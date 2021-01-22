До сих пор американская компания не заключала эксклюзивные сделки с российскими медиагруппами.

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Российский офис Walt Disney был готов заключить с местной медиагруппой многолетнее соглашение об эксклюзивных правах на свои фильмы на ТВ и в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на медиарынке.

По словам двух из них, предложение было инетересно прежде всего «Сберу» — владельцу входящего в Rambler Group онлайн-кинотеатра Okko. Сделкой также интересовался холдинг «Газпром-медиа», добавляет один из собеседников.

Два источника на рынке утверждают, что переговоры со «Сбером» за право получить эксклюзивные пятилетние права на библиотеку Walt Disney начались от $100 млн. Это в разы больше текущих рыночных расценок, говорит один из них.

При этом владелец прав на библиотеку не может перепродавать лицензию на показ контента сам — такие сделки заключаются напрямую с мэйджором, подтвердили в Walt Disney. Также «Сбер» мог бы показывать контент только в Okko, поскольку у банка нет своего телеканала.

В Walt Disney сообщили изданию, что компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности». В Okko перенаправили запрос в «Сбер», в банке отказались от комментариев. В «Газпром-медиа» не ответили на вопросы о переговорах, но уточнили, что сейчас у компании нет контракта с Walt Disney.

Сейчас переговоры «Сбера» с Walt Disney приостановлены из-за законопроекта об ограничении 20% доли иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах, утверждают источники РБК. В головном ПАО «Сбербанк» нерезидентам сейчас принадлежит 43,5%. Сам «Сбер» не комментировал законопроект.