Приложения «Яндекс» и «Яндекс.Браузер» на Android научились переводить текст на картинках

Из двух миллиардов сайтов в интернете лишь около 8% — на русском языке. Технологии компьютерного зрения и машинного перевода «Яндекса» позволяют понять, что написано на странице любого иностранного сайта, притом не только в тексте, но и на картинках.