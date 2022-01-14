Сеть Wendy's устроила «прожарку» брендам: шутила про «налог на розовое», Holiday Inn сравнила с мотелем для секса Статьи редакции
Иногда даже обидно.
12 января Twitter-аккаунт американской сети ресторанов быстрого питания Wendy's предложил людям отписаться под твитом, если они хотят, чтобы им устроили «прожарку». Откликнулись как обычные пользователи, так и аккаунты различных брендов.
На твит Venus сеть ответила шуткой про «налог на розовое» — наценку на товары для женщин, которые аналогичны товарам для мужчин, но стоят дороже.
Официальной киберспортивной лиге по Overwatch Wendy's ответила, что не может дождаться нового набора Lego по мотивам игры — он не выйдет, компания отложила его выход на фоне скандалов вокруг Activision Blizzard.
Axe популярен среди школьников в США — в основном из-за рекламы, где после нанесения дезодоранта главный герой рекламы становится объектом желания для девушек.
Aviation American Gin — бренд джина, который производят в США с 2006 года.
Креативный директор и акционер компании — Райан Рейнольдс, который часто участвует в рекламных кампаниях бренда. Например, он помог снять ролик, в котором 84-летняя женщина пьёт свой первый «легальный» алкоголь, так как её день рождения пришёлся на 29 февраля.
Булочки от Cinnabon часто продаются в аэропортах, где люди ожидают пересадку на другой самолёт.
В сюжетной кампании Halo Infinite на старте релиза нет кооператива.
Cameo — сервис видеооткрыток от не самых популярных знаменитостей.
Heelys — бренд кроссовок с роликовыми колёсиками в подошве.
Орландо — город во Флориде, где находится больше десятка тематических парков. Например, по Disney и миру «Гарри Поттера».
Некоторым брендам Wendy's не ответила, например UPS — службе экспресс-доставки по всему миру. Но, возможно, так и было задумано.
Жаришь жопы.
Будто это не так.
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