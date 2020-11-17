Медиа
Лиана Липанова
1068

Axios: Instagram задумалась о введении монетизации для издателей за создание новостей Материал редакции

Приложение уже заключило несколько партнёрских соглашений для тестирования монетизации, говорят источники.

  • Instagram задумалась о возможности платить издателям в соцсети, которая «всё больше превращается в источник новостей и информации для пользователей», сообщает Axios со ссылкой на источники.
  • Предварительные переговоры о монетизации с издателями ведутся со второй половины 2020 года, пишет издание. В ближайшее время компания планирует включить несколько издателей в тестирование монетизации за создание контента, говорят источники.
  • Приложение уже заключило несколько партнёрских соглашений, передаёт Axios. В начале ноября издание Buzzfeed объявило о запуске серии социальных роликов BuzzFeed's Show Off, которые частично профинансирует Instagram, напоминает издание. По словам собеседников Axios, соцсеть относится к монетизации осторожно.
  • Instagram всё ещё раздумывает над тем, чтобы делиться доходами от рекламы в IGTV с создателями таких видео. Компания тестирует такую возможность с марта 2020 года и отдаёт создателям 55% от рекламы в IGTV. Также соцсеть экспериментирует с функцией, которая позволит создателям контента продавать «поклонникам» возможность закреплять свои комментарии выше остальных, пишет Axios.

#новость #instagram

Лиана Липанова PLUS
+32 773
7
Репост
5
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 9, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 178005, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Nov 2020 19:30:31 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Выгодная IP-телефония «Плюсофон»
3 пользователя бесплатно. Звонки от 0,37 ₽ в минуту. Городской номер за 1 рубль
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vitaliy Bazalyuk

5

Инстаграм.Дзен ? 😁

Ответить

Яся Зайцев

4

анунаки рептилоиды с планеты нибиру вчерашним вечером поели все пасынки на крыше девятиэтажки в дождливый питер.. читать далее→

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

Яся
1

... 7 раз я нажаль на "читать далее" 😁😁😁 как поставить 2 лайка? 😁

Ответить

Арнольд Валерьянович

Яся
1

победить грибок на ноге легко, нужно все лишь...

Ответить

Dmitry Kiselev

4

Пусть еще комиссию с эскортниц берут

Ответить

Andrey Vasilev

2

Инфоповоды по вечер.

Ответить

Семён Аксёнов

0

Странно что только сейчас)

Ответить

Сергей Щукин

0

Ахахах давайте, окончательно превратите визуальную соцсеть в очередной фейсбук

Ответить

ilia

0

Быть "источником новостей" - реальных и более-менее новостей, а не того, что составляет инстаграм сейчас - можно только если дать возможность включить ленту по времени, а не "вот вам интересное по нашему, фейсбучному мнению", на что они ен пойдут

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
Краудфандинг для бизнеса: как это работает
Boomstarter объясняет, что представляет из себя российский бизнес-краудфандинг сегодня и нужен ли он вашему бизнесу.
0
Rambler Group
Подписан
Отписаться
Исследование Rambler Group: россияне спрогнозировали курс доллара и евро на 2021 год
Большинство опрошенных (48%) рассчитывают, что курс доллара в начале 2021 года останется на уровне 80 рублей, евро – 95…
0
Okko
Подписан
Отписаться
Okko, Москва 24 и ВКонтакте проведут идеальный для зрителей новогодний концерт
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, телеканал Москва 24 и социальная сеть ВКонтакте помогут состав…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Kent Paul
за день
Они там выебываются, ты тут, все ок)
Сервис для бегунов и велосипедистов Strava привлёк $110 млн и увеличил аудиторию на 2 млн пользователей — до 70 млн
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Sergei Timofeyev

«Республика» подала заявление о…

Maxim Syabro

Новые значки реакций на пост

Виталий Орлов

«Республика» подала заявление о…

Mikhail Shamov

«Умный» помощник по поиску…

Виталий Орлов

«Республика» подала заявление о…

Евгений Черепанов

Владелец «Билайна» подал в суд…

Sergei Timofeyev

«Республика» подала заявление о…

Mihail Shalanin

Неведомый мне инфостиль…

Виталий Орлов

«Республика» подала заявление о…

Mike Kosulin

YouTube добавил новый…

Serge Tikhonenko

«Оценки экспертов взяты с…

Степан Марципан

«MacBook Air с чипом M1 — это…

Евгений Черепанов

Как грамотно распорядиться…

Danil Khasanshin

Как с помощью кастдева мы нашли…

kei gelfer

Leroy Merlin и «Максидом…

Андрей Фролов

«Оценки экспертов взяты с…

Vladimir Panfilovich

Nestle купила сервис доставки…

Chr Chr

Мвидео отказывает обменять…

ilia

Axios: Instagram задумалась о…

Петр Иванов

Основатель «Цукерберг позвонит…
null