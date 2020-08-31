В ближайшее время в Flight Simulator появится фирменная ливрея S7 Airlines.

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Microsoft и S7 Airlines проведут трансляцию первого совместного виртуального перелёта из Москвы в австрийский Инсбрук в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator, рассказали vc.ru партнёры.

Бесплатная трансляция перелёта Airbus A320neo пройдёт 4 сентября 2020 года в 18:00 мск в сообществе S7 Airlines во «ВКонтакте». Кроме трансляции партнёры обещают дискуссию экспертов из авиаотрасли, блогеров и рассказ пилота-инструктора S7 о полёте.

S7

Также проведут включения из кабин трюкового и легкомоторного самолётов. Кроме того, S7 планирует разыграть среди зрителей три сертификата на полёт в авиатренажёре в учебном центре авиакомпании и три сертификата номиналом 10 тысяч миль по программе лояльности S7 Priority.