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Лиана Липанова
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«Яндекс.Дзен» добавил «Мессенджер»: пользователи теперь смогут писать личные сообщения авторам и друг другу Материал редакции

Иконка мессенджера появится в канале блогера, в шапке публикаций и рядом с именем пользователя в комментариях.

8 комментариев
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«Яндекс.Дзен» добавил для пользователей возможность писать личные сообщения с помощью «Яндекс.Мессенджера», рассказал vc.ru представитель компании.

Авторы смогут включить функцию в настройках — иконка мессенджера появится в канале блогера и в шапке публикаций. Там же можно поменять имя, которое будет отображаться в чате. Остальные пользователи смогут перейти в чат друг с другом из комментариев. Иконка будет отображаться рядом с именем.

На первом этапе личные сообщения появятся у части пользователей в мобильной и веб-версии «Яндекс.Дзена», а в ближайшее время функция станет доступна всем, говорят в «Яндексе». Кроме того, писать авторам можно из статей «Дзена» в мобильном приложении «Яндекса» для Android и iOS и в «Яндекс.Браузере» на всех платформах.

#новость #яндекс #яндексдзен #яндексмессенджер #дзен

Лиана Липанова
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2
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8 комментариев
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Николай Шелопугин

1

А я все думал куда они запихают этот мессенджер

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Rodion Danilov

Николай
0

И это только начало ;)

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Серж

1

Нужно больше мессенджеров)

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Rodion Danilov

Серж
0

Звучит как план :)

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Yan Purvenes

0

Может для начала заставить пользоваться чатами нужно было яндексойдов? А то телега и зум у них до сих пор).

Это просто показывает, на сколько реально удобный продукт.

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Павел Демидов

0

Спамеры улыбаются и потирают ручки.

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Rodion Danilov

Павел
0

Антиспам улыбается и протирает банхаммер

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Alexey Ivanov

0

Прошу добавить мессенджеры в Яндекс Такси и Яндекс Драйв.

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