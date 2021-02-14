Украинские магазины «Сільпо» поздравили конкурентов валентинками на билбордах Статьи редакции
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3 комментария
–1
Сложная ситуация...
Хвалить такое нельзя — за что?
Ругать тоже бесполезно, скажут ведь «а что ты хочешь, какое название — такой и маркетинг».
Но раз уж мы здесь собрались, расскажите тогда какой-нибудь свежий анекдот, который вы сами услышали впервые только в 2021-м году.
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1
Да не парься, не обязательно комментировать прям каждый пост)
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