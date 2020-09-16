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Галина Мубаракшина
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Российские издательства попросили «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для поиска пиратских копий книг Материал редакции

Технологию уже использует «ВКонтакте»: соцсеть не даёт пользователям загружать пиратские копии.

8 комментариев
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Российский книжный союз (РКС, в него входят свыше 200 издательств, включая «ЛитРес» и «Эксмо») предложил «Яндексу» и Mail.ru Group упростить издателям борьбу с пиратством. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию обращения президента РКС Сергея Степашина.

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РКС попросил ИТ-компании начать удалять ссылки на пиратские сайты из поиска во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий по цифровому отпечатку. У издательств есть библиотеки таких отпечатков, которыми они готовы делиться с платформами, говорит Степашин.

Цифровой отпечаток с 2016 года использует «ВКонтакте»: соцсеть сравнивает легальные копии электронных и аудиокниг на платформе с теми, которые пользователи загружают на сайт. Нелегальные копии она не даёт загрузить, поясняет газета. В период с 2017 по 2019 годы количество обнаруженных нелегальных копий на платформе снизилось с 24 тысяч до 5900, рассказал изданию гендиректор Ассоциации защиты прав в интернете Максим Рябыко.

В ноябре 2018 года «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством. Он предполагает удаление нелегального контента во внесудебном порядке: правообладатели ведут реестр ссылок на пиратские сайты, с которым платформы сверяются каждые пять минут.

Меморандум затрагивает только музыку и видео. РКС хочет, чтобы книги также вошли в список, уточняет газета. По словам главы союза, издатели тратят на поиск и удаление пиратских копий «сотни миллионов рублей в год».

Обращение о борьбе с пиратством РКС также отправил в Роскомнадзор и ФАС. Сергей Степашин попросил ведомства исключить угрозу недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминированием на рынке, отмечает издание.

#новость #книги #пиратство

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8 комментариев
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wuh-wuh

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Книги уже достаточно давно тяжело быстро и без проблем найти просто в поиске, но есть же флибуста, которая полностью удовлетворяет любые запросы.

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Ildar Aslyamov

1

Странно, много слышал про эту технологию у ВК, но скачивал спокойно книги загруженные с Литреса.

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Илитный Иксперт

Ildar
1

Ну там небось пробелов в текст добавишь в рандомных местах и отпечаток уже другой

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Холден Колфилд

0

А все охотятся за Джеком Воробьем?

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Я не скажу свое имя машине

0

Ну вроде все в правовом поле логично

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Stepan Vakhtin

0

Эм, а в чем проблема предварительно положить книжку в архив? И все, не будет никакого отпечатка, разве нет?

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Евгений Атласов

0

Странно, скачал книгу с телеги спокойно залил в ВК, даже указал специально что это книга.

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Фёдор Сирош

Евгений
0

Скоро прилетит банан

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