РБК: «Сбер» интересовался покупкой эксклюзивных прав на фильмы Walt Disney по цене от $100 млн Статьи редакции
До сих пор американская компания не заключала эксклюзивные сделки с российскими медиагруппами.
Российский офис Walt Disney был готов заключить с местной медиагруппой многолетнее соглашение об эксклюзивных правах на свои фильмы на ТВ и в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на медиарынке.
По словам двух из них, предложение было инетересно прежде всего «Сберу» — владельцу входящего в Rambler Group онлайн-кинотеатра Okko. Сделкой также интересовался холдинг «Газпром-медиа», добавляет один из собеседников.
Два источника на рынке утверждают, что переговоры со «Сбером» за право получить эксклюзивные пятилетние права на библиотеку Walt Disney начались от $100 млн. Это в разы больше текущих рыночных расценок, говорит один из них.
При этом владелец прав на библиотеку не может перепродавать лицензию на показ контента сам — такие сделки заключаются напрямую с мэйджором, подтвердили в Walt Disney. Также «Сбер» мог бы показывать контент только в Okko, поскольку у банка нет своего телеканала.
В Walt Disney сообщили изданию, что компания «общается со всеми игроками российского рынка в рамках обычной коммерческой деятельности». В Okko перенаправили запрос в «Сбер», в банке отказались от комментариев. В «Газпром-медиа» не ответили на вопросы о переговорах, но уточнили, что сейчас у компании нет контракта с Walt Disney.
Сейчас переговоры «Сбера» с Walt Disney приостановлены из-за законопроекта об ограничении 20% доли иностранцев в отечественных онлайн-кинотеатрах, утверждают источники РБК. В головном ПАО «Сбербанк» нерезидентам сейчас принадлежит 43,5%. Сам «Сбер» не комментировал законопроект.
- До сих пор компания не заключала эксклюзивные сделки с российскими медиагруппами, отмечает РБК. У Национальной медиа группы есть долгосрочное лицензионное соглашение о телевизионном показе с Walt Disney, рассказали в компании, не уточнив деталей. В ВГТРК отказались от комментариев, представитель «Первого канала» не ответил на запрос.
- В Walt Disney входят студии Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Pixar и другие. Среди её фильмов — «Король Лев», «Зверополис» и так далее. Компания также совладелец российского телеканала Disney, пишет РБК.
- В 2019 году компания запустила видеосервис Disney+ в США и некоторых других странах.
В этой новости ключевое не покупка прав Walt Disney, а то, что Сбербанк почти наполовину импортный.
Если купят, то показывать будут только в одном кинотеатре где-то под Геленджиком, но попасть туда смогут не все, вернее мало кто сможет туда попасть
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