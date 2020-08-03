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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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Twitter начала тестировать лайки-анимации для брендов Материал редакции

Соцсеть планирует внедрить новые платные опции, чтобы повысить свою выручку.

4 комментария
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Компании начали использовать в Twitter тестовую функцию брендированных лайков (Branded Likes), когда значок сердечка превращается в анимированную иконку, пишет Adindex со ссылкой на Ad Age.

Бренды делают публикации с хэштегом, который запускает анимацию после лайка. Такие твиты уже разместили, например, Disney+ и NBA. Накануне отправки на Марс вездехода Perseverance Twitter показала лайк с ракетой и хэштегом «CountdownToMars» («Обратный отчёт до посадки на Марс»).

Disney+ @disneyplus
It is time. Like if you’re ready for #BlackIsKing, a visual album from Beyoncé. Now streaming on #DisneyPlus. https://t.co/pdVBJ8b4qu
Брендированный лайк Disney посвящён запуску видеоальбома Beyonce «Black is king»

Новая опция поможет брендам выделиться в ленте и повысить вероятность, что пользователь поделится твитом с рекламным хэштегом, указывает издание. Функция поддерживается в публикациях в течение суток.

Twitter обсуждает с пользователями новые платные опции: автоответ на твиты, возможность отмены отправки сообщения, пользовательские цвета и другие функции. За счёт них компания планирует повысить свою выручку — во втором квартале 2020 года она упала на 19% год к году.

#twitter

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Михаил Арнаутов

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Дизлайки внедрить не хочет? 

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Andreas Kraut

Михаил
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можно и лайки отменить. это совершенно пустая вещь.

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Михаил Арнаутов

Andreas
0

согласен 

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AnlimiT

0

Они и редактирование твитов если и сделают, то по подписке 🤦‍♂️

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