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Евгения Евсеева

ivi может изменить корпоративную структуру для выхода на IPO — Forbes Статьи редакции

Онлайн-кинотеатр может последовать примеру «Яндекса», который изменил корпоративную структуру в 2019 году.

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Онлайн-кинотеатр ivi вернулся к идее выхода на биржу и рассматривает возможность изменения корпоративной структуры, пишет Forbes со ссылкой на три источника, знакомые с планами компании. Представитель ivi отказался от комментариев изданию.

В ноябре 2020 года ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq, рассказывал РБК. Но в январе 2021 года Forbes сообщил, что ivi отложил IPO на неопределенный срок.

По данным издания, причиной стал законопроект депутата Антона Горелкина, который он внес в Госдуму 18 декабря 2020 года. Документ ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%. Она может быть и выше, но тогда компания должна обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности.

Этот законопроект напрямую касается ivi, отмечает Forbes. Материнская компания онлайн-кинотеатра — ivi.ru Media Ltd — зарегистрирована на Кипре, долями в ней владеют зарегистрированные за рубежом инвестфонды, в том числе Tiger Global Management, Frontier Ventures и Baring Vostok.

Теперь ivi и ее акционеры ищут возможность изменения корпоративной структуры, чтобы решить вопрос с законопроектом Горелкина, рассказали изданию три источника, знакомые с планами выхода на IPO.

«Акционеры ivi рассматривают разные варианты, но конкретного пока нет. Один из таких вариантов — последовать примеру "Яндекса", так как некоторые акционеры ivi также занимаются "Яндексом". Создать дополнительный орган управления, или, например, ввести "золотую акцию". Акционеры хотят, чтобы у ivi была возможность выйти на IPO», — подтвердил источник, близкий к ivi.

В ноябре 2019 года «Яндекс» создал специальный Фонд общественных интересов и передал ему часть управленческих функций. Фонд получил «золотую акцию» «Яндекса» и право блокировать любые сделки с 10% и более голосующих или экономических акций «Яндекса».

Причиной этого решения также был законопроект Горелкина, который он внёс на рассмотрение летом 2019 года. Законопроект не позволял иностранцам владеть или контролировать более 20% в значимых интернет-компаниях России. Горелкин прямо заявлял, что одна из главных целей его поправок — «Яндекс».

Один из источников Forbes рассказал, что в случае с ivi «подход может быть похожим, главное — убрать повод для паранойи». По словам другого источника, идея в том, чтобы ivi оставалась независимой компанией, но могла бы развиваться «по какой-то внятной политике».

Источник, близкий к одному из акционеров ivi, также считает, что проблемы у компании могут быть связаны с попыткой властей «получить возможность контролировать контент», пишет Forbes.

#новость #ivi

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Султанов Андрей

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Последнее время это стало модой - выходить в IPO

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Nikita Shmidt

Султанов
0

Так так так.. кажется люди начинают что-то замечать..

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Artem Petrovich

Nikita
1
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Владимир Толстиков

Султанов
0

спешат, пока пузырь не лопнул

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Стартапер-пессимист

0

Лучше пусть сервера докупят, чтобы не зависали фильмы при каждом просмотре.

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Вел Колдин

Стартапер-песси…
1

так надо для этого на ипо сначала выйти, тогда и сервера появятся)

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