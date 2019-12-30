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Альберт Хабибрахимов
371

МТС выпустила ремейк клипа «Новый год» группы «Стекловата» с её участниками

В ролики снялись трое из четырёх участников первоначального состава группы.

МТС опубликовала на своих страницах в социальных сетях ремейк клипа «Новый год» российской группы «Стекловата». В нём снялись три участника старого состава группы и неизвестный в костюме Деда Мороза. Он перепел строчки четвёртого участника, Артура Еремеева.

Ролик от МТС почти повторяет клип «Стекловаты»: сохранились эффекты в виде снежинок, а участники спели в свитерах, похожих на те, в которых они были в оригинальном видео.

#мтс

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4 комментария
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Uh-Er-Oh Ah-Umm

0

Меня даже немного прикалывала эта песня, пока я не узнал что она получила известность лишь за видное место в Shit Song parade (или что-то вроде). Боже, я отвратительно социален.

Ну а креативчик ничё так, молодцы.

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Hecatecoin

0

А Артур куда делся то?

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Тихон Тагунов

0

А дед мороз это Поперечный?

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Dmitry Ilyin

0

мужикам лет за 40, по ходу.  Значит, примерно ровесники. Но не слышал ни группу, ни песню.

Исходным клипом они тоже МТС рекламировали?

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