Ранее в России Burger King ничего подобного не предлагал, поэтому мы готовы к тому, что целевая аудитория может «распробовать» продукт не сразу. Вместе с тем, у нас пока нет серьёзных планов по выходу на рынок кормов для домашних животных, всё-таки наша специализация — это бургеры. Выпуск «Догпера» следует рассматривать как сезонное предложение.