S7 проведёт рекламный онлайн-полёт в Microsoft Flight Simulator — на него можно будет посмотреть глазами пилота Материал редакции
В ближайшее время в Flight Simulator появится фирменная ливрея S7 Airlines.
Microsoft и S7 Airlines проведут трансляцию первого совместного виртуального перелёта из Москвы в австрийский Инсбрук в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator, рассказали vc.ru партнёры.
Бесплатная трансляция перелёта Airbus A320neo пройдёт 4 сентября 2020 года в 18:00 мск в сообществе S7 Airlines во «ВКонтакте». Кроме трансляции партнёры обещают дискуссию экспертов из авиаотрасли, блогеров и рассказ пилота-инструктора S7 о полёте.
Также проведут включения из кабин трюкового и легкомоторного самолётов. Кроме того, S7 планирует разыграть среди зрителей три сертификата на полёт в авиатренажёре в учебном центре авиакомпании и три сертификата номиналом 10 тысяч миль по программе лояльности S7 Priority.
Microsoft выпустила на компьютерах новую часть авиасимулятора Flight Simulator 18 августа 2020 года. Благодаря облаку Microsoft Azure и картографическому сервису Bing Maps пользователи могут посетить любую точку планеты, говорят в компании. В ближайшее время в Flight Simulator появится фирменная ливрея S7 Airlines.
Надо было из Томска в Омск делать тогда уж. И да, в "том самом рейсе" пилоты отработали очень профессионально и здорово.
MFS2020 крутой продукт с диким потенциалом. Только тот же Airbus A320neo сделан процентов на 20. Не работают многие системы, автопилот практически непригоден для полетов, нет повтора, который любят симмеры для того чтобы смаковать касание шасси при посадке. В общем выпустили крайне сырой продукт, который нужно ещё пилить пилить и пилить. В текущем состоянии он вызывает жопу боль у профессионалов, а новички посмотрят на свой дом и забудут его как очередную игрушку. Может быть через пол года год они доведут до ума модели лайнеров, но сейчас, кроме как посмотреть на крутой графон и места на планете там делать нечего.
Я сам летаю в X Plane (и купил 4 модели по 80 баксов) и там так же нет адекватных моделей из коробки. Но дело в том, что все эти продукты выходили, индустрия проф симмеров не была сильно развита, и сообщество само занялось созданием моделей.
Я же не против мс2020, наоборот жду выхода платных моделей уровня а320 от фалйт фэктори, говорю же, что потенциал гигантский. Просто сейчас симмеры будут летать дальше на плейне и препаре, а у новичков не будет интереса изучать самолеты и правила полетов.
FS2020 дает задел на будущее: настоящая аэродинамика (нет аналогов), графический движок (решается для p3d десятком аддонов), встроенная погода (хотя все равно ощущение, что без as не обойдется), airac из коробки.
А по крафтам никто не сомневался, что встроенные (с точки зрения реалистичности и полноты) дерьмовые. Ждем PMDG, копим на железо.
Взял премиум-делюкс: 787 сплошное разочарование :-(
Ну вот, вы сейчас будете ждать допила, а что делать новичкам, у которых кроме полетов над своим городом ничего по факту нет и у них не будет интереса разбираться в работе автопилота который по факту не работает?
Радует, что у авиакомпаний еще остались деньги на относительно неплохие рекламные кампании
Конечно остались, они же вместо денег вернули "обещания".
три сертификата номиналом 10 тысяч миль
Вот это, например, мои мартовские билеты во Вьетнам.
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