Доля государства может снизиться до не менее 34%, а контроль получить негосударственные акционеры.

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Владимир Путин подписал указ «Об увеличении уставного капитала АО “Первый канал”», следует из данных системы «Консультант плюс». Согласно документу, доля государства может снизиться ниже 51%, а контроль перейти к негосударственным акционерам.

Правительство может снизить долю государства до не менее 34% голосов, следует из текста указа. «Первый канал» проведёт допэмиссию акций, которые будут проданы частным акционерам. Однако государство, утратив контроль, получит «золотую акцию», говорится в документе.

РБК со ссылкой на Минцифры пишет, что новым председателем совета директоров компании стал Максим Орешкин. В министерстве объяснили увеличение уставного капитала телеканала и назначение Орешкина «необходимостью финансового оздоровления». На момент публикации заметки в пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос vc.ru о комменатрии.

Сейчас контрольный пакет «Первого канала» находится у государства: 38,9% принадлежит Росимуществу, 9,1% — у ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Ещё 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».

20% в конце сентября 2020 года ВТБ продал неизвестному лицу. Однако источники РБК на медиарынке говорили, что пакет вернулся Роману Абрамовичу, у которого банк выкупил его в марте 2019 года.