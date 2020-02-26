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Андрей Фролов
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Глава Disney Боб Айгер ушёл с поста гендиректора компании Материал редакции

Его место займёт топ-менеджер, отвечавший за развитие парков Disney.

2 комментария
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Гендиректор Disney Боб Айгер покинул свой пост, объявила компания в ночь на 26 февраля. Руководителем одной из крупнейших медиаимперий в мире стал Боб Чапек, отвечавший за развитие парков и продуктов Disney.

Айгер останется исполнительным председателем совета директоров до конца 2021 года. По словам Айгера, запуск бизнеса по прямой доставке контента пользователю прошёл успешно, а интеграция с 21st Century Fox идёт хорошо, поэтому для Disney наступило оптимальное время для появления нового гендиректора.

Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+, который уже набрал 26,5 млн платящих подписчиков.

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Axios отмечает, что назначение Чапека может указывать на то, что Disney будет активно инвестировать в развитие парков и других офлайн-развлечений, которые в последние годы уже приносили большую часть выручки компании.

#новость #disney

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