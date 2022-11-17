Маркетинг
Шумный хичхакер

Burger King в России начал продавать лакомства для собак со вкусом «говядины, приготовленной на огне» Статьи редакции

Купить их можно в приложении Burger King за 99,99 рублей.

  • Косточки-печенье «Догпер» предназначены для собак старше 12 недель, объявила компания. В сети отметили, что у лакомства «вкус говядины, приготовленной на огне». Его название отсылает к «Вопперу» — флагманскому бургеру сети.
  • В Burger King уточнили vc.ru, что производством по заказу сети занимается российская «Рубис» (у неё те же учредители, что и у ООО «Альпинтех», которое выпускает товары для питомцев под брендом Titbit).
  • На первом этапе сеть планирует выпустить около 1 млн «Догперов».

Ранее в России Burger King ничего подобного не предлагал, поэтому мы готовы к тому, что целевая аудитория может «распробовать» продукт не сразу. Вместе с тем, у нас пока нет серьёзных планов по выходу на рынок кормов для домашних животных, всё-таки наша специализация — это бургеры. Выпуск «Догпера» следует рассматривать как сезонное предложение.

Иван Шестов, директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия»
  • Такие же лакомства для собак продавал и Burger King в США — их представили в 2018 году. Косточки временно присылали владельцам собак при заказе «Вопперов» через сервис DoorDash.
Источник: Burger King

#новость #burgerking

1279 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Andre Macareno

О, обед за сто рублей? Дайте два и стакан воды

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr P

Для собачьего корма походу те же вкусовые добавки засыпают, что и для людей в бургеры. Просто решили масштабироваться)))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Думаю, это те же бургеры, но позавчерашние.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так, походу хватит новостей на сегодня. Там ещё и макдак от казахов ушёл.

Ответить
Развернуть ветку
Православный щит

а что такое?
Рестораны продают "для кошечек". В Много лосося есть мини-сеты с рыбкой, можно заказать с доставкой

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну БК с едой для людей, как по мне, не очень справляется. А собаку не обманешь, она не человек.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Люлька

Наконец-то можно будет притвориться Шегги и жрать собачью еду без зазрения совести.

Ответить
Развернуть ветку
semen matrasov

Ладно себя травить, но СВОЮ собаку?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Eternal Hate

Странно, раньше у них это называлось воппер

Ответить
Развернуть ветку
Влад Светлый

— У нас же нет собаки.
— Не гавкай!!!

Ответить
Развернуть ветку
Тбилисский сверчок

У нас так шаурму делают

Ответить
Развернуть ветку
Alexandra Temnikova

Не настоялись ещё комментарии, позже зайду...

Ответить
Развернуть ветку
Мясной кавалер
лакомства для собак со вкусом «говядины, приготовленной на огне»

А для людей когда будет?

Ответить
Развернуть ветку
Michael Sazonov

Напомнило историю советского летчика, угнавшего суперсовременный миг-25 в Японию для ПУ в Америку: рассказывал, как в супермаркете покупал вкуснейшие консервы, пока ему не рассказали - они для собак

Ответить
Развернуть ветку
Антон Т

А разве всё остальное меню было не для животных?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
null