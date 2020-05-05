Например, в нём есть песни Fire Your Marketing Guy, Dumbest Name Ever for Water и Go Out of Business.

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Американский производитель воды в алюминиевых банках Liquid Death выпустил дэт-метал альбом на основе гневных комментариев о бренде, сообщает Metal Injection. Он доступен на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Всего в альбоме 10 песен.

Альбом называется Greatest Hates. В нём 10 песен:

Huge Tools (Every Single Person Involved).

Reconsider Your Life Choices.



Fire Your Marketing Guy.



Dumbest Name Ever for Water.



Get Slaughtered on Shark Tank.



This Water Couldn't Be Less Appealing.



Selling Your Soul Is Deplorable.



Go Out of Business.



This Crap Is Pure Evil.



Bad Marketing.



Песни записали участники групп Gruesome, Eternal и Arsis.