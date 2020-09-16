Российские издательства попросили «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для поиска пиратских копий книг Материал редакции
Технологию уже использует «ВКонтакте»: соцсеть не даёт пользователям загружать пиратские копии.
Российский книжный союз (РКС, в него входят свыше 200 издательств, включая «ЛитРес» и «Эксмо») предложил «Яндексу» и Mail.ru Group упростить издателям борьбу с пиратством. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию обращения президента РКС Сергея Степашина.
РКС попросил ИТ-компании начать удалять ссылки на пиратские сайты из поиска во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий по цифровому отпечатку. У издательств есть библиотеки таких отпечатков, которыми они готовы делиться с платформами, говорит Степашин.
Цифровой отпечаток с 2016 года использует «ВКонтакте»: соцсеть сравнивает легальные копии электронных и аудиокниг на платформе с теми, которые пользователи загружают на сайт. Нелегальные копии она не даёт загрузить, поясняет газета. В период с 2017 по 2019 годы количество обнаруженных нелегальных копий на платформе снизилось с 24 тысяч до 5900, рассказал изданию гендиректор Ассоциации защиты прав в интернете Максим Рябыко.
В ноябре 2018 года «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством. Он предполагает удаление нелегального контента во внесудебном порядке: правообладатели ведут реестр ссылок на пиратские сайты, с которым платформы сверяются каждые пять минут.
Меморандум затрагивает только музыку и видео. РКС хочет, чтобы книги также вошли в список, уточняет газета. По словам главы союза, издатели тратят на поиск и удаление пиратских копий «сотни миллионов рублей в год».
Обращение о борьбе с пиратством РКС также отправил в Роскомнадзор и ФАС. Сергей Степашин попросил ведомства исключить угрозу недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминированием на рынке, отмечает издание.
Книги уже достаточно давно тяжело быстро и без проблем найти просто в поиске, но есть же флибуста, которая полностью удовлетворяет любые запросы.
Странно, много слышал про эту технологию у ВК, но скачивал спокойно книги загруженные с Литреса.
Ну там небось пробелов в текст добавишь в рандомных местах и отпечаток уже другой
Эм, а в чем проблема предварительно положить книжку в архив? И все, не будет никакого отпечатка, разве нет?
Странно, скачал книгу с телеги спокойно залил в ВК, даже указал специально что это книга.
Блоги компаний
Показать еще