Spotify for Podcasters — это платформа для рекомендаций и аналитики. С ее помощью вы можете как опубликовать свое шоу на Spotify, так и изучить вовлеченность пользователей, их демографию, среднее время прослушивания, количество прослушиваний и количество слушателей.

С такой конкуренцией, как сейчас, чрезвычайно важно обладать данными, которые помогут вам понять и увеличить вашу аудиторию.