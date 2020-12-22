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Путин разрешил снизить долю государства в «Первом канале» ниже контрольной Материал редакции
Доля государства может снизиться до не менее 34%, а контроль получить негосударственные акционеры.
Владимир Путин подписал указ «Об увеличении уставного капитала АО “Первый канал”», следует из данных системы «Консультант плюс». Согласно документу, доля государства может снизиться ниже 51%, а контроль перейти к негосударственным акционерам.
Правительство может снизить долю государства до не менее 34% голосов, следует из текста указа. «Первый канал» проведёт допэмиссию акций, которые будут проданы частным акционерам. Однако государство, утратив контроль, получит «золотую акцию», говорится в документе.
РБК со ссылкой на Минцифры пишет, что новым председателем совета директоров компании стал Максим Орешкин. В министерстве объяснили увеличение уставного капитала телеканала и назначение Орешкина «необходимостью финансового оздоровления». На момент публикации заметки в пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос vc.ru о комменатрии.
Сейчас контрольный пакет «Первого канала» находится у государства: 38,9% принадлежит Росимуществу, 9,1% — у ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Ещё 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».
20% в конце сентября 2020 года ВТБ продал неизвестному лицу. Однако источники РБК на медиарынке говорили, что пакет вернулся Роману Абрамовичу, у которого банк выкупил его в марте 2019 года.
Согласно данным СПАРК, которые приводит РБК, кредиторская задолженность «Первого канала» достигла 20,4 млрд рублей на 31 декабря 2019 года. В 2019 году чистый убыток АО по РСБУ составлял 4,1 млрд рублей, выручка — 27 млрд рублей.
И продал ее своему зятю
Шлак слил Шамалову, повесив на него все обязательства пред Банками - умно))))))
сдаётся мне, мы на кануне грандиозного шухера
Вполне вероятно. что по центральным каналам, в какой то день не будет доноситься "Соловьиный помет" из уст "пропагандонов" просто включат "Лебединое Озеро")))
Понеслась. Следующим давай поликлиники.
А Володя любит рисковать😁
Такое ощущение, что они собирают манатки.
Наоборот. Бывших президентов судить нельзя, теперь ещё и бессменный сенатор. Осталось продать Первый, Второй и что там ещё непроданное - друзьям. Чтобы у следующего президента власти было, как у Голобородько.
Тоже хотел про это сказать, даёшь тотал контроль!) первый адекватный коммент, если читать сверху вниз
Куда умственно отсталый им ехать ?? в Омерику ??
Страна дураков ... Вы старшего по поезду выбрать не в состоянии, а твои мама и папа позорного алкаша который оркестрами дирижировал 2 раза избирали. страшно не то что Путин уйдёт, а то что такие дураки нового будут избирать. Нардепов из ГосДуры кстати такие как ты навыбирали ...
При этом сжигают мосты, потому что сами боятся таких последователей, как они
Навальный купил бы и соловьева уволил бы)))) вот бы сказка была
)))))))
Только он работает на ВГТРК
Ну давай так я не сильно разбираюсь кто где, назовём « соловьева» все пропагандоны
Зачем ему эти пенсионеры? Лучше пусть с нетфликсом сериал сделает про "трусы судьбы"...
А вообще это полная брехня, не знаю ни одного дебила который бы такое сделал, потерять контроль над информацией, первый канал и моей бабуле прополоскал голову, прошла и за поправки голосовать стала. Поэтому продал он типа, а другой типа купит.
Первый - это не информация ниразу.
20% в конце сентября 2020 года ВТБ продал неизвестному лицу. Однако источники РБК на медиарынке говорили, что пакет вернулся Роману Абрамовичу, у которого банк выкупил его в марте 2019 года.
в смысле, прям физлицу продал? неизвестному к тому же. во дела!
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