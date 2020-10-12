Стоимость одной серии проекта составила около 30 млн рублей — около $389 тысяч

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«Газпром-медиа» продал Netflix сериал «Эпидемия» за примерно $1,5 млн — это рекорд по стоимости среди российских сериалов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Газпром-медиа». До этого самым дорогим продуктом был сериал «Лучше, чем люди», проданный Netflix за $1 млн.

Продажа на Netflix покрыла примерно половину затрат на сериал, рассказал изданию источник. Стоимость одной серии проекта составила около 30 млн рублей — $389 тысяч, добавляет он. Всего у проекта восемь серий.

11 октября «Эпидемия» заняла четвертую строчку в пятерке лучших шоу Netflix, сообщает сайт flixpatrol.com, собирающий статистику просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира. Сериал стартовал на платформе 7 октября под названием To the lake.

Трейлер сериала на английском языке