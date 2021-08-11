Xiaomi вернёт покупателям первого смартфона деньги «в знак признательности» — потратить их можно на устройства компании Статьи редакции
Первый смартфон Mi 1 вышел десять лет назад.
- В 2011 году Xiaomi выпустила свой первый смартфон Mi 1 по цене 1999 юаней ($308 или 22,6 тысячи рублей по курсу на 11 августа). Теперь компания хочет вернуть покупателям деньги в знак признательности, пишет Sohu.
- Всего Xiaomi продала 184 тысячи смартфонов на сумму около 370 млн юаней ($57 млн или 4,2 млрд рублей).
- По мнению гендиректора Xiaomi Лэй Цзюня, эти деньги помогли компании добиться нынешнего положения на рынке.
- Поучаствовать в акции могут только покупатели из Китая, а деньги можно потратить только на покупку товаров от Xiaomi в любом из её официальных магазинов.
Великий красный дракон снова тревожит кошельки капиталистов?
Партия любить китайский рабочий и дарить ему миска рис и юань потраченный 10 лет назад на великий китайский смартфон компания Xiaomi. Слава партии! Удар! Слава великий Xi густой шевелюра.
Борьба за покупателей накаляется, скоро iPhone будут раздавать 👌
хорошая реклама для сми
но, не думаю что найдутся очень много покупателей с 2011 года
как бы 10лет прошло
Так все и пишут в комментах- классный ход)
В деньгах много не потеряют, а репутация очень даже подрастет)
насчёт репутации спорно
у всех разные приоритеты и взгляды на вещи
для меня это чисто слишком много хлопот для менеджеров при выяснения реально ли чел купил в 2011м году их телефон
плюс это только для китая, будучи там где каждый день смартфон на смартфоне выходит, чисто интересно много ли «патриотов mi» с 2011 найдутся
Вот и ответ!
Заморачиваться особо никто не будет (потери минимальны), а новость уже пошла и ее даже здесь тепло встретили)
Ну и как пример- если, допустим, Nokia анонсировала подобное мероприятие "Принеси нам 3310 и выбери любой телефон"
Я бы не отнес. Он мне дорог как память)))
Так же, думаю, поступит часть владельцев и в Китае
Первый смартфон Mi 1 вышел десять лет назад.
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