Белый – это уважение, перерождение и цвет формы медиков, пояснил журнал.

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Редакция итальянского Vogue анонсировала новый выпуск с пустой, белой обложкой. Впервые в истории журнала, 10 апреля 2020 года он выйдет без фотографии.

Vogue Italia @vogueitalia

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“In its long history stretching back over a hundred years, Vogue has come through wars, crises, acts of terrorism. Its noblest tradition is never to look the other way.

Just under two weeks ago, we were about to print… The Vogue Italia April Issue will be out next Friday 10th.

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“In its long history stretching back over a hundred years, Vogue has come through wars, crises, acts of terrorism. Its noblest tradition is never to look the other way.

Just under two weeks ago, we were about to print an issue that we had been planning for some time, and which also involved L’Uomo Vogue in a twin project.

But to speak of anything else – while people are dying, doctors and nurses are risking their lives and the world is changing forever – is not the DNA of Vogue Italia. Accordingly, we shelved our project and started from scratch.

The decision to print a completely white cover for the first time in our history is not because there was any lack of images – quite the opposite. We chose it because white signifies many things at the same time.

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White is first of all respect.

White is rebirth, the light after darkness, the sum of all colours.

White is the colour of the uniforms worn by those who put their own lives on the line to save ours.

It represents space and time to think, as well as to stay silent.

White is for those who are filling this empty time and space with ideas, thoughts, stories, lines of verse, music and care for others.

White recalls when, after the crisis of 1929, this immaculate colour was adopted for clothes as an expression of purity in the present, and of hope in the future.

Above all: white is not surrender, but a blank sheet waiting to be written, the title page of a new story that is about to begin.” #EmanueleFarneti @EFarneti

#imagine

#FarAwaySoClose

#WhiteCanvas

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Read the full Editor’s letter via link in bio.

Full credits:

Editor in chief @Efarneti

Creative director @FerdinandoVerderi The Vogue Italia April Issue will be out next Friday 10th.🤍🤍🤍“In its long history stretching back over a hundred years, Vogue has come through wars, crises, acts of terrorism. Its noblest tradition is never to look the other way.Just under two weeks ago, we were about to print…

«Vogue выходил во времена войн, кризисов, актов терроризма на протяжении более чем столетней истории. Его благородной традицией было не смотреть в другую сторону. Но говорить о чём-то ещё, когда умирают люди, врачи и медсёстры рискуют своими жизнями и мир меняется навсегда, — это не сущность Vogue Italia», — написал журнал.

Редакция решила выйти с белой обложкой, поскольку этот цвет символичен: белый — это уважение, перерождение, «свет после тьмы, сумма всех цветов». Это цвет униформы, которую носят те, «кто поставил свою жизнь на карту, чтобы спасти наши жизни», подчеркнул журнал.

После кризиса 1929 года белый стал символом чистоты в настоящем и надежды в будущем, напомнил итальянский Vogue.