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Татьяна Боброва
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Сервис «Кухня на районе» вместе с бывшим редактором «Афиши-Еда» запустил интернет-журнал о еде Материал редакции

Издание «Как есть» пишет о том, как выбирать продукты, готовить и где можно сэкономить.

8 комментариев
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Московский сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил интернет-издание «Как есть», рассказали vc.ru в компании. Его издателем стала бывший редактор журнала «Афиша-Еда» и ведущая подкаста «Калькулятор» Наталия Грибуля.

В «Как есть» будет семь рубрик: «Как выбирать», «Как приготовить», «Как начать», «Как сэкономить», «Как в будущем», а также «Как у других» и «Как-то так». При этом издание не будет писать о ресторанах или гастрономических тенденциях, отметили в компании.

Журнал должен помочь разобраться с бытовыми вопросами о еде. Его целевая аудитория — жители крупных городов в возрасте 20-35 лет, которые часто готовят дома, говорят в компании.

С января 2015 года, когда «Афиша-Еда» перестала выходить в бумажном формате, её место в медиапространстве пустует. И это не единственная зияющая дыра на рынке гастрономических медиа, увы: у нас так не появились свои Lucky Peach, Eater, Serious Eats, Food Network, Saveur. При этом в 2020 году у людей не стало меньше вопросов о еде. Мы решили ответить хотя бы на небольшую часть.

Наталия Грибуля
издатель «Как есть»

Журнал запустился как отдельный бизнес-юнит «Кухни на районе», уточнили в компании. Сумму инвестиций её представитель не раскрывает, но добавляет, что сервис не привлекал для запуска внешних инвесторов.

В команде проекта 20 человек, в том числе журналисты из The Village, «Афиша.Еда» и «Медузы». В будущем издание планирует запустить коммерческие форматы: спецпроекты, партнёрские интеграции и YouTube-шоу.

#новость #кухнянарайоне

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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Ilya Brin

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В бумажном формате пригодился бы ещё и после еды 😏

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Ivano Digital

0

Пойду, почитаю про еду - звучит странновато. 

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Konstantin_Andreevich

Ivano
0

А я в юношестве проглатывал одну книгу за другой

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Руслан Фатихов

Konstantin_Andr…
2

Так сказать, пища для ума.

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Ivano Digital

Konstantin_Andr…
0

Рецепты, это отдельная тема.. а тут про еду!

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Аарон Малис

0

Один мужик пишет про еду, другой читает и глотает слюни. Наиболее извращенного гейского порно и представить трудно. 

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Антон

0

Хочу есть 

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Zurab Islamov

–1

Всегда вдохновляюсь проектами Кирилла Родина 👍

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