Николай Дроздов снялся в рекламе GQ Russia и Gucci «НИИ мужского костюма» Материал редакции
83-летний ведущий легендарной передачи «В мире животных» показывает, что такое стиль.
20 декабря журнал GQ Russia опубликовал ролик при участии бренда Gucci, посвящённый несуществующему «НИИ мужского костюма». Видео, стилизованное под советскую эстетику, рассказывает о научных сотрудниках — их объединяет не только место работы, но и «итальянская шерсть, из которой сделаны их костюмы».
Роли сотрудников НИИ исполнили Александр Гудков (он указан и автором сценария), актёр Александр Паль, музыканты Кирилл Иванов (фронтмен СПБЧ) и Муся Тотибадзе, а также теннисист Андрей Рублёв. Но главной звездой ролика, по мнению комментаторов, стал телеведущий Николай Дроздов, который появляется в кадре с ручной змеёй.
Вскоре после выхода ролика в твиттере обратили внимание на фотосессию 83-летнего доктора биологических наук, известного по передаче «В мире животных». Снимки в своём инстаграме опубликовал фотограф Булат Арсланов.
В июле Дроздов снимался в спецпроекте Gucci, но при участии российского Vogue.
Стильно, когда узел галстука плотно прилегает к воротнику сорочки без верхних выступов/пробелов. В ином случае — небрежность.
Николаю Дроздову крепкого здоровья и долгих лет!
На рекламном рынке жива легенда, что если снять в чем угодно Гудка, Паля, Кукушкина (его здесь нет, но тот же типаж), и ничего не объяснять зрителю, то это автоматически будет бомба. Но нет, нифига, это три минуты из жизни, которые кроме как в профессиональной среде никто не посмотрит полностью.
Даже не смотря на потрясающих Николая Николаевича и Анну Николаевну (крепкого им здоровья).
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