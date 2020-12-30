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«Связный текст, но почти ни слова правды»: «Сбер» выпустил итоги года, написанные нейросетью ruGPT-3 Статьи редакции
В основе текста — новости пресс-службы «Сбера».
«Сбер» доверил написать итоги года нейросети ruGPT-3. В основе текста — новости, которые пресс-служба выпустила в течение 2020 года.
«Итоговый текст нам очень понравился, но, увы, практически ни слова правды в нём нет», — заявили в «Сбере». Искусственный интеллект способен строить связные предложения, но путается в фактах.
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3 комментария
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"Сбербанк не первый год показывает, что способен решать проблемы, и умеет делать это максимально быстро, точно и надежно"
В целом действительно не очень правдоподобный релиз получился
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