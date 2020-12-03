Издательство «Джем» подало более 10 исков на сумму более 3,6 млн рублей к «Яндекс.Музыке», говорят в компании.

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Музыкальное издательство «Джем» обвинило «Яндекс.Музыку» в неуплате авторских выплат и в хаотичном удалении треков. Издатель поделился открытым письмом руководству «Яндекса» с требованием соблюдать договоренности по авторским правам.

В чём «Джем» обвиняет «Яндекс» и что отвечает интернет-компания

Как пишет «Джем», «Яндекс» распространял треки авторов издательства без договора на протяжении пяти лет. В итоге издательство смогло убедить компанию заключить договор об авторских правах, его заключили в марте 2020 года, говорится в письме. Компании договорились, что «Яндекс» будет платить авторам все сборы с 2015 года, а вопросы удаления контента нарушающего права авторов издательства, будут решаться вне суда.

Но после того, как в «Яндексе.Музыке» «сменилось руководство», старый договор потребовали переподписать: «Яндекс» отказался платить выплаты за предыдущие годы.

«Яндекс» предложил переподписать договор текущей датой, подписав соглашение о недействительности ранее заключенного соглашения. Проще говоря, «Яндекс» предложил «не производить платежки за предыдущие периоды» — кинуть авторов и издателя. На логичный отказ «Джем» последовало удаление части каталога с платформы «Яндекс.Музыка». из письма «Джема»

На просьбу объяснений «Яндекс» ответил, что по «внутренним инструкциям у них есть право самостоятельного выбирать какой контент размещать», пишет издательство. «Представитель “Яндекса” Арсений Козымаев добавил, что “все равно через пару дней прибежите и подпишите новый договор на наших условиях”», — утверждают в «Джеме».

Подтверждение его слов издательство не предоставило vc.ru, сославшись на конфиденциальность. В LinkedIn Арсения Козымаева его должность указана как заместитель главы отдела лицензирования контента в «Яндексе». Козымаев начал работать в компании в мае, написано в его профиле. Он не ответил на запрос vc.ru о комментарии.

Издательство обращалось в «Яндекс» с официальными письмами и звонками, но представители компании не реагировали на них, написано в письме. 2 ноября «Джем» направило в «Яндекс» претензию, ответа на которую в течение месяца не поступило, сообщило издание.

Компания сообщила, что подала в Мосгорсуд и Арбитражный суд Москвы более 10 исков на сумму более 3,6 млн рублей. В картотеке арбитражного суда исков к «Яндексу» 17 — первый был подан в 2016 году. «Джем» готовит новый иск — «сумма предположительно будет девятизначной», написано в письме.

От «Яндекса» не получают выплаты более сотни авторов, права которых находятся в «Джеме» — это около 20 тысяч произведений, рассказали vc.ru в издательстве. Минимальная сумма компенсации за нарушение прав в гражданском кодексе составляет 10 тысяч рублей, то есть за 20 тысяч произведений «Яндекс» должен заплатить как минимум 20 млн рублей, заявил представитель «Джема».

«"Яндекс.Музыка", как и большинство других стриминговых сервисов, не заключает прямых контрактов с музыкантами, а выплачивает авторские отчисления через своих партнеров-издателей, таких как "Джем". К сожалению, переговоры и достижение финальных договоренностей с "Джем" осложняются затягиванием процесса и судебными исками, поданными против нас этой компанией», — сообщили vc.ru в «Яндексе».

На вопросы об условиях мартовского договора и был ли подписан ещё один документ в компании отказались ответить.

Договор действительно был согласован двумя сторонами в марте, «Яндекс» его подписал и отправил в «Джем», сообщил vc.ru источник, близкий к одной из сторон. По словам источника, согласованный договор не устроил «Джем» — компания сама затягивает переговоры и подписание документов.

Источник также опроверг условия сделки, которые привело «Джем» в письме: о выплатах артистам за пять лет и удалении пиратского контента. Какие условия были прописаны на самом деле собеседник не уточнил.

Удаление треков

Согласно письму, из-за разногласий компаний из «Яндекс.Музыки» пропали альбомы и синглы артистов лейблов «Студия Союз», НЦА, Sony music, ЮМГ, «Квадро дистрибьюшн», «Креатив медиа», «Линда мьюзик» и других. Из «Музыки» пропали треки Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, «Руки Вверх», «Машины времени», Евгения Маргулиса, Славы КПСС, СД, Schokk, Booker, «Дюны», Валерии и других артистов.

Открытым письмом «Джема» на своих страницах в соцсетях также поделились участник группы «Машина времени» Евгений Маргулис и группа «Мираж».

О проблемах с выплатами подробно рассказал рэпер СД (Виктор Антошкин), который выиграл в суде у «Яндекса» около 1,5 млн рублей за незаконное использование треков, говорится в письме. Он поделился в Twitter документами и обвинил «Яндекс» в игнорировании исполнительных листов по проигранным судам.

