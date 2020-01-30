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Медиа
Татьяна Боброва
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«Яндекс» сделает своё видеоприложение Sloy частью платформы «Дзен» Материал редакции

В «Яндексе» продолжают развивать видеонаправление в сервисе.

  • «Яндекс» интегрирует своё видеоприложение Sloy в «Яндекс.Дзен» — оно будет развиваться как часть платформы, рассказали vc.ru в компании. Команда Sloy присоединится к команде «Дзена».
  • «Технологии и решения, над которыми работала команда Sloy — мобильная камера, видеоредактор, контент и вирусные механики, помогут качественно развивать новые форматы видео в "Дзене"», — отметили в «Яндексе». Компания будет переводить все процессы постепенно.
  • «Яндекс» запустил приложение с технологией дополненной реальности Sloy для записи и публикации коротких видео в октябре 2019 года. Сервис использует технологии компании и, например, умеет распознавать одежду на видео и подсказывать названия вещей.
  • С сентября 2019 года «Яндекс.Дзен» разрешил авторам загружать ролики длительностью до 15 минут и зарабатывать на нативной рекламе в видео. До этого можно было загружать только ролики длительностью не больше двух минут.
  • В компании говорят, что регуляторно делают видеоконтент в «Дзене» 3000 авторов в неделю. В ноябре 2019 года аудитория «Яндекс.Дзена» достигла 13,3 млн пользователей в день, а месячная аудитория сервиса составила 60,4 млн человек.
Скриншоты из приложения Sloy «Яндекс»

#новость #sloy #дзен

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11 комментариев
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Дмитрий Тенетович

1

Помянем. Дзен - это что-то еще хуже Одноклассников.ру.

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Sergey Vlasov

Дмитрий
0

Почему?

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Сергей Перов

1

Я запутался. Дзен — это рекомендации контента? Это про классные тексты и статьи? Или это фановые видео? Или это про моду? Или это ужа вайны. Или желтуха. 
Так запутался, что уже месяца полтора дзен не открываю. 

Ответить

Лев Щенин

0

Яндекс планирует сделать русскую копию Ютуба?
Отлично!
Наш ответ американцам!
Россия, вперёд !

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Arthur Niazyan

Лев
1

Никто не знает, что завтра отчибучит Роском*****р. Пусть будет хоть какой-то сервис в рунете. Странно, что аналог Гитхаба не делает Яндекс.

Ответить

Александр Гительман

0

В аудитории дзена учитываются все зашедшие на главную яндекса?

Ответить

Дмитрий Тенетович

Александр
0

Да.

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Yan Purvenes

0

Слой вроде и был частью дзена. Вообще какой толк приложение про моду клеить с желтым дзеном?
Вообще не понятно, зачем клеить то, что еще работает только на ios и команда слоя либо обманывала по срокам или пропустили уже сроки.

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Sergey Vlasov

Yan
0

Почему Дзен "желтый"? У меня нормальные каналы в выдаче. Она такая, какие у вас предпочтения.

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Евгений Смирнов

Sergey
0

Приснопамятный "СпидИнфо" тоже многим нравился)

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Лёха Литвинов

0

Так и остался для меня загадкой этот Sloy. Видимо, у приложения настолько маленькая аудитория, что оно совсем никому не нужно без Дзена. 

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