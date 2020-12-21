83-летний ведущий легендарной передачи «В мире животных» показывает, что такое стиль.

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20 декабря журнал GQ Russia опубликовал ролик при участии бренда Gucci, посвящённый несуществующему «НИИ мужского костюма». Видео, стилизованное под советскую эстетику, рассказывает о научных сотрудниках — их объединяет не только место работы, но и «итальянская шерсть, из которой сделаны их костюмы».

Роли сотрудников НИИ исполнили Александр Гудков (он указан и автором сценария), актёр Александр Паль, музыканты Кирилл Иванов (фронтмен СПБЧ) и Муся Тотибадзе, а также теннисист Андрей Рублёв. Но главной звездой ролика, по мнению комментаторов, стал телеведущий Николай Дроздов, который появляется в кадре с ручной змеёй.

Вскоре после выхода ролика в твиттере обратили внимание на фотосессию 83-летнего доктора биологических наук, известного по передаче «В мире животных». Снимки в своём инстаграме опубликовал фотограф Булат Арсланов.

Автор всех фото — Булат Арсланов

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