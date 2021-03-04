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Фильм будет доступен с 18 марта эксклюзивно в течение месяца на «Кинопоиск HD» по подписке «Плюс», пишет DTF. Сервис предлагает два варианта озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русском дубляже.

Одновременно с выходом «Лиги справедливости» Зака Снайдера в подписке станет доступна и «Лига справедливости» 2017 года. Сумму сделки не раскрывают.

Другие сервисы покажут фильм или сделают его доступным для покупки 17 апреля, отмечает издание.

Действие «Лиги справедливости Зака Снайдера» происходит после событий фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Это альтернативная версия одноименного фильма 2017 года.

Фанаты вселенной DC были недовольны фильмом и запустили петицию с требованием выпустить его в том виде, в котором его задумал Снайдер. Весной 2020 года Снайдер объявил, что режиссерская версия фильма выйдет на HBO Max в 2021 году.