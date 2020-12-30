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Медиа
Евгения Евсеева

«Связный текст, но почти ни слова правды»: «Сбер» выпустил итоги года, написанные нейросетью ruGPT-3 Статьи редакции

В основе текста — новости пресс-службы «Сбера».

«Сбер» доверил написать итоги года нейросети ruGPT-3. В основе текста — новости, которые пресс-служба выпустила в течение 2020 года.

«Итоговый текст нам очень понравился, но, увы, практически ни слова правды в нём нет», — заявили в «Сбере». Искусственный интеллект способен строить связные предложения, но путается в фактах.

Сбербанк не первый год показывает, что способен решать проблемы, и умеет делать это максимально быстро, точно и надежно. Вертикально интегрированная экосистема решений от Сбера даёт реальную экономию времени и денег: мобильная карта с бесплатным интернетом и бесплатная дебетовая или кредитная карта с денежным автоматическим или безналичным одноразовым балансом позволяют пользоваться мобильным приложением с максимальным комфортом даже тем, кто не знаком с интернет-инфраструктурой.

СберБанк Россия продолжает участвовать в решении глобальных проблем, которыми тревожит человеческий и технический прогресс: ищет оптимальные решения глобальных экологических задач и решает накопившиеся конфликты. Мы за сохранение природы нашей планеты!

Разработанный коллективом Сбером интерактивный глобальный портал Сберонлайн предоставляет услуги по мобильному самообслуживанию, с помощью которых пользователь Сбер Онлайн может не выходя из дома через сеть Wi-Fi получать информацию по своему счёту и карте, совершать конверсионные операции, оперативно переводить средства и осуществлять оплату услуг по всем каналам, включая баланс мобильного счета, мобильное приложение или web-сайт Сбера.

нейросеть ruGPT-3

#сбер #искусственныйинтеллект

296 просмотров
3 3 комментария
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Alexander Pavlov

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"Сбербанк не первый год показывает, что способен решать проблемы, и умеет делать это максимально быстро, точно и надежно"

В целом действительно не очень правдоподобный релиз получился

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Ol Ka

0

30.12 — день Сбера, что ли? 🤔

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Гурген Мовсесян

0

Смешной инфоповод;

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