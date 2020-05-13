Издание ляжет в основу нового медиа о здоровье.

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Российский миллиардер, владелец инвестиционной компании «Севергрупп» Алексей Мордашов купил сайт о медицине «Только спросить», передаёт Forbes со ссылкой на компанию «Севергрупп медицина».

Вместе с подкастом о здоровом образе «Без шапки» и блогом «Качество жизни», которые также принадлежат компании, сайт ляжет в основу нового медиа — «Купрум».

«В России нет единого ресурса, который бы одновременно был и доказательной базой о здоровье, и медиа с интересной повесткой о том, как все эти знания применять в жизни. Мы решили создать такой ресурс сами», — рассказала журналу гендиректор «Севергрупп Медицины» Ольга Васильева.

Назвать сумму покупки и бюджет нового издания в компании отказались, отметив, что в команду проекта вошли 23 человека.

Блог о медицине «Только спросить» был запущен в 2017 году, он принадлежит компании Doc+ (ООО «Новая Медицина»), которая оказывает услуги телемедицины и вызова врачей на дом.

В 2016-2018 году в сервис неоднократно инвестировали компания «Яндекс» и фонд Baring Vostok — сумма вложений с учётом партнёров достигла $19,5 млн. Гендиректор Doc+ Руслан Зайдуллин на момент публикации не ответил на запрос Forbes.

В апреле 2019 года «Севергрупп медицина» купила стартап с курсами здорового питания GetLean. После покупки стартапа его основатель Юлия Гурбанова возглавила направление нутрициологии в «Севергруп медицине».

По данным сервиса SimilarWeb, в марте 2020 года на сайте «Только спросить» было зафиксировано 120 тысяч посещений, в апреле — 90 тысяч.

«Севергрупп» принадлежат в том числе акции компании «АВА-Петер», владеющей 18 клиниками «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» в Санкт-Петербурге, Казани и Вологде, а также аптечной сетью и сетью поликлинических отделений.