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Владелец «Вокруг света» решил продать близкий к закрытию журнал издательской группе Hearst Shkulev Group Материал редакции

«Печатные СМИ в сегодняшнем мире могут выжить только в большой стае», — говорил владелец журнала Сергей Васильев.

4 комментария
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Издательский дом «Вокруг света» может приостановить выпуск бумажной версии одноимённого журнала в 2021 году «в связи с систематическим сокращением рынка печатных СМИ», пишет РБК со ссылкой на гендиректора ИД Светлану Головатюк. Компания ведет переговоры о продаже журнала группе Hearst Shkulev Group.

Глава группы Виктор Шкулёв заявил РБК, что журнал будет издаваться дальше, следующий номер выйдет в феврале 2021 года. Факт переговоров Шкулёв не прокомментировал. Источник РБК, близкий к «Вокруг света», отметил, что они находятся на финишной стадии.

Сейчас владельцем «Вокруг света» является председатель совета директоров Национального рекламного альянса Сергей Васильев. Он говорил, что решил прекратить выпуск журнала в 2021 году, так как «печатные СМИ в сегодняшнем мире могут выжить только в большой стае».

«Вокруг света» рассказывает о путешествиях, исторических событиях, научных открытиях и технических достижениях. В 2012 году стал официальным журналом Русского географического общества. Там отказались комментировать возможную продажу «Вокруг света» или его закрытие. В РГО отметили, что статус журнала никак не закреплён юридически.

Журнал «Вокруг света» основали в Петербурге в 1861 году. За свою историю он закрывался дважды. Журнал не издавался с 1918 по 1927 год из-за революции и с 1941 по 1945 год из-за Великой Отечественной войны. «Конечно, сейчас не война и не революция. Просто давно нараставший кризис печатных СМИ и экономический кризис, вызванный пандемией, наложились друг на друга. Это тоже итог 2020-го», — сказал главный редактор издания Сергей Апресов.

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Дмитрий Кукшинов

4

Журнал классный, атмосферный, но в онлайн перенести атмосферу текущее руководство не смогло

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Elf Elf

1

На книжном развале купил номера "Вокруг света" 60-х и 70-х годов, классные журналы!

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Максим Горький

0

Журнал с почти 160-летней историей должен оставаться журналом. Журналисты правда сейчас не того уровня, что лет 20-30 тому назад.

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Sergei Olenev

0

Я был постоянным подписчиком. Но с 2020 года они подняли цену на журнал с 148 рублей до 212. На первую половину года я подписался, а вот со второй решил отказаться, потому что посчитал это жлобством. С тех пор покупаю журнал в супермаркете, если в номере есть интересующая меня тема.

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