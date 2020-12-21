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Николай Дроздов снялся в рекламе GQ Russia и Gucci «НИИ мужского костюма» Материал редакции

83-летний ведущий легендарной передачи «В мире животных» показывает, что такое стиль.

3 комментария
343 просмотров

20 декабря журнал GQ Russia опубликовал ролик при участии бренда Gucci, посвящённый несуществующему «НИИ мужского костюма». Видео, стилизованное под советскую эстетику, рассказывает о научных сотрудниках — их объединяет не только место работы, но и «итальянская шерсть, из которой сделаны их костюмы».

Роли сотрудников НИИ исполнили Александр Гудков (он указан и автором сценария), актёр Александр Паль, музыканты Кирилл Иванов (фронтмен СПБЧ) и Муся Тотибадзе, а также теннисист Андрей Рублёв. Но главной звездой ролика, по мнению комментаторов, стал телеведущий Николай Дроздов, который появляется в кадре с ручной змеёй.

Вскоре после выхода ролика в твиттере обратили внимание на фотосессию 83-летнего доктора биологических наук, известного по передаче «В мире животных». Снимки в своём инстаграме опубликовал фотограф Булат Арсланов.

Автор всех фото — Булат Арсланов

В июле Дроздов снимался в спецпроекте Gucci, но при участии российского Vogue.

#gucci #видео

3 комментария
10
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3 комментария Накачай стартап
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Sergey Khohlachev

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Стильно, когда узел галстука плотно прилегает к воротнику сорочки без верхних выступов/пробелов. В ином случае — небрежность.

Николаю Дроздову крепкого здоровья и долгих лет!

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Юрий

0

Это шедевр))))))

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ivan krapivin

0

На рекламном рынке жива легенда, что если снять в чем угодно Гудка, Паля, Кукушкина (его здесь нет, но тот же типаж), и ничего не объяснять зрителю, то это автоматически будет бомба. Но нет, нифига, это три минуты из жизни, которые кроме как в профессиональной среде никто не посмотрит полностью.
Даже не смотря на потрясающих Николая Николаевича и Анну Николаевну (крепкого им здоровья).

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