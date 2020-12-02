«Печатные СМИ в сегодняшнем мире могут выжить только в большой стае», — говорил владелец журнала Сергей Васильев.

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Издательский дом «Вокруг света» может приостановить выпуск бумажной версии одноимённого журнала в 2021 году «в связи с систематическим сокращением рынка печатных СМИ», пишет РБК со ссылкой на гендиректора ИД Светлану Головатюк. Компания ведет переговоры о продаже журнала группе Hearst Shkulev Group.

Глава группы Виктор Шкулёв заявил РБК, что журнал будет издаваться дальше, следующий номер выйдет в феврале 2021 года. Факт переговоров Шкулёв не прокомментировал. Источник РБК, близкий к «Вокруг света», отметил, что они находятся на финишной стадии.

Сейчас владельцем «Вокруг света» является председатель совета директоров Национального рекламного альянса Сергей Васильев. Он говорил, что решил прекратить выпуск журнала в 2021 году, так как «печатные СМИ в сегодняшнем мире могут выжить только в большой стае».

«Вокруг света» рассказывает о путешествиях, исторических событиях, научных открытиях и технических достижениях. В 2012 году стал официальным журналом Русского географического общества. Там отказались комментировать возможную продажу «Вокруг света» или его закрытие. В РГО отметили, что статус журнала никак не закреплён юридически.