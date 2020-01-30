В «Яндексе» продолжают развивать видеонаправление в сервисе.
«Яндекс» интегрирует своё видеоприложение Sloy в «Яндекс.Дзен» — оно будет развиваться как часть платформы, рассказали vc.ru в компании. Команда Sloy присоединится к команде «Дзена».
«Технологии и решения, над которыми работала команда Sloy — мобильная камера, видеоредактор, контент и вирусные механики, помогут качественно развивать новые форматы видео в "Дзене"», — отметили в «Яндексе». Компания будет переводить все процессы постепенно.
«Яндекс» запустил приложение с технологией дополненной реальности Sloy для записи и публикации коротких видео в октябре 2019 года. Сервис использует технологии компании и, например, умеет распознавать одежду на видео и подсказывать названия вещей.
С сентября 2019 года «Яндекс.Дзен» разрешил авторам загружать ролики длительностью до 15 минут и зарабатывать на нативной рекламе в видео. До этого можно было загружать только ролики длительностью не больше двух минут.
В компании говорят, что регуляторно делают видеоконтент в «Дзене» 3000 авторов в неделю. В ноябре 2019 года аудитория «Яндекс.Дзена» достигла 13,3 млн пользователей в день, а месячная аудитория сервиса составила 60,4 млн человек.
Дмитрий Тенетович
Помянем. Дзен - это что-то еще хуже Одноклассников.ру.
Sergey VlasovДмитрий
Почему?
Сергей Перов
Я запутался. Дзен — это рекомендации контента? Это про классные тексты и статьи? Или это фановые видео? Или это про моду? Или это ужа вайны. Или желтуха.
Так запутался, что уже месяца полтора дзен не открываю.
Лев Щенин
Яндекс планирует сделать русскую копию Ютуба?
Отлично!
Наш ответ американцам!
Россия, вперёд !
Arthur NiazyanЛев
Никто не знает, что завтра отчибучит Роском*****р. Пусть будет хоть какой-то сервис в рунете. Странно, что аналог Гитхаба не делает Яндекс.
Александр Гительман
В аудитории дзена учитываются все зашедшие на главную яндекса?
Дмитрий ТенетовичАлександр
Да.
Yan Purvenes
Слой вроде и был частью дзена. Вообще какой толк приложение про моду клеить с желтым дзеном?
Вообще не понятно, зачем клеить то, что еще работает только на ios и команда слоя либо обманывала по срокам или пропустили уже сроки.
Sergey VlasovYan
Почему Дзен "желтый"? У меня нормальные каналы в выдаче. Она такая, какие у вас предпочтения.
Евгений СмирновSergey
Приснопамятный "СпидИнфо" тоже многим нравился)
Лёха Литвинов
Так и остался для меня загадкой этот Sloy. Видимо, у приложения настолько маленькая аудитория, что оно совсем никому не нужно без Дзена.