Соцсеть планирует внедрить новые платные опции, чтобы повысить свою выручку.

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Компании начали использовать в Twitter тестовую функцию брендированных лайков (Branded Likes), когда значок сердечка превращается в анимированную иконку, пишет Adindex со ссылкой на Ad Age.

Бренды делают публикации с хэштегом, который запускает анимацию после лайка. Такие твиты уже разместили, например, Disney+ и NBA. Накануне отправки на Марс вездехода Perseverance Twitter показала лайк с ракетой и хэштегом «CountdownToMars» («Обратный отчёт до посадки на Марс»).

Disney+ @disneyplus https://t.co/pdVBJ8b4qu It is time. Like if you’re ready for #BlackIsKing , a visual album from Beyoncé. Now streaming on #DisneyPlus Брендированный лайк Disney посвящён запуску видеоальбома Beyonce «Black is king»

Новая опция поможет брендам выделиться в ленте и повысить вероятность, что пользователь поделится твитом с рекламным хэштегом, указывает издание. Функция поддерживается в публикациях в течение суток.