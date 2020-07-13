Иконка мессенджера появится в канале блогера, в шапке публикаций и рядом с именем пользователя в комментариях.

В закладки

«Яндекс.Дзен» добавил для пользователей возможность писать личные сообщения с помощью «Яндекс.Мессенджера», рассказал vc.ru представитель компании.

Авторы смогут включить функцию в настройках — иконка мессенджера появится в канале блогера и в шапке публикаций. Там же можно поменять имя, которое будет отображаться в чате. Остальные пользователи смогут перейти в чат друг с другом из комментариев. Иконка будет отображаться рядом с именем.