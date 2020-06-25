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Издание «Как есть» пишет о том, как выбирать продукты, готовить и где можно сэкономить.
Московский сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил интернет-издание «Как есть», рассказали vc.ru в компании. Его издателем стала бывший редактор журнала «Афиша-Еда» и ведущая подкаста «Калькулятор» Наталия Грибуля.
В «Как есть» будет семь рубрик: «Как выбирать», «Как приготовить», «Как начать», «Как сэкономить», «Как в будущем», а также «Как у других» и «Как-то так». При этом издание не будет писать о ресторанах или гастрономических тенденциях, отметили в компании.
Журнал должен помочь разобраться с бытовыми вопросами о еде. Его целевая аудитория — жители крупных городов в возрасте 20-35 лет, которые часто готовят дома, говорят в компании.
Журнал запустился как отдельный бизнес-юнит «Кухни на районе», уточнили в компании. Сумму инвестиций её представитель не раскрывает, но добавляет, что сервис не привлекал для запуска внешних инвесторов.
В команде проекта 20 человек, в том числе журналисты из The Village, «Афиша.Еда» и «Медузы». В будущем издание планирует запустить коммерческие форматы: спецпроекты, партнёрские интеграции и YouTube-шоу.
Пойду, почитаю про еду - звучит странновато.
А я в юношестве проглатывал одну книгу за другой
Один мужик пишет про еду, другой читает и глотает слюни. Наиболее извращенного гейского порно и представить трудно.
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