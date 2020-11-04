Мнение: Spotify убивает открытую и доступную экосистему подкастов Материал редакции
В 2020 году Spotify объявила, что подкаст Джо Рогана The Joe Rogan Experience будет доступен только на её платформе. Компания потратила на сделку $100 млн. И эта новость пошатнула доступность подкастов везде, на любой платформе.
Пересказ статьи продакт-менеджера Oracle Cloud Кея Сингха.
Суть проблемы
Согласно Statista, в 2020 году 75% населения США знакомы с подкастами. Годом ранее подкасты слушали 88 млн человек, к 2023 году число слушателей превысит 160 млн.
Spotify хочет, чтобы пользователи проводили как можно больше времени в приложении, и поэтому в 2018 году добавила в сервис подкасты. Тогда их было около 185 тысяч, спустя два года — больше 1,5 млн.
Чтобы понять проблему, которую Stopify представляет для индустрии, нужно для начала понять, как работают подкасты.
Создатели передач пользуются RSS: указывают ссылку, которой слушатели пользуются, чтобы подписаться на новые эпизоды в той платформе, которой они привыкли пользоваться.
Сами платформы индексируют подкасты и создают систему рекомендаций и хит-парадов, а не просто складируют подкасты в одну стопку.
- Плюс такой системы — между создателями и слушателями нет барьеров, едва ли не любой плеер может подцепить ссылку.
- Минус — сложность сбора данных и монетизации.
Чем Spotify привлечёт слушателей и создателей передач
Spotify первой дала возможность платить $10 в месяц за доступ практически ко всей созданной музыке. Она доказала, что проблему пиратства можно решить и что пользователи готовы платить за музыку.
В 2019 году Spotify начала работать над стратегией развития подкастов и потратила на неё почти $500 млн:
- Купила Anchor: сервис для создания, распространения и монетизации подкастов.
- Поглотила Gimlet Media и Parcast/Cutler Media: они производят популярные англоязычные аудиопередачи вроде StartUp, Reply All, Homecoming и Cults and Conspiracy Theories.
Таким образом Spotify из музыкальной превратилась в «аудиокомпанию». Приобретения помогают ей развивать как аудиторию подкастов, так и создателей передач. По-видимому, Spotify стремится стать агрегатором подкастов.
Долгое время Spotify выступала дистрибьютором аудиоконтента от поставщиков, то есть музыкальных лейблов и продюсеров. Теперь же Spotify становится не просто приложением для прослушивания подкастов, а продюсером.
Spotify сможет предлагать эксклюзивный контент, доступный только на своей платформе. Так же устроен бизнес Netflix и Amazon Prime. Каждая платформа создаёт свою библиотеку оригинального контента. Подкасты, как считает Сингх, станут следующим полем битвы сервисов.
Чтобы удержать пользователей и мотивировать создателей подкастов ограничить круг слушателей, у Spotify есть несколько преимуществ.
Первое: алгоритмическая лента
Spotify создаёт еженедельные плейлисты Discover Weekly, а также Daily Mix с музыкой на основе прослушиваний пользователя. Похожую модель компания использует и для подкастов.
Кроме того, Spotify разработала инструмент анализа подкастов, чтобы улучшать рекомендации не только на основе поведения пользователя (прослушивания и подписки), но и на основе обработки данных подкастов.
Второе: аналитика и показатели
Spotify разработала платформу Spotify for Podcasters, которая поможет продюсерам отслеживать ключевые показатели для выбора рекламы или исследований аудитории и её вкусов.
Третье: таргетированная реклама и монетизация
У Spotify есть технология SAI (Streaming Ad Insertion), которая позволяет подобрать подкасту подходящую рекламу. Сейчас в подкастах ведущие самостоятельно рекламируют продукт, который может совершенно не интересовать их зрителей.
Spotify же будет таргетировать рекламу в зависимости от возраста, местоположения, типа устройства. Реклама будет подходить слушателю. Хорошо это или плохо — зависит от мнения о рекламе в целом.
Ещё компания запустила функцию рекламы в приложении. Подкасты часто слушают параллельно с какой-то деятельностью: готовкой, бегом, уборкой — и пользователь может прослушать рекламу и не узнать о продукте. С новой функцией ссылка на него будет в самом приложении, под описанием эпизода.
Четвёртое: оригинальный и эксклюзивный контент
Spotify уже заключила сделки:
- С компанией Барака и Мишель Обамы Higher Ground.
- Джо Роганом.
- Warner Bros. на подкаст DC Super Heroes and Super Villains.
- Ким Кардашьян-Вест на подкаст о системе правосудия.
Заключение
Судя по квартальным показателям Spotify, стратегия развития подкастов оказалась успешной. Значит, примеру компании последуют и другие стриминговые сервисы. Amazon уже включила подкасты в подписку Prime Music.
Ходят слухи, что Apple запустит эксклюзивные подкасты — и станет серьёзным конкурентом Spotify, потому что приложение Apple Podcasts — исторически самое популярное для прослушивания подкастов. Сама же корпорация никогда не зарабатывала на этой популярности.
Следующие несколько лет станут ключевыми в развитии индустрии подкастов:
- Музыкальные приложения будут интегрировать подкасты в платформы, появится больше таргетированной рекламы.
- Создателям подкастов станет проще их монетизировать.
- Индустрия подкастов все больше станет походить на индустрию стриминговых видеосервисов. Каждая платформа будет производить оригинальный контент, а не покупать и распространять чужой.
Наконец, платформам поменьше, которые не могут конкурировать со Spotify, Apple Podcasts и Amazon Music, придётся тяжело.
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