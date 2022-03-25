«Не бросай своё дело»: «Точка» выпустила ролик, в котором призвала предпринимателей продолжать мечтать Статьи редакции
И воплощать мечты в жизнь.
В ролике предприниматель — капитан корабля, который поначалу работает в нём один. Но его корабль становится всё больше — сначала он превращается в воздушный шар, затем в дирижабль, а потом в космическую станцию. Вместе с ним растёт команда, а проблем становится всё больше.
В финале герой теряет азарт и силы, из-за чего его корабль почти терпит крушение. Но потом он вспоминает о своей мечте, приходит в себя и спасает команду.
По словам представителей банка, в последнее время становится всё больше ограничений и запретов для предпринимателей, но нельзя забывать мечтать и воплощать свои мечты в жизнь.
Видео снимали в Будапеште, режиссёр — Джаред Эберхард, второй режиссёр — Алексей Смоляр, оператор — Рик Занг.
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Мечтай, но не будь айтишником.
Не бросай, но вали, беги, беги со всех ног
Последние несколько лет история малого и среднего бизнеса в России — это бег с препятствиями, во время которого очень легко потерять веру в своё дело.
30 лет ведение бизнеса в России как Форт Баярд
Да нам только мечтать и остается🙃
Мечтать об упущенных возможностях?)))
Интересно, поясняется ли по какой причине герой теряет азарт и силы. Неужто просто так?
Управляй бизнесом одной рукой 😉
Лучше скажите, почему при переводе валютного счета в филиал Киви (Открытие под санкциями) теперь доллар можно купить примерно на 4 рубля дороже, чем, например, в Модуле или банке Левобережном (тут еще 2014 год и терминал Квик).
в стране пиздец, кризис и тд. что нужно сделать? правильно, снять дорогую рекламу в Будапеште!
https://www.youtube.com/watch?v=Ok1-XYV3k60
этот клип думаю все же акктуальнее
Я сейчас сижу и думаю, как закрыть свой проект так, чтобы не навредить текущим клиентам которые оформили ранее годовые подписки, а вы говорите "Мечтай"!
Мечтаю об эвтаназии.