Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
Иконка мессенджера появится в канале блогера, в шапке публикаций и рядом с именем пользователя в комментариях.
«Яндекс.Дзен» добавил для пользователей возможность писать личные сообщения с помощью «Яндекс.Мессенджера», рассказал vc.ru представитель компании.
Авторы смогут включить функцию в настройках — иконка мессенджера появится в канале блогера и в шапке публикаций. Там же можно поменять имя, которое будет отображаться в чате. Остальные пользователи смогут перейти в чат друг с другом из комментариев. Иконка будет отображаться рядом с именем.
На первом этапе личные сообщения появятся у части пользователей в мобильной и веб-версии «Яндекс.Дзена», а в ближайшее время функция станет доступна всем, говорят в «Яндексе». Кроме того, писать авторам можно из статей «Дзена» в мобильном приложении «Яндекса» для Android и iOS и в «Яндекс.Браузере» на всех платформах.
А я все думал куда они запихают этот мессенджер
Нужно больше мессенджеров)
Может для начала заставить пользоваться чатами нужно было яндексойдов? А то телега и зум у них до сих пор).
Это просто показывает, на сколько реально удобный продукт.
Спамеры улыбаются и потирают ручки.
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