СД @sdofunderwhat интересно, строгое соблюдение прав это работа по поддельным договорам или игнорирование исполнительных листов по проигранным судам? мммммм или может быть это невыплаченные за ПЯТЬ (5) лет авторские отчисления? или может быть шантаж удалением каталогов? ммм? https://twitter.com/yandexmusic/status/1333799818339106822

В «Яндексе» ответили, что исполнительные листы предъявляются к взысканию непосредственно в банк, который по закону автоматически списывает деньги со счёта. «Почему он [издатель] до сих пор этого не сделал и не передал деньги авторам — это вопрос в адрес издателя, но не "Яндекса"», — говорится в твите компании.

На это СД прикрепил фотографии заявлений об исполнении судебного акта, полученные «Райффайзенбанком» 28 июля. «Яндекс» предложил уточнить статус дела в банке и добавил, что по одному из указанных дел решение суда о взыскании отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение. В «Райффайзенбанке» сообщили vc.ru, что не комментируют открытое судопроизводство.

По словам рэпера, компания «прикрывается» антиковидным мораторием. В треде музыканту посоветовали собрать сумму требований и подать заявление на банкротство — однако компания попала под мораторий на возбуждение таких дел по требованию кредиторов: он действует до 7 января 2021 года.

Редактору vc.ru удалось найти в картотеке одно дело, связанное с «Яндексом» и Виктором Антошкиным: иск «Джема» к интернет-компании на 380 тысяч рублей, который суд частично удовлетворил в феврале 2020 года.

«Из-за этой ситуации страдают не только талантливые артисты, но и пользователи, которые лишись контента любимых исполнителей. Нам очень жаль, что артисты издательства "Джем" в очередной раз оказались заложниками правообладателя», — заявили в «Яндексе».

«Яндекс» удалил альбомы некоторых музыкантов, которые не имеют отношения к издательству «Джем», пишет СД. Среди них, например, рэперы Дима Бамберг, также известный под псевдонимом Schokk, и Booker.

dima bamberg @bambergpunk у меня к вам @yandexmusic тоже несколько простых и срочных вопросов: где мои выплаты по авторским? куда делась моя музыка с вашей площадки? прочему вы сорвали мне релиз? https://t.co/Y6mXWQP3Tg

Источник, близкий к одной из сторон, сообщил, что издательство не передает «Яндексу» даже каталог своих музыкантов и нигде его не публикует, поэтому компания «могла случайно удалить тех, кто не работает с "Джем"». Команда «Музыки» активно работает с артистами и возвращает тех, кого задели по ошибке, сообщили vc.ru в компании.

В «Джем» заявили, что договор был подписан 30 марта — тогда же был передан каталог, а июня 2020 года было направлено дополнение к каталогу.

Что известно об исках «Джем»

Согласно данным «Контур.Фокус», ООО «Издательство Джем» занимается торговлей оптовыми компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. В 2019 году выручка компании составила 39 млн рублей, а чистая прибыль — 8 млн рублей. Компания — один из учредителей «Российского Авторского Союза».

В базе «Контур.Фокус» есть еще две компании, названные «издательством Джем», и с тем же учредителем — Андреем Черкасовым. Компании были упразднены в 2007 и 2016 годах.

С 2017 года «Джем» подало 45 исков на общую сумму 67 млн рублей, 17 из которых на сумму 7,2 млн рублей к «Яндексу». Из 17 исков издательство выиграло один на сумму 300 тысяч рублей за использование обложек музыкальных альбомов группы «Руки вверх» «Сделай громче» и «Без тормозов»; частично выиграла два дела на общую сумму 1,5 млн рублей, один из которых связан с исполнителем СД.

Издательство проиграло дело по правам группы «Кар-мэн». Пять дел все еще находятся на рассмотрении: среди них иск по делу СД на 500 тысяч рублей. Исходов остальных дел в базе нет.

Кроме «Яндекс.Музыки» издательство «Джем» судится с Apple, Google, Spotify, «СберЗвуком» и «ВКонтакте», следует из сайта судов общей юрисдикции Москвы и картотеки Арбитражного суда. Почти все они поданы по статьям 165 и 157 гражданского кодекса — защита авторских и смежных прав.

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По данным «Контур.Фокус», компания подала два иска к ООО «Звук» (сейчас работает под названием «СберЗвук») на общую сумму 29 млн рублей, семь исков ко «ВКонтакте» на общую сумму 14 млн рублей и 11 исков в «Объединённое Медиа Агентство» (обслуживает сервис Boom) на 22 млн рублей.

Издатель сообщил vc.ru, что агрегаторы нелегально используют музыку его артистов, но работают не с ним, а «с американской компанией, созданной выходцем из Украины, которая присваивает себе кучу российских артистов от ВИА 70-х до современных».

«Он им загружает без договоров или на левых, а мы потом мучаемся, удаляем оттуда. Из "Яндекса", "ВКонтакте" и российских магазинов мы его почти убрали. Иски к "ВКонтакте" — это и есть иски по этому "американцу"», — говорят в «Джеме». Издатель добавил, что от этого страдает не меньше артистов, но пока ситуация не решается из-за юрисдикции «псевдоправообладателя», который находится в США.