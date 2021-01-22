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Таня Боброва

РБК: «Сбер» интересовался покупкой эксклюзивных прав на фильмы Walt Disney по цене от $100 млн Статьи редакции

До сих пор американская компания не заключала эксклюзивные сделки с российскими медиагруппами.

13 13 комментариев
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Российский офис Walt Disney был готов заключить с местной медиагруппой многолетнее соглашение об эксклюзивных правах на свои фильмы на ТВ и в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на медиарынке.

По словам двух из них, предложение было инетересно прежде всего «Сберу» — владельцу входящего в Rambler Group онлайн-кинотеатра Okko. Сделкой также интересовался холдинг «Газпром-медиа», добавляет один из собеседников.

Два источника на рынке утверждают, что переговоры со «Сбером» за право получить эксклюзивные пятилетние права на библиотеку Walt Disney начались от $100 млн. Это в разы больше текущих рыночных расценок, говорит один из них.

При этом владелец прав на библиотеку не может перепродавать лицензию на показ контента сам — такие сделки заключаются напрямую с мэйджором, подтвердили в Walt Disney. Также «Сбер» мог бы показывать контент только в Okko, поскольку у банка нет своего телеканала.

В Walt Disney сообщили изданию, что компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности». В Okko перенаправили запрос в «Сбер», в банке отказались от комментариев. В «Газпром-медиа» не ответили на вопросы о переговорах, но уточнили, что сейчас у компании нет контракта с Walt Disney.

Сейчас переговоры «Сбера» с Walt Disney приостановлены из-за законопроекта об ограничении 20% доли иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах, утверждают источники РБК. В головном ПАО «Сбербанк» нерезидентам сейчас принадлежит 43,5%. Сам «Сбер» не комментировал законопроект.

  • До сих пор компания не заключала эксклюзивные сделки с российскими медиагруппами, отмечает РБК. У Национальной медиа группы есть долгосрочное лицензионное соглашение о телевизионном показе с Walt Disney, рассказали в компании, не уточнив деталей. В ВГТРК отказались от комментариев, представитель «Первого канала» не ответил на запрос.
  • В Walt Disney входят студии Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Pixar и другие. Среди её фильмов — «Король Лев», «Зверополис» и так далее. Компания также совладелец российского телеканала Disney, пишет РБК.
  • В 2019 году компания запустила видеосервис Disney+ в США и некоторых других странах.

#новость #сбер #waltdisney

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Raimond Vladimirov

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Сберополис

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Михаил Осетров

4

В этой новости ключевое не покупка прав Walt Disney, а то, что Сбербанк почти наполовину импортный.

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Михаил Осетров

3

Если купят, то показывать будут только в одном кинотеатре где-то под Геленджиком, но попасть туда смогут не все, вернее мало кто сможет туда попасть

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A.A. Rayskiy

2

Сбер Лев 

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Martin Holbrook

A.A.
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Король Сбер лучше звучит

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Костянтин Черних

2

Сберзвездные войны

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Ilya Brin

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Итальянский паркур

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Герман Макдак

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Andrew Shmig

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Twentieth Century Sber Studios

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Heby Suiren

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Боже

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