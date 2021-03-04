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Евгения Евсеева

«Кинопоиск HD» выкупил права на «Лигу справедливости» Зака Снайдера и покажет фильм в день мировой премьеры Статьи редакции

Видеосервис купил эксклюзивные права на показ.

3 3 комментария
334 просмотров

Фильм будет доступен с 18 марта эксклюзивно в течение месяца на «Кинопоиск HD» по подписке «Плюс», пишет DTF. Сервис предлагает два варианта озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русском дубляже.

Одновременно с выходом «Лиги справедливости» Зака Снайдера в подписке станет доступна