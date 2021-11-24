Tele2 приравнял минуты к «живым» деньгам

За них можно купить кофе, кино и технику.

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Многие абоненты мобильной связи не используют полностью минуты разговоров, включённые в тариф. У большинства операторов такие остатки «сгорают» в конце месяца. В Tele2 минуты не пропадают, а переносятся на следующий период. А ещё с недавних пор их можно использовать в качестве «валюты» — то есть оплачивать минутами онлайн- и офлайн-покупки в торговых точках партнёров.

На что можно обменять накопленные минуты

Минуты можно обменять на кофе в сети кофеен «Шоколадница» в Москве и Московской области. Стоимость одного напитка – 250 минут. Чтобы обменять минуты на кофе, нужно зайти в раздел «Управление минутами» – «Кофе» в личном кабинете в приложении Tele2, подтвердить обмен, получить промокод и показать его бариста «Шоколадницы».

Также минуты можно обменивать на кино. Видеосервис Wink компании «Ростелеком» принимает их по курсу один к одному. То есть минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма (сделать это можно в разделе «Управление минутами» – «Кино» в приложении Tele2). Например, просмотр «Джентльменов» Гая Ричи продолжительностью 1 час 53 минуты обойдется в 113 минут. Для обмена доступны более четырёх тысяч фильмов, смотреть которые можно на смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV.

Ещё минутами можно оплатить часть стоимости смартфона Xiaomi. Экономия составит от 1000 до 4000 рублей. Например, Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb с максимальной скидкой обойдётся в 5990 рублей (курс также один к одному).

Почему у абонентов накапливаются неиспользованные минуты

Tele2 переносит на следующий месяц остатки минут из предыдущего. Если клиент вовремя вносит абонентскую плату, неиспользованные минуты у него накапливаются бессрочно и не «сгорают».