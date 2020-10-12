«Коммерсантъ»: Netflix купил сериал «Эпидемия» за рекордные для российских проектов $1,5 млн Материал редакции
Стоимость одной серии проекта составила около 30 млн рублей — около $389 тысяч
«Газпром-медиа» продал Netflix сериал «Эпидемия» за примерно $1,5 млн — это рекорд по стоимости среди российских сериалов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Газпром-медиа». До этого самым дорогим продуктом был сериал «Лучше, чем люди», проданный Netflix за $1 млн.
Продажа на Netflix покрыла примерно половину затрат на сериал, рассказал изданию источник. Стоимость одной серии проекта составила около 30 млн рублей — $389 тысяч, добавляет он. Всего у проекта восемь серий.
11 октября «Эпидемия» заняла четвертую строчку в пятерке лучших шоу Netflix, сообщает сайт flixpatrol.com, собирающий статистику просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира. Сериал стартовал на платформе 7 октября под названием To the lake.
В январе 2019 года Netflix за $1 млн купил проект «Лучше, чем люди» с бюджетом 320 млн рублей — этот рекорд держался примерно полтора года.
Ну сериал нормальный. Даже старина Кинг его немного отметил
1. There's a plague.
2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).
3. Everybody drinks vodka.
4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.
При всем уважении, рекомендации дедушки Кинга - тот ещё источник инфы
Гм. Комментарий не источник инфы в данном случае, а оценка скорее
Я один человек, который не смотрит сериалы? :(
Все со словом "эпидемия" в названии на хайпе. Отечественной рок-группе сейчас тоже следует задуматься о продаже.
Если сериал снимался в 2019 году, то 30 млн руб. тогда равнялись в среднем 470 тыс. долл, а не 389 тыс. Тогда затратили 240 млн. руб (30 × 8), сейчас с 1.5 млн. долл. получили 115 млн. руб.
Для российских сериалов это считается рекордной суммой продажи, а для западного рынка одна из низких цен. Как вывод, на мировом рынке качественные российские сериалы недооценены, раз попадают в топ-10 нетфликса.
В этот раз чутье Нетфликсу изменило.
Ничего скучнее за последний год я не видел.
Имхо, конечно.
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