Сбербанк не первый год показывает, что способен решать проблемы, и умеет делать это максимально быстро, точно и надежно. Вертикально интегрированная экосистема решений от Сбера даёт реальную экономию времени и денег: мобильная карта с бесплатным интернетом и бесплатная дебетовая или кредитная карта с денежным автоматическим или безналичным одноразовым балансом позволяют пользоваться мобильным приложением с максимальным комфортом даже тем, кто не знаком с интернет-инфраструктурой.

СберБанк Россия продолжает участвовать в решении глобальных проблем, которыми тревожит человеческий и технический прогресс: ищет оптимальные решения глобальных экологических задач и решает накопившиеся конфликты. Мы за сохранение природы нашей планеты!

Разработанный коллективом Сбером интерактивный глобальный портал Сберонлайн предоставляет услуги по мобильному самообслуживанию, с помощью которых пользователь Сбер Онлайн может не выходя из дома через сеть Wi-Fi получать информацию по своему счёту и карте, совершать конверсионные операции, оперативно переводить средства и осуществлять оплату услуг по всем каналам, включая баланс мобильного счета, мобильное приложение или web-сайт Сбера.