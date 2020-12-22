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Медиа
Таня Боброва

Путин разрешил снизить долю государства в «Первом канале» ниже контрольной Материал редакции

Доля государства может снизиться до не менее 34%, а контроль получить негосударственные акционеры.

21 комментарий
1563 просмотров

Владимир Путин подписал указ «Об увеличении уставного капитала АО “Первый канал”», следует из данных системы «Консультант плюс». Согласно документу, доля государства может снизиться ниже 51%, а контроль перейти к негосударственным акционерам.

Правительство может снизить долю государства до не менее 34% голосов, следует из текста указа. «Первый канал» проведёт допэмиссию акций, которые будут проданы частным акционерам. Однако государство, утратив контроль, получит «золотую акцию», говорится в документе.

РБК со ссылкой на Минцифры пишет, что новым председателем совета директоров компании стал Максим Орешкин. В министерстве объяснили увеличение уставного капитала телеканала и назначение Орешкина «необходимостью финансового оздоровления». На момент публикации заметки в пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос vc.ru о комменатрии.

Сейчас контрольный пакет «Первого канала» находится у государства: 38,9% принадлежит Росимуществу, 9,1% — у ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Ещё 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».

20% в конце сентября 2020 года ВТБ продал неизвестному лицу. Однако источники РБК на медиарынке говорили, что пакет вернулся Роману Абрамовичу, у которого банк выкупил его в марте 2019 года.

Согласно данным СПАРК, которые приводит РБК, кредиторская задолженность «Первого канала» достигла 20,4 млрд рублей на 31 декабря 2019 года. В 2019 году чистый убыток АО по РСБУ составлял 4,1 млрд рублей, выручка — 27 млрд рублей.

#новость #первыйканал

21 комментарий
5
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21 комментарий Накачай стартап
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Sergey Vasiliev

8

И продал ее своему зятю

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Ярослав Шенцов

Sergey
0

Шлак слил Шамалову, повесив на него все обязательства пред Банками - умно))))))

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Олег-Юрьевич Чегин

8

сдаётся мне, мы на кануне грандиозного шухера

Ответить

Ярослав Шенцов

Олег-Юрьевич
0

Вполне вероятно. что по центральным каналам, в какой то день не будет доноситься "Соловьиный помет" из уст "пропагандонов"  просто включат "Лебединое Озеро")))

Ответить

Антон

0

Понеслась. Следующим давай поликлиники.

Ответить

Serghei Lisii

Антон
5

Так для них же бюджет и так порезали уже

Ответить

Виталий Басс

0

А Володя любит рисковать😁

Ответить

Роман Анисимов

Виталий
3

Такое ощущение, что они собирают манатки.

Ответить

Jim Brighthead

Роман
4

Наоборот. Бывших президентов судить нельзя, теперь ещё и бессменный сенатор. Осталось продать Первый, Второй и что там ещё непроданное - друзьям. Чтобы у следующего президента власти было, как у Голобородько.

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Кирилл Ермолаев

Jim
0

Тоже хотел про это сказать, даёшь тотал контроль!) первый адекватный коммент, если читать сверху вниз

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Максим Морозов

Роман
–4

Куда умственно отсталый им ехать ?? в Омерику ??

Страна дураков ... Вы старшего по поезду выбрать не в состоянии, а твои мама и папа позорного алкаша который оркестрами дирижировал 2 раза избирали. страшно не то что Путин уйдёт, а то что такие дураки нового будут избирать. Нардепов из ГосДуры кстати такие как ты навыбирали ...

Ответить

Виталий Басс

Роман
0

При этом сжигают мосты, потому что сами боятся таких последователей, как они

Ответить

Евгений Чупышев

0

Навальный купил бы и соловьева уволил бы)))) вот бы сказка была

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Sergey Epihin

Евгений
3

))))))) 

Только он работает на ВГТРК

Ответить

Евгений Чупышев

Sergey
0

Ну давай так я не сильно разбираюсь кто где, назовём « соловьева» все пропагандоны

Ответить

Антон piter

Евгений
2

Зачем ему эти пенсионеры? Лучше пусть с нетфликсом сериал сделает про "трусы судьбы"...

Ответить

Евгений Чупышев

Антон
0

Ахахаххаха в режиссёр массовки ФСБ😂😂😂

Ответить

Евгений Чупышев

0

А вообще это полная брехня, не знаю ни одного дебила который бы такое сделал, потерять контроль над информацией, первый канал и моей бабуле прополоскал голову, прошла и за поправки голосовать стала. Поэтому продал он типа, а другой типа купит.

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Nikolay Pomeschenko

Евгений
1

Первый - это не информация ниразу. 

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Евгений Чупышев

Nikolay
2

Моей бабуле из деревни расскажи это!(((

Ответить

Dmitry Ryzhov

0

20% в конце сентября 2020 года ВТБ продал неизвестному лицу. Однако источники РБК на медиарынке говорили, что пакет вернулся Роману Абрамовичу, у которого банк выкупил его в марте 2019 года.

в смысле, прям физлицу продал? неизвестному к тому же. во дела!

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