Маркетинг
Андрей Фролов

Украинские магазины «Сільпо» поздравили конкурентов валентинками на билбордах Статьи редакции

«В преддверии Дня святого Валентина хотим выразить чувства», объяснили в компании.

«Метро любим откровенно».
«АТБ, мы тебя любим»
«Большим карманам и маленьким хотим стать родными»
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Дима Басин

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Ого, новости про Украину

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Вынужденный Илья

–1

Сложная ситуация...

Хвалить такое нельзя — за что?

Ругать тоже бесполезно, скажут ведь «а что ты хочешь, какое название — такой и маркетинг».

Но раз уж мы здесь собрались, расскажите тогда какой-нибудь свежий анекдот, который вы сами услышали впервые только в 2021-м году.

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Андрей Деревянко

Вынужденный
1

Да не парься, не обязательно комментировать прям каждый пост)

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