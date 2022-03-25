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Защитный пришелец

«Не бросай своё дело»: «Точка» выпустила ролик, в котором призвала предпринимателей продолжать мечтать Статьи редакции

И воплощать мечты в жизнь.

665 просмотров

В ролике предприниматель — капитан корабля, который поначалу работает в нём один. Но его корабль становится всё больше — сначала он превращается в воздушный шар, затем в дирижабль, а потом в космическую станцию. Вместе с ним растёт команда, а проблем становится всё больше.

В финале герой теряет азарт и силы, из-за чего его корабль почти терпит крушение. Но потом он вспоминает о своей мечте, приходит в себя и спасает команду.

По словам представителей банка, в последнее время становится всё больше ограничений и запретов для предпринимателей, но нельзя забывать мечтать и воплощать свои мечты в жизнь.

Последние несколько лет история малого и среднего бизнеса в России — это бег с препятствиями, во время которого очень легко потерять веру в своё дело. Но наши предприниматели — удивительные люди, даже в самые тёмные времена, когда, казалось бы, надежды нет и всё рушится, они находят способы двигаться вперёд, расти и приносить пользу людям. Да, малому бизнесу можно прилично усложнить жизнь — ограничениями, санкциями, запретами. Но никто не сможет запретить им мечтать. А способность мечтать и воплощать мечты в жизнь — и есть настоящее предпринимательство, двигатель прогресса и истинная сила.

Яна Ганник
соосновательница «Точки»

Видео снимали в Будапеште, режиссёр — Джаред Эберхард, второй режиссёр — Алексей Смоляр, оператор — Рик Занг.

#точка

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12 комментариев
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Илья Попов

Мечтай, но не будь айтишником.

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Биологический магнит

Не бросай, но вали, беги, беги со всех ног

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Allestor Krei

Последние несколько лет история малого и среднего бизнеса в России — это бег с препятствиями, во время которого очень легко потерять веру в своё дело.
30 лет ведение бизнеса в России как Форт Баярд

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Александр Мазалецкий

Да нам только мечтать и остается🙃

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Сергей

Мечтать об упущенных возможностях?)))

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Re Mora

Интересно, поясняется ли по какой причине герой теряет азарт и силы. Неужто просто так?

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Valeriy Serdyukov

Управляй бизнесом одной рукой 😉

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Иван Евменов

Лучше скажите, почему при переводе валютного счета в филиал Киви (Открытие под санкциями) теперь доллар можно купить примерно на 4 рубля дороже, чем, например, в Модуле или банке Левобережном (тут еще 2014 год и терминал Квик).

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Рома Дмитриев

в стране пиздец, кризис и тд. что нужно сделать? правильно, снять дорогую рекламу в Будапеште!

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Алексей Сладков

https://www.youtube.com/watch?v=Ok1-XYV3k60
этот клип думаю все же акктуальнее

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Александр Рогожников

Я сейчас сижу и думаю, как закрыть свой проект так, чтобы не навредить текущим клиентам которые оформили ранее годовые подписки, а вы говорите "Мечтай"!

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Anton Vlasov

Мечтаю об эвтаназии.

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