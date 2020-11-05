Я был крайне разочарован. Я знал, что мы не сделали ничего плохого, что компаундеры — хорошо известная бизнес-концепция. Мы не занимались плагиатом или неправомерным использованием «конфиденциальной» информации. Но Ана дважды угрожала передать дело юристам Durable.

Durable Capital — это хедж-фонд на $6 млрд, The Generalist — рассылка-стартап с $0.

$6 млрд могут смотреть на тебя свысока независимо от того, насколько ты прав. Они могут заставить тебя оправдываться и стыдиться, а также убежать в спальню, накрыть голову подушкой и расплакаться.

