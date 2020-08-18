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Лиана Липанова
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Власти Фарерских островов запустили виртуальные туры: с помощью джойстика можно управлять гидом с камерой на голове Материал редакции

«Туризм на удалёнке» привлёк 700 тысяч зрителей из 197 стран.

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Власти Фарерских островов в апреле 2020 года на фоне пандемии запустили интерактивные виртуальные туры по стране с элементами игры, передаёт Adweek. Их посетили уже 700 тысяч зрителей из 197 стран.

Для сравнения, в 2019 году Фарерские острова посетили 130 тысяч человек в реальной жизни, а население самой страны всего 50 тысяч человек: чуть меньше, чем овец — 80 тысяч, уточняет издание.

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Туристы с помощью джойстика могли управлять гидом, чтобы попросить его повернуть в другую сторону, побежать или прыгнуть. Несмотря на большой трафик, ни один житель острова не пострадал, пишет Adweek.

«Мы были потрясены глобальным откликом на "Удаленный туризм", который продемонстрировал, насколько наша прекрасная и нетронутая природа привлекает самых разных людей», — говорит Гуорио Хойгаард (Guorio Hojgaard), директор Visit Faroe Islands.

Гиды показывали пейзажи 18 островов, расположенных между Исландией и Норвегией, пешком, на лошадях, на байдарках и на вертолете, рассказывает издание.

Больше всего туристов было из США (54 983 посещения), России (38 830 посещений), Италии (19 360), Украины (15 597) и Великобритании (12 385).

#туризм

Лиана Липанова
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