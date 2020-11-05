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Евгений Делюкин
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Инвестфонд объёмом $6 млрд пригрозил автору рассылки судом за плагиат расхожих фраз вроде «от хорошего к великому» Материал редакции

Durable Capital заявляет о «патентах» на общепринятые фразы и инвестиционный термин «компаундер». Автор рассылки The Generalist и партнёр фонда Charge Марио Габриэле рассказал о происшествии и заодно опубликовал «запрещенную» фондом статью.

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Причиной разбирательств стала публикация, где Габриэле описывает принципы инвестиций в компаундеры — компании, стабильно растущие на 20% в год на протяжении десятилетий. Прибыль от инвестиций в них увеличивается в десятки и сотни раз в зависимости от длительности вложений.

Соавтором статьи стал коллега Габриэле, которого он называет Фрэнк. Тот проходил курс в Колумбийском университете, где как раз узнал понятие «компаундеры». После прохождения курса он продолжил самостоятельно изучать эту тему и подписал контракт с хедж-фондом Durable Capital, основанного инвестором Twitter, Figma и Atlassian Генре Элленбогеном.

Партнёром фонда была одна из профессоров Колумбийского университета, её Габриэле называет Аной (она же вела курс). Опубликовав первую часть статьи, Фрэнк отправил текст Ане, и в ответ получил требование удалить статью.

По утверждению Аны, авторы использовали данные, принадлежащие Durable Capital. Хотя двумя неделями ранее она одобрила работу над текстом.

Авторы распубликовали статью, чтобы не навредить карьере Фрэнка в Durable Capital, и предложили поправить текст с учётом требований:

  • Дать ссылки на работы фонда, цитаты.
  • Взять интервью у Аны.
  • Собрать открытую встречу с дискуссией среди других заинтересованных инвесторов.

Но получили отказ.

Пытаясь объяснить причины, Ана заявила, что это она с коллегой придумала понятие «компаундер» (компания, которая растёт на 20% и более каждый год) и словосочетания из статьи: «от хорошего к великому», «группы лошадей» и «перезагрузка для роста» — это собственность Durable Capital. В ответ на уточняющие вопросы от Габриэле женщина пригрозила юристами.

В конце концов Габриэле согласился отредактировать статью и прислал Ане ссылки на общедоступные источники, откуда авторы брали информацию для текста.

Он показал, что тема компаудеров — открытая, и затрагивалась в том числе в отчетах крупных экспертов отрасли: Morgan Stanley, холдинга T.Rowe Price и фонда Brown Advisory.

Более того, коллега Аны и сотрудник фонда Polen Capital публиковал документы и подкасты на эту же тему, а за неделю до скандала Ана и основатель Durable открыто говорили о компаундерах и схеме «от хорошего к великому» в своём подкасте.

В ответ на доказательства Ана заявила, что статья Габриэле «в значительной степени плагиат». Она потребовала прекратить весь проект, посвящённый компаундерам, иначе дело было бы передали на рассмотрение главному юрисконсульту Durable или бизнес-школе Колумбии. Габриэле отказался.

Я был крайне разочарован. Я знал, что мы не сделали ничего плохого, что компаундеры — хорошо известная бизнес-концепция. Мы не занимались плагиатом или неправомерным использованием «конфиденциальной» информации. Но Ана дважды угрожала передать дело юристам Durable.

Durable Capital — это хедж-фонд на $6 млрд, The Generalist — рассылка-стартап с $0.

$6 млрд могут смотреть на тебя свысока независимо от того, насколько ты прав. Они могут заставить тебя оправдываться и стыдиться, а также убежать в спальню, накрыть голову подушкой и расплакаться.

Марио Габриэле

Спустя несколько дней Габриэле вновь заявил Ане, что собирается опубликовать исправленную статью и всё ещё хочет понять позицию фонда.

Главный юрист Durable Capital пытался надавить на Габриэле через Фрэнка. Он сообщил, что фонд возражает против термина «компаундер». По мнению юриста, статью можно было бы назвать «Высококачественный рост бизнеса».

Затем он попросил отложить публикацию, отправить источники и отредактированную статью, а также обвинил Фрэнка в использовании «патентованных» материалов, созданных во время работы в Durable.

В ответ Габриэле опубликовал статью и рассказал свою историю, попросив Ану и представителей Durable Capital представить свою версию событий, но они не ответили.

Ассиметрия сохраняется. Если Durable Capital захочет и сочтет, что это в их интересах — они подадут на меня в суд. Они могут раздавать The Generalist и меня, лишить меня времени, сил и денег просто так.

В будущем я намерен написать вторую и третью части серии статей и начал изучать компаундеры по ссылкам, указанным в конце этой истории.

Моя мама просила не писать эту статью. Рассказывая ей о происходящем, я вижу, что она напугана и на грани нервного срыва. Но потом я вспоминаю разговор с коллегой о противостоянии хулиганам и понимаю — это важно.

Марио Габриэле
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#рассылки #фонды

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