С января 2015 года, когда «Афиша-Еда» перестала выходить в бумажном формате, её место в медиапространстве пустует. И это не единственная зияющая дыра на рынке гастрономических медиа, увы: у нас так не появились свои Lucky Peach, Eater, Serious Eats, Food Network, Saveur. При этом в 2020 году у людей не стало меньше вопросов о еде. Мы решили ответить хотя бы на небольшую часть.