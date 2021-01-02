Небольшая подборка документальных и художественных проектов о предпринимателях, экономике и технологиях.

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Сериал о молодых финансистах-выпускниках, которых берут на стажировку в крупный инвестиционный банк Лондона Pierpoint. Там они сталкиваются с токсичной атмосферой и переработками, а после смены употребляют наркотики, спят друг с другом и пытаются найти себя. Сценарий написали бывшие банкиры.

Документальный мини-сериал о крупной афере в McDonald's: бывший полицейский устроился в компанию главой безопасности, воровал стикеры из лотерейной промоакции «Монополия» и с помощью сети подельников украл около $20 млн за 10 лет.

Мини-сериал о том, как работает наша память и что происходит в мозге, когда мы видим сны или принимаем психоделики. Каждая серия идёт примерно по 20 минут и посвящена отдельной теме: память, сны, тревожность, осознанность и психоделики.

Драма, основанная на реальных событиях в Африке: в 14 лет Уильям Камквамба спас родную деревню от засухи и голода, построив ветряную установку из деталей, собранных на свалке. Он сконструировал ветряк по изображению в библиотечной книге. На первую конструкцию у Камквамбы ушло три месяца, впоследствии он сделал ещё четыре генератора.

Монологи владельцев книжных магазинов и коллекционеров — о поиске редких томов, привязанности к тактильным ощущениям от книг и о том, как себя чувствует их бизнес в эпоху Amazon и digital-трансофрмации.

Сатира, в основе сюжета которой лежит «Панамское досье» — дело об утечке документов фирмы Mossack Fonseca, которая помогала богачам со всего мира выводить свои деньги в офшоры и уходить от налогов. Главной героиней стала пенсионерка Эллен Мартин в исполнении Мэрил Стрип. Она узнала о цепочке подставных фирм, когда пыталась получить страховую компенсацию после гибели мужа.

Документальный фильм про Элизабет Холмс — сперва её называли «будущим Стивом Джобсом», а затем — одной из главных мошенниц Кремниевой долины. Холмс основала медицинский стартап Theranos и обещала сделать анализы крови быстрее и точнее, а раннюю диагностику заболеваний доступнее. За десять лет оценка компании достигла $9 млрд, однако позже Theranos поймали на подтасовке результатов исследований и проект был закрыт. Холмс обвинили в мошенничестве, ей грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.

Документальный фильм про скандальный музыкальный фестиваль на Багамах. Основой стали интервью с теми, кто работал над хаотичным продвижением и созданием фестиваля.

Fyre Festival должен был состояться весной 2017 года, его организовывали предприниматель Билли Макфарланд и рэпер Ja Rule. Билеты стоили несколько тысяч долларов, гостям обещали крупных артистов вроде Blink-182 и Migos, известных гостей вроде Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски, еду от именитого шеф-повара и удобные апартаменты.

Однако прилетевшие на Fyre Fest не обнаружили ни одного музыканта и ресторана, а только разбитые палатки и ужасную еду из контейнеров. В октябре 2018 года Макфарланда приговорили к шести годам и штрафу в $26 млн за мошенничество.

Документальный фильм о роли денег в мировой истории и проблеме неравенства доходов в капиталистической экономике. Визуальный пересказ книги французского экономиста Тома Пикетти, которую The Financial Times назвала бизнес-книгой 2014 года.

Документальный сериал о коррупции в Америке и Европе. Например, одна из серий посвящена автоконцерну Volkswagen, руководство которого фальсифицировало результаты тестов на загрязнение окружающей среды, а другой эпизод — о краткосрочных потребительских кредитах. В 2020 году вышел второй сезон.

Ещё несколько фильмов и сериалов, вышедших больше двух лет назад

«Игра на понижение» / The Big Short (2015) — попытка максимально доступно объяснить причины ипотечного кризиса 2007-2008 годов в США.

«Остановись и гори» / Halt and Catch Fire (2014-2017) — сериал рассказывает о компьютерной индустрии в 1980-е: группа инженеров, программистов и менеджеров решила включиться в технологическую гонку и создать собственный компьютер, мощнее чем у IBM. Для этого они используют технологии самой IBM.



«Волк с Уолл-стрит» / The Wolf of Wall Street (2013) — история молодого брокера Джордана Белфорта (фильм снят на основе его мемуаров), который разбогател и погрузился в мир безумных вечеринок, никогда не обходившихся без наркотиков. Всё закончилось обвинениями в мошенничестве и тюремным сроком.



«Слишком крут для неудачи» / Too Big to Fail (2011) — фильм о причинах мирового финансового кризиса 2008 года, основанный на реальных событиях. В центре сюжета — министр финансов США Генри Полсон, который пытается удержать финансовый сектор от предстоящего краха.