Soul Is Deplorable.
  • Go Out of Business.
  • This Crap Is Pure Evil.
  • Bad Marketing.

Песни записали участники групп Gruesome, Eternal и Arsis.

Компания позиционирует себя как бренд в стиле «хеви метал» для здорового образа жизни: на банке с надписью «Убей свою жажду» изображён череп, а новая рекламная кампания «Храните красоту подземного мира» призывает покупателей уберечь ад от пластиковых бутылок.

#liquiddeath

Лиана Липанова
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0
10 комментариев
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Roman Kuvshinnikov

22

Сижу и тихонько ору с этого) Классно, когда находятся маркетологи, которые плевали на все стандарты и у них получается выйти на свою аудиторию таким смелым образом.

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Pasha Rumkin

Roman
0

Или просто это не маркетологи?

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Anton Matrosov

Pasha
0

Маркетологи, которым привязали KPI к вирусности

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Goddard Targarten

12

Не Greatest Hits, а Greatest Hates же

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Артём Никитин

1

Класс!:) Будучи любителем death metal'a, знаю какой альбом сегодня послушаю!

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Denis Grammakov

Артём
0

Должен сказать материал неплох весьма, но очень жаль что нет сабов. Ну, для караоке.

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Mark Rapida Gromov

Denis
1

дэт-метал в караоке? я как-то скучно живу, видимо

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Кирилл Артёменко

Mark
0

Этот комментарий привел меня в данный пост, здесь замечательно все! И пост и комментарии.

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Никита Рымаренко

1

Ждём отечественную ответку от Шишкин Лес...

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Сергей Курносов

0

Мощь! Некоторые вещи уже в моем плей-листе )))

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