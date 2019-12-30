МТС выпустила ремейк клипа «Новый год» группы «Стекловата» с её участниками

МТС опубликовала на своих страницах в социальных сетях ремейк клипа «Новый год» российской группы «Стекловата». В нём снялись три участника старого состава группы и неизвестный в костюме Деда Мороза. Он перепел строчки четвёртого участника, Артура Еремеева.

Ролик от МТС почти повторяет клип «Стекловаты»: сохранились эффекты в виде снежинок, а участники спели в свитерах, похожих на те, в которых они были в оригинальном видео.