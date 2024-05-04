Исследование: рынок музыкальных сервисов в России вырос на 40% за год — до 25,4 млрд рублей в 2023-м Статьи редакции
Только 5% платных подписок пришлось на Apple Music, остальное — российские сервисы.
- Оценку рынка привела Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) в своём исследовании, его опубликовало РБК.
- НФМИ проанализировала данные по финансовым показателям (подписка, реклама, а также отдельно прослушивание музыки через видеохостинги) «VK Музыки», «Яндекс Музыки», «Звука», Apple Music, Spotify и YouTube. Учитывался доход компаний от стриминга, который после распределяется между самими сервисами, лейблами и дистрибьюторами.
- 97,5% выручки сервисам приносит платная подписка — это 24,8 млрд рублей. Еще 387 млн рублей принесла реклама. 242 млн рублей заработали видеохостинги с музыкальным контентом — например, YouTube Music.
- Общая среднемесячная аудитория музыкальных стримингов в России оценивается в 76,3 млн, из них за подписку платят 21,7 млн пользователей. Доля российских сервисов в общем объёме рынка составила 95%, сколько занимает каждый — НФМИ не приводит.
- Основной рост рынка обеспечила «Яндекс Музыка», в том числе благодаря рекомендательным алгоритмам. Также повлияли растущие продажи «умных» колонок компании, считает НФМИ. Например, основные функции «Алисы» в «Станциях» недоступны без подписки «Плюса» с «Яндекс Музыкой».
- В «Яндекс Музыке» и «Звуке» согласились с оценкой объёма рынка, приведённой НФМИ, но годовой рост оценили меньше — в 15% и 30% соответственно. В VK отказались от комментариев.
788 показов
479 открытий
Шок. Но в хлебном магазине люди покупают только хлеб. 5% приходится на пирожки.
Рыбу никто не берет, странно. Может, не завозят?
Жаль, что спотик умирает: качество звука посредственность, а рекомендации привязаны к региону аккаунта
У спотика лучшие алгоритмы рекомендаций до сих пор
Хорошая шутка из 2017 года
В каких сервисах лучше?
Дизер и не побоюсь этого слова Яндекс музыка
У дизера прям так себе, а в Яндекс музыке музыки нет.
какие у ЯМ алгоритмы? =) одно старьё по кругу
Побойся. Полная хрень. Как и количество зарубежной музыки там
Олды помнят Deezer. Он был первым!
1 евро за 3 месяца, потом если три месяца не оплачивал премиум - предлагали 10 евро за 3 месяца ))) Год 2013 или 2014.
Спотик стал плох в рекомендациях - факт.
Причём, подключив ИИ стало только хуже.
За качеством звука - в Тидал, Кюбюз и прочими. Платите и наслаждайтесь
Но Я.Музыка просто ад - в подборке джаза лёгкие ноты попсы радуют неимоверно.
Если честно, ни один сервис в РФ не оплатил бы ради именно музыки, очень всё хреново с не обстоит, и с качеством, и с количеством, и с сервисами.
Хреново всё обстоит с формулировкой простейшей мысли.
Вот у меня тоже такое ощущение, что после всем известных событий, из страны перестали утекать деньги. 🫰💰 💵
Экономисты, конечно, рассказывают что вот-вот всё накроется, но всё чаще своими глазами я замечаю совершенно другое. 👁 👄 👁
У меня ощущение, что на сегодня тиктока тебе хватит )
Оплатить не могут. Карт международных нет. Изоляция.
Спотик платится (с акками Турция, Индия, ЮВА) через посредников. Apple платится напрямую. Deezer не знаю.
Apple Music
Это может создать новые возможности для музыкантов и индустрии в целом