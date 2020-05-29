Правительство включило СМИ и книгоиздателей в перечень наиболее пострадавших отраслей
Материал редакции
На медиа повлияло снижение рекламных доходов в условиях пандемии.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о включении СМИ в перечень отраслей, пострадавших из-за пандемии.
Воспользоваться господдержкой смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информагентства и газетные типографии.
Компании смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку по уплате налогов (кроме НДС), арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготные кредиты по ставке 2%, в отношении них будет действовать мораторий на банкротство.
«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — заявил Михаил Мишустин.
17 апреля 2020 года с предложением о включении медиа в список выступило Минкомсвязи. Министр Максут Шадаев пояснял, что доходы медиа зависят от рекламы, которую размещают компании из пострадавших отраслей. Предложение 12 мая поддержал профильный комитет Госдумы.
Антон
В России похоже все пострадали кроме граждан
Сергей Барышников
Особенно федеральные СМИ. Я думаю надо поддержку только им оказать. И информация там самая достоверная
Елена Нефедова
А эти то, чем пострадали?
Arthur NiazyanЕлена
На самоизоляции все читали только пиратские книги.
Людмила КазановаЕлена
Вы бы сначала вникали, а потом говорили. Я работаю в маленьком городском рекламном печатном издании. Мы так же, как и многие, сидели в "самоизоляции" 2 месяца, работать нам запретили, никто нам из бюджета ничего не платит. Наш ИП ни копейки компенсаций ниоткуда не получил. У всех семьи и дети. Так что СМИ - это не только крупные федеральные издания с большими бюджетами.
Denis SibukaevЛюдмила
Так помогут по факту РТ и ВГТРК, а все небольшие СМИ как были без ничего, так и останутся. Во всяком случае как видно по «помощи» остальным отраслям
Denis Sibukaev
«Компании смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку арендных платежей» - а как этот пункт связан с госрегулированием? Разве арендодатель не такой же бизнес как и остальные?
Антон КурочкинDenis
Такой же, но в списке отраслей «отнестись с пониманием» ©
Arthur NiazyanDenis
Опять пресловутое: всем пива за счёт заведения
Дмитрий
СМИ такое ощущение что всегда страдают. Такие деньги туда вливают
anna r
СМИ есть и маленькие, региональные. Никто нам ничего не вливает. Только за счёт рекламодателей живём. Которых все меньше.
alex twit
TJ пострадал? И другие комитетовские игрушки
Saucedo Puetz
Все правильно-пропаганду надо защищать
Георгий Беглорян
Вот печенеги дел понаделали. Надеюсь Вова справиться.