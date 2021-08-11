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Маркетинг
Евгения Евсеева

Xiaomi вернёт покупателям первого смартфона деньги «в знак признательности» — потратить их можно на устройства компании Статьи редакции

Первый смартфон Mi 1 вышел десять лет назад.

  • В 2011 году Xiaomi выпустила свой первый смартфон Mi 1 по цене 1999 юаней ($308 или 22,6 тысячи рублей по курсу на 11 августа). Теперь компания хочет вернуть покупателям деньги в знак признательности, пишет Sohu.
  • Всего Xiaomi продала 184 тысячи смартфонов на сумму около 370 млн юаней ($57 млн или 4,2 млрд рублей).
  • По мнению гендиректора Xiaomi Лэй Цзюня, эти деньги помогли компании добиться нынешнего положения на рынке.
  • Поучаствовать в акции могут только покупатели из Китая, а деньги можно потратить только на покупку товаров от Xiaomi в любом из её официальных магазинов.
Xiaomi Mi 1

#новость #xiaomi

2367 просмотров
19 19 комментариев
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22
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19 комментариев
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Артем Голендберг

13

Вот это кстати очень крутой маркетинг, молодцы

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Виктор Якунин

12

Великий красный дракон снова тревожит кошельки капиталистов?

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Константин Шукалов

Виктор
0

Партия любить китайский рабочий и дарить ему миска рис и юань потраченный 10 лет назад на великий китайский смартфон компания Xiaomi. Слава партии! Удар! Слава великий Xi густой шевелюра.

Ответить

Alice

Виктор
0

Точно 🤣🤣

Ответить

Олег Кравченко

2

Борьба за покупателей накаляется, скоро iPhone будут раздавать 👌

Ответить

mnktlux

Олег
15

За покупку

Ответить

artёm rudomёtov

mnktlux
1

Метко ;)

Ответить

Alice

mnktlux
0

Четко 🤣🤣

Ответить

Zaeer Dobryy

1

хорошая реклама для сми

но, не думаю что найдутся очень много покупателей с 2011 года
как бы 10лет прошло

Ответить

Владимир Степану

Zaeer
1

Так все и пишут в комментах- классный ход)
В деньгах много не потеряют, а репутация очень даже подрастет)

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Zaeer Dobryy

Владимир
2

насчёт репутации спорно
у всех разные приоритеты и взгляды на вещи
для меня это чисто слишком много хлопот для менеджеров при выяснения реально ли чел купил в 2011м году их телефон
плюс это только для китая, будучи там где каждый день смартфон на смартфоне выходит, чисто интересно много ли «патриотов mi» с 2011 найдутся

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Владимир Степану

Zaeer
0

Вот и ответ!
Заморачиваться особо никто не будет (потери минимальны), а новость уже пошла и ее даже здесь тепло встретили)
Ну и как пример- если, допустим, Nokia анонсировала подобное мероприятие "Принеси нам 3310 и выбери любой телефон"

Я бы не отнес. Он мне дорог как память)))
Так же, думаю, поступит часть владельцев и в Китае

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Михаил Синицын

0

Мега оригинально считаю

Ответить

Владимир Степанов

0

Очень классный ход. Можно сказать шах и мат!)

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Сеня Смаков

0

Как же хорошо можно было навариться на этом, эх...

Ответить

Андрей Арсенович

0

Топово

Ответить

Marow from Neverland

0

не понял, сяоми придумали трейд-ин?

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Илья Шишкунов

0

Голова Xi, дай денек 

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second avenger

–1
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Читать все 19 комментариев
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Евгения Евсеева
Xiaomi вернёт покупателям первого смартфона деньги «в знак признательности» — потратить их можно на устройства компании Статьи редакции

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