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Рая Хачатрян
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«Коммерсантъ»: Netflix купил сериал «Эпидемия» за рекордные для российских проектов $1,5 млн Материал редакции

Стоимость одной серии проекта составила около 30 млн рублей — около $389 тысяч

12 комментариев
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«Газпром-медиа» продал Netflix сериал «Эпидемия» за примерно $1,5 млн — это рекорд по стоимости среди российских сериалов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Газпром-медиа». До этого самым дорогим продуктом был сериал «Лучше, чем люди», проданный Netflix за $1 млн.

Продажа на Netflix покрыла примерно половину затрат на сериал, рассказал изданию источник. Стоимость одной серии проекта составила около 30 млн рублей — $389 тысяч, добавляет он. Всего у проекта восемь серий.

11 октября «Эпидемия» заняла четвертую строчку в пятерке лучших шоу Netflix, сообщает сайт flixpatrol.com, собирающий статистику просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира. Сериал стартовал на платформе 7 октября под названием To the lake.

Трейлер сериала на английском языке

В январе 2019 года Netflix за $1 млн купил проект «Лучше, чем люди» с бюджетом 320 млн рублей — этот рекорд держался примерно полтора года.

#новости #netflx

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12 комментариев
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Andrey Chuev

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Ну сериал нормальный. Даже старина Кинг его немного отметил

Stephen King @StephenKing
TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:
1. There's a plague.
2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).
3. Everybody drinks vodka.
4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.
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Maxim Petrukhin

Andrey
1

При всем уважении, рекомендации дедушки Кинга - тот ещё источник инфы

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Andrey Chuev

Maxim
0

Гм. Комментарий не источник инфы в данном случае, а оценка скорее

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Maxim Petrukhin

Andrey
0

Это и имел в виду. Инфы о качестве продукта. 

Ответить

Султан Нурджанов

0

Я один человек, который не смотрит сериалы? :(

Ответить

Denis Krivonosov

Султан
6

Да, ты один такой

Ответить

Andrey Chuev

Султан
1

Ну не надо, знаток МУЛЬТсериалов. "Это вам не это" )))

Ответить

Сергей Подливчук

Султан
1

Просто ты олдер. Фильмы - это для бумеров и думеров.

Ответить

Alexander Steblina

1

Крутой сериал, смотрели в марте в разгар пандемии, зашел суперски

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Сапожник Безсапог

0

Все со словом "эпидемия" в названии на хайпе. Отечественной рок-группе сейчас тоже следует задуматься о продаже.

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Albert Toleshov

0

Если сериал снимался в 2019 году, то 30 млн руб. тогда равнялись в среднем 470 тыс. долл, а не 389 тыс. Тогда затратили 240 млн. руб (30 × 8), сейчас с 1.5 млн. долл. получили 115 млн. руб.

Для российских сериалов это считается рекордной суммой продажи, а для западного рынка одна из низких цен. Как вывод, на мировом рынке качественные российские сериалы недооценены, раз попадают в топ-10 нетфликса.

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Андрей Волхонский

0

В этот раз чутье Нетфликсу изменило.
Ничего скучнее за последний год я не видел.
Имхо, конечно.

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