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Маша Цепелева

Исследование: рынок музыкальных сервисов в России вырос на 40% за год — до 25,4 млрд рублей в 2023-м Статьи редакции

Только 5% платных подписок пришлось на Apple Music, остальное — российские сервисы.

  • Оценку рынка привела Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) в своём исследовании, его опубликовало РБК.
  • НФМИ проанализировала данные по финансовым показателям (подписка, реклама, а также отдельно прослушивание музыки через видеохостинги) «VK Музыки», «Яндекс Музыки», «Звука», Apple Music, Spotify и YouTube. Учитывался доход компаний от стриминга, который после распределяется между самими сервисами, лейблами и дистрибьюторами.
  • 97,5% выручки сервисам приносит платная подписка — это 24,8 млрд рублей. Еще 387 млн рублей принесла реклама. 242 млн рублей заработали видеохостинги с музыкальным контентом — например, YouTube Music.
  • Общая среднемесячная аудитория музыкальных стримингов в России оценивается в 76,3 млн, из них за подписку платят 21,7 млн пользователей. Доля российских сервисов в общем объёме рынка составила 95%, сколько занимает каждый — НФМИ не приводит.
  • Основной рост рынка обеспечила «Яндекс Музыка», в том числе благодаря рекомендательным алгоритмам. Также повлияли растущие продажи «умных» колонок компании, считает НФМИ. Например, основные функции «Алисы» в «Станциях» недоступны без подписки «Плюса» с «Яндекс Музыкой».
  • В «Яндекс Музыке» и «Звуке» согласились с оценкой объёма рынка, приведённой НФМИ, но годовой рост оценили меньше — в 15% и 30% соответственно. В VK отказались от комментариев.

#новости #музыка

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20 комментариев
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 Maxim Fox

Шок. Но в хлебном магазине люди покупают только хлеб. 5% приходится на пирожки.
Рыбу никто не берет, странно. Может, не завозят?

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Future Prophecies

Жаль, что спотик умирает: качество звука посредственность, а рекомендации привязаны к региону аккаунта

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Котик Котиков

У спотика лучшие алгоритмы рекомендаций до сих пор

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Future Prophecies

Хорошая шутка из 2017 года

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Котик Котиков

В каких сервисах лучше?

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Future Prophecies

Дизер и не побоюсь этого слова Яндекс музыка

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Градибор Пожарский

У дизера прям так себе, а в Яндекс музыке музыки нет.

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Leo Baturin

какие у ЯМ алгоритмы? =) одно старьё по кругу

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Котик Котиков

Побойся. Полная хрень. Как и количество зарубежной музыки там

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Филипп Новиков

Олды помнят Deezer. Он был первым!

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Риэлтор (не) нужен!

1 евро за 3 месяца, потом если три месяца не оплачивал премиум - предлагали 10 евро за 3 месяца ))) Год 2013 или 2014.

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Риэлтор (не) нужен!

Спотик стал плох в рекомендациях - факт.
Причём, подключив ИИ стало только хуже.

За качеством звука - в Тидал, Кюбюз и прочими. Платите и наслаждайтесь

Но Я.Музыка просто ад - в подборке джаза лёгкие ноты попсы радуют неимоверно.

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Вадим Д.

Если честно, ни один сервис в РФ не оплатил бы ради именно музыки, очень всё хреново с не обстоит, и с качеством, и с количеством, и с сервисами.

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Антивадя

Хреново всё обстоит с формулировкой простейшей мысли.

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Запопу Кусь

Вот у меня тоже такое ощущение, что после всем известных событий, из страны перестали утекать деньги. 🫰💰 💵

Экономисты, конечно, рассказывают что вот-вот всё накроется, но всё чаще своими глазами я замечаю совершенно другое. 👁 👄 👁

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Котик Котиков

У меня ощущение, что на сегодня тиктока тебе хватит )

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TVRU

Оплатить не могут. Карт международных нет. Изоляция.

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Риэлтор (не) нужен!

Спотик платится (с акками Турция, Индия, ЮВА) через посредников. Apple платится напрямую. Deezer не знаю.

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Котик Котиков

Apple Music

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Филимон Агафонов

Это может создать новые возможности для музыкантов и индустрии в целом

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17 комментариев
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