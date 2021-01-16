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Таня Боброва

Дубай и Венеция со спутника: Canon создала сайт, на котором можно сделать фотографии из космоса Статьи редакции

Сайт использует предварительно снятые изображения, но даёт представление о возможностях космической съёмки.

Вместо того, чтобы выпускать новые камеры для выставки CES 2021, Canon представила сайт, на котором можно сохранить снимок из космоса. Об этом пишет Engadget.

На интерактивном сайте пользователи могут посмотреть на Землю со спутника компании CE-SAT-1, оснащённого камерой 5D Mark III.

Пользователи также могут сделать снимки некоторых мест, например, Дубая или Венеции. Сайт использует предварительно снятые изображения, но даёт представление о возможностях и разрешении спутника, отмечает издание.

Canon запустила микроспутник в 2017 году, добавляет Engadget. Такие аппараты меньше и дешевле обычных спутников, и компания рассчитывает построить на них многомиллиардный бизнес к 2030 году.

#canon

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