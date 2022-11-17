Burger King в России начал продавать лакомства для собак со вкусом «говядины, приготовленной на огне» Статьи редакции
Купить их можно в приложении Burger King за 99,99 рублей.
- Косточки-печенье «Догпер» предназначены для собак старше 12 недель, объявила компания. В сети отметили, что у лакомства «вкус говядины, приготовленной на огне». Его название отсылает к «Вопперу» — флагманскому бургеру сети.
- В Burger King уточнили vc.ru, что производством по заказу сети занимается российская «Рубис» (у неё те же учредители, что и у ООО «Альпинтех», которое выпускает товары для питомцев под брендом Titbit).
- На первом этапе сеть планирует выпустить около 1 млн «Догперов».
- Такие же лакомства для собак продавал и Burger King в США — их представили в 2018 году. Косточки временно присылали владельцам собак при заказе «Вопперов» через сервис DoorDash.
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О, обед за сто рублей? Дайте два и стакан воды
Для собачьего корма походу те же вкусовые добавки засыпают, что и для людей в бургеры. Просто решили масштабироваться)))
Думаю, это те же бургеры, но позавчерашние.
Так, походу хватит новостей на сегодня. Там ещё и макдак от казахов ушёл.
а что такое?
Рестораны продают "для кошечек". В Много лосося есть мини-сеты с рыбкой, можно заказать с доставкой
Ну БК с едой для людей, как по мне, не очень справляется. А собаку не обманешь, она не человек.
Наконец-то можно будет притвориться Шегги и жрать собачью еду без зазрения совести.
Ладно себя травить, но СВОЮ собаку?
Странно, раньше у них это называлось воппер
— У нас же нет собаки.
— Не гавкай!!!
У нас так шаурму делают
Не настоялись ещё комментарии, позже зайду...
А для людей когда будет?
Напомнило историю советского летчика, угнавшего суперсовременный миг-25 в Японию для ПУ в Америку: рассказывал, как в супермаркете покупал вкуснейшие консервы, пока ему не рассказали - они для собак
А разве всё остальное меню было не для животных?