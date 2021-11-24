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Tele2

Tele2 приравнял минуты к «живым» деньгам

За них можно купить кофе, кино и технику.

8 8 комментариев
1231 просмотров

Многие абоненты мобильной связи не используют полностью минуты разговоров, включённые в тариф. У большинства операторов такие остатки «сгорают» в конце месяца. В Tele2 минуты не пропадают, а переносятся на следующий период. А ещё с недавних пор их можно использовать в качестве «валюты» — то есть оплачивать минутами онлайн- и офлайн-покупки в торговых точках партнёров.

На что можно обменять накопленные минуты

Минуты можно обменять на кофе в сети кофеен «Шоколадница» в Москве и Московской области. Стоимость одного напитка – 250 минут. Чтобы обменять минуты на кофе, нужно зайти в раздел «Управление минутами» – «Кофе» в личном кабинете в приложении Tele2, подтвердить обмен, получить промокод и показать его бариста «Шоколадницы».

Также минуты можно обменивать на кино. Видеосервис Wink компании «Ростелеком» принимает их по курсу один к одному. То есть минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма (сделать это можно в разделе «Управление минутами» – «Кино» в приложении Tele2). Например, просмотр «Джентльменов» Гая Ричи продолжительностью 1 час 53 минуты обойдется в 113 минут. Для обмена доступны более четырёх тысяч фильмов, смотреть которые можно на смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV.

Ещё минутами можно оплатить часть стоимости смартфона Xiaomi. Экономия составит от 1000 до 4000 рублей. Например, Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb с максимальной скидкой обойдётся в 5990 рублей (курс также один к одному).

Почему у абонентов накапливаются неиспользованные минуты

Tele2 переносит на следующий месяц остатки минут из предыдущего. Если клиент вовремя вносит абонентскую плату, неиспользованные минуты у него накапливаются бессрочно и не «сгорают».

Если абонент переходит в Tele2 от другого оператора, то минуты с предыдущего тарифа также переносятся на новый. Ещё их можно купить на «Маркете Tele2». Это онлайн-площадка, где абоненты могут продавать друг другу пакеты минут, гигабайтов и SMS. Курс обмена и средняя цена могут меняться, и будут выгодными для покупателя и продавца.

8 8 комментариев
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Балкон.Ру

Минуты можно обменять на кофе в сети кофеен «Шоколадница» в Москве и Московской области. Стоимость одного напитка – 250 минут.

А говорят в Америке все дороже 😎 ред.

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6
St Olezhka

Вы бы лучше связь мобильного интернета наладили в промежутке между Москвой и Домодедово. Там просто аномальная зона какая-то. Начиная от Бирюлёво до самого Домодедово его практически нет.

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0
Даниил Л.

Напишите им в техподдержку в приложении.
Я в свое время (лет так 7 назад) оставил им заявку, что у меня на даче за 100 км от Москвы инет не ловит (МТС "Ешка" была, а Теле2 не ловил от слова совсем). Ну и совпадение или нет, а Теле2 начал ловить, причем вполне сносно (местами даже 4G). Самое смешное, что МТС как был Ешка - так и остался.

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0
St Olezhka

Спасибо. Я им звонил пару раз. У них один ответ: "У нас всё нормально, возможно у вас проблемы с самим телефоном". Когда едешь на машине, то всё более-менее нормально ловит, но как только на электричке подъезжаешь к Бирюлёво, то до Домодедово как аномальная зона. И в обратном направлении также. И эта проблема не только у меня одного.

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0
Даниил Л.

А с другим оператором связи пробовали проверять? У меня просто два телефона: один с МТС, другой с Теле2, и скажу, что есть даже в центре Москвы места, где плохо ловят оба.

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0
St Olezhka

С МТС всё ОК. И что самое интересное, сама связь то не пропадает (за исключением небольших промежутков), а вот именно интернет начинает тупить по-жёсткому на всём отрезке. Думал, что это может как-то связано с аэропортом, но в самом аэропорту интернет то ловит.

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Даниил Л.

🤷🏻‍♂️

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0
St Olezhka

Вот и я о том же)))

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