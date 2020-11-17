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Axios: Instagram задумалась о введении монетизации для издателей за создание новостей Материал редакции
Приложение уже заключило несколько партнёрских соглашений для тестирования монетизации, говорят источники.
- Instagram задумалась о возможности платить издателям в соцсети, которая «всё больше превращается в источник новостей и информации для пользователей», сообщает Axios со ссылкой на источники.
- Предварительные переговоры о монетизации с издателями ведутся со второй половины 2020 года, пишет издание. В ближайшее время компания планирует включить несколько издателей в тестирование монетизации за создание контента, говорят источники.
- Приложение уже заключило несколько партнёрских соглашений, передаёт Axios. В начале ноября издание Buzzfeed объявило о запуске серии социальных роликов BuzzFeed's Show Off, которые частично профинансирует Instagram, напоминает издание. По словам собеседников Axios, соцсеть относится к монетизации осторожно.
- Instagram всё ещё раздумывает над тем, чтобы делиться доходами от рекламы в IGTV с создателями таких видео. Компания тестирует такую возможность с марта 2020 года и отдаёт создателям 55% от рекламы в IGTV. Также соцсеть экспериментирует с функцией, которая позволит создателям контента продавать «поклонникам» возможность закреплять свои комментарии выше остальных, пишет Axios.
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Vitaliy Bazalyuk
Инстаграм.Дзен ? 😁
Яся Зайцев
анунаки рептилоиды с планеты нибиру вчерашним вечером поели все пасынки на крыше девятиэтажки в дождливый питер.. читать далее→
Vitaliy BazalyukЯся
... 7 раз я нажаль на "читать далее" 😁😁😁 как поставить 2 лайка? 😁
Арнольд ВалерьяновичЯся
победить грибок на ноге легко, нужно все лишь...
Dmitry Kiselev
Пусть еще комиссию с эскортниц берут
Andrey Vasilev
Инфоповоды по вечер.
Семён Аксёнов
Странно что только сейчас)
Сергей Щукин
Ахахах давайте, окончательно превратите визуальную соцсеть в очередной фейсбук
ilia
Быть "источником новостей" - реальных и более-менее новостей, а не того, что составляет инстаграм сейчас - можно только если дать возможность включить ленту по времени, а не "вот вам интересное по нашему, фейсбучному мнению", на что они ен пойдут