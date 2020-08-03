Twitter начала тестировать лайки-анимации для брендов Материал редакции
Соцсеть планирует внедрить новые платные опции, чтобы повысить свою выручку.
Компании начали использовать в Twitter тестовую функцию брендированных лайков (Branded Likes), когда значок сердечка превращается в анимированную иконку, пишет Adindex со ссылкой на Ad Age.
Бренды делают публикации с хэштегом, который запускает анимацию после лайка. Такие твиты уже разместили, например, Disney+ и NBA. Накануне отправки на Марс вездехода Perseverance Twitter показала лайк с ракетой и хэштегом «CountdownToMars» («Обратный отчёт до посадки на Марс»).
Новая опция поможет брендам выделиться в ленте и повысить вероятность, что пользователь поделится твитом с рекламным хэштегом, указывает издание. Функция поддерживается в публикациях в течение суток.
Twitter обсуждает с пользователями новые платные опции: автоответ на твиты, возможность отмены отправки сообщения, пользовательские цвета и другие функции. За счёт них компания планирует повысить свою выручку — во втором квартале 2020 года она упала на 19% год к году.
Дизлайки внедрить не хочет?
можно и лайки отменить. это совершенно пустая вещь.
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