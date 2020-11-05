Инвестфонд объёмом $6 млрд пригрозил автору рассылки судом за плагиат расхожих фраз вроде «от хорошего к великому» Материал редакции
Durable Capital заявляет о «патентах» на общепринятые фразы и инвестиционный термин «компаундер». Автор рассылки The Generalist и партнёр фонда Charge Марио Габриэле рассказал о происшествии и заодно опубликовал «запрещенную» фондом статью.
Причиной разбирательств стала публикация, где Габриэле описывает принципы инвестиций в компаундеры — компании, стабильно растущие на 20% в год на протяжении десятилетий. Прибыль от инвестиций в них увеличивается в десятки и сотни раз в зависимости от длительности вложений.
Соавтором статьи стал коллега Габриэле, которого он называет Фрэнк. Тот проходил курс в Колумбийском университете, где как раз узнал понятие «компаундеры». После прохождения курса он продолжил самостоятельно изучать эту тему и подписал контракт с хедж-фондом Durable Capital, основанного инвестором Twitter, Figma и Atlassian Генре Элленбогеном.
Партнёром фонда была одна из профессоров Колумбийского университета, её Габриэле называет Аной (она же вела курс). Опубликовав первую часть статьи, Фрэнк отправил текст Ане, и в ответ получил требование удалить статью.
Авторы распубликовали статью, чтобы не навредить карьере Фрэнка в Durable Capital, и предложили поправить текст с учётом требований:
- Дать ссылки на работы фонда, цитаты.
- Взять интервью у Аны.
- Собрать открытую встречу с дискуссией среди других заинтересованных инвесторов.
Но получили отказ.
Пытаясь объяснить причины, Ана заявила, что это она с коллегой придумала понятие «компаундер» (компания, которая растёт на 20% и более каждый год) и словосочетания из статьи: «от хорошего к великому», «группы лошадей» и «перезагрузка для роста» — это собственность Durable Capital. В ответ на уточняющие вопросы от Габриэле женщина пригрозила юристами.
В конце концов Габриэле согласился отредактировать статью и прислал Ане ссылки на общедоступные источники, откуда авторы брали информацию для текста.
Он показал, что тема компаудеров — открытая, и затрагивалась в том числе в отчетах крупных экспертов отрасли: Morgan Stanley, холдинга T.Rowe Price и фонда Brown Advisory.
Более того, коллега Аны и сотрудник фонда Polen Capital публиковал документы и подкасты на эту же тему, а за неделю до скандала Ана и основатель Durable открыто говорили о компаундерах и схеме «от хорошего к великому» в своём подкасте.
В ответ на доказательства Ана заявила, что статья Габриэле «в значительной степени плагиат». Она потребовала прекратить весь проект, посвящённый компаундерам, иначе дело было бы передали на рассмотрение главному юрисконсульту Durable или бизнес-школе Колумбии. Габриэле отказался.
Спустя несколько дней Габриэле вновь заявил Ане, что собирается опубликовать исправленную статью и всё ещё хочет понять позицию фонда.
Главный юрист Durable Capital пытался надавить на Габриэле через Фрэнка. Он сообщил, что фонд возражает против термина «компаундер». По мнению юриста, статью можно было бы назвать «Высококачественный рост бизнеса».
Затем он попросил отложить публикацию, отправить источники и отредактированную статью, а также обвинил Фрэнка в использовании «патентованных» материалов, созданных во время работы в Durable.
В ответ Габриэле опубликовал статью и рассказал свою историю, попросив Ану и представителей Durable Capital представить свою версию событий, но они не ответили.
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