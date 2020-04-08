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Белый – это уважение, перерождение и цвет формы медиков, пояснил журнал.
Редакция итальянского Vogue анонсировала новый выпуск с пустой, белой обложкой. Впервые в истории журнала, 10 апреля 2020 года он выйдет без фотографии.
«Vogue выходил во времена войн, кризисов, актов терроризма на протяжении более чем столетней истории. Его благородной традицией было не смотреть в другую сторону. Но говорить о чём-то ещё, когда умирают люди, врачи и медсёстры рискуют своими жизнями и мир меняется навсегда, — это не сущность Vogue Italia», — написал журнал.
Редакция решила выйти с белой обложкой, поскольку этот цвет символичен: белый — это уважение, перерождение, «свет после тьмы, сумма всех цветов». Это цвет униформы, которую носят те, «кто поставил свою жизнь на карту, чтобы спасти наши жизни», подчеркнул журнал.
После кризиса 1929 года белый стал символом чистоты в настоящем и надежды в будущем, напомнил итальянский Vogue.
По данным института Джонса Хопкинса, в Италии подтверждено заражение коронавирусом нового типа у 135,5 тысяч человек. 24,3 тысячи выздоровели, 17,1 тысяч умерли.
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