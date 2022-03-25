Последние несколько лет история малого и среднего бизнеса в России — это бег с препятствиями, во время которого очень легко потерять веру в своё дело. Но наши предприниматели — удивительные люди, даже в самые тёмные времена, когда, казалось бы, надежды нет и всё рушится, они находят способы двигаться вперёд, расти и приносить пользу людям. Да, малому бизнесу можно прилично усложнить жизнь — ограничениями, санкциями, запретами. Но никто не сможет запретить им мечтать. А способность мечтать и воплощать мечты в жизнь — и есть настоящее предпринимательство, двигатель прогресса и истинная сила.