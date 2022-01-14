Иногда даже обидно.

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12 января Twitter-аккаунт американской сети ресторанов быстрого питания Wendy's предложил людям отписаться под твитом, если они хотят, чтобы им устроили «прожарку». Откликнулись как обычные пользователи, так и аккаунты различных брендов.

«Вам понравится наша новая розовая соломинка. Дороже всего на $2,5»

На твит Venus сеть ответила шуткой про «налог на розовое» — наценку на товары для женщин, которые аналогичны товарам для мужчин, но стоят дороже.

«Не могу дождаться нового набора LEGO»

Официальной киберспортивной лиге по Overwatch Wendy's ответила, что не может дождаться нового набора Lego по мотивам игры — он не выйдет, компания отложила его выход на фоне скандалов вокруг Activision Blizzard.

Axe популярен среди школьников в США — в основном из-за рекламы, где после нанесения дезодоранта главный герой рекламы становится объектом желания для девушек.

Wendy’s @Wendys @AviationGin Desperation to be culturally relevant is not a gin flavor, but we love the effort. #NationalRoastDay «Стремление быть культурно значимым не создаёт вкус джина, но попытка неплохая»

Aviation American Gin — бренд джина, который производят в США с 2006 года.

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Креативный директор и акционер компании — Райан Рейнольдс, который часто участвует в рекламных кампаниях бренда. Например, он помог снять ролик, в котором 84-летняя женщина пьёт свой первый «легальный» алкоголь, так как её день рождения пришёлся на 29 февраля.

Булочки от Cinnabon часто продаются в аэропортах, где люди ожидают пересадку на другой самолёт.

«Прожарь нас» — «Ок»

«Хочешь вместе пройти новую сюжетную кампанию в Halo?»

В сюжетной кампании Halo Infinite на старте релиза нет кооператива.

Wendy’s @Wendys

#NationalRoastDay @OriginalFunko The soulless black eyes of my childhood stare back at me, their shiny reflection showing the lost years as I cry into my official Star Wars 1977 comforter. Their soulless black eyes do not join in my tears. I am so alone. «Бездушные черные глаза моего детства смотрят на меня. Их блестящее отражение показывает мои потерянные годы, пока я рыдаю в своё одеяло по «Звёздным войнам» 1977 года. Их бездушные черные глаза не могут плакать. Я так одинок»

Набор кукол Funko Pop по киновселенной Marvel

«Давай сделаем это по-быстрому» — «Говорил каждый, кто бывал в Holiday Inn»

Wendy’s @Wendys @POWERADE How does it feel to be the official beverage of stomach flu? #NationalRoastDay «Каково быть официальным напитком для проблем с желудком?»

«Покажи худшее, на что ты способен» — «Но тогда наша еда будет по вкусу как ваша»

«Так вот чем теперь занимаются звёзды Vine?»

Cameo — сервис видеооткрыток от не самых популярных знаменитостей.

«Моя мама любит меня достаточно, чтобы не покупать мне вашу обувь»

Heelys — бренд кроссовок с роликовыми колёсиками в подошве.

«Место, где семьи пытаются восстановить отношения»

Орландо — город во Флориде, где находится больше десятка тематических парков. Например, по Disney и миру «Гарри Поттера».

Orlando

Некоторым брендам Wendy's не ответила, например UPS — службе экспресс-доставки по всему миру. Но, возможно, так и было задумано.