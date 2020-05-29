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Медиа
Галина Мубаракшина
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Правительство включило СМИ и книгоиздателей в перечень наиболее пострадавших отраслей Материал редакции

На медиа повлияло снижение рекламных доходов в условиях пандемии.

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о включении СМИ в перечень отраслей, пострадавших из-за пандемии.
  • Воспользоваться господдержкой смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информагентства и газетные типографии.
  • Компании смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку по уплате налогов (кроме НДС), арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготные кредиты по ставке 2%, в отношении них будет действовать мораторий на банкротство.
  • «Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — заявил Михаил Мишустин.
  • 17 апреля 2020 года с предложением о включении медиа в список выступило Минкомсвязи. Министр Максут Шадаев пояснял, что доходы медиа зависят от рекламы, которую размещают компании из пострадавших отраслей. Предложение 12 мая поддержал профильный комитет Госдумы.
Отсрочки по налогам, мораторий на банкротство…
Коротко о мерах поддержки государства для пострадавших предпринимателей — и обещания властей…
vc.ru

#новость #господдержка #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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14 комментариев
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Антон

11

В России похоже все пострадали кроме граждан 

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Сергей Барышников

11

Особенно федеральные СМИ. Я думаю надо поддержку только им оказать. И информация там самая достоверная

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Елена Нефедова

5

А эти то, чем пострадали?

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Arthur Niazyan

Елена
1

На самоизоляции все читали только пиратские книги.

Ответить

Людмила Казанова

Елена
0

Вы бы сначала вникали, а потом говорили. Я работаю в маленьком городском рекламном печатном издании. Мы так же, как и многие, сидели в "самоизоляции" 2 месяца, работать нам запретили, никто нам из бюджета ничего не платит. Наш ИП ни копейки компенсаций ниоткуда не получил. У всех семьи и дети. Так что СМИ - это не только крупные федеральные издания с большими бюджетами.

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Denis Sibukaev

Людмила
0

Так помогут по факту РТ и ВГТРК, а все небольшие СМИ как были без ничего, так и останутся. Во всяком случае как видно по «помощи» остальным отраслям

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Denis Sibukaev

1

«Компании смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку арендных платежей» - а как этот пункт связан с госрегулированием? Разве арендодатель не такой же бизнес как и остальные?

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Антон Курочкин

Denis
2

Такой же, но в списке отраслей «отнестись с пониманием» ©

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Arthur Niazyan

Denis
0

Опять пресловутое: всем пива за счёт заведения

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Дмитрий

1

СМИ такое ощущение что всегда страдают. Такие деньги туда вливают

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anna r

1

СМИ есть и маленькие, региональные. Никто нам ничего не вливает. Только за счёт рекламодателей живём. Которых все меньше.

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alex twit

0

TJ пострадал? И другие комитетовские игрушки

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Saucedo Puetz

0

Все правильно-пропаганду надо защищать

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Георгий Беглорян

0

Вот печенеги дел понаделали. Надеюсь Вова справиться. 

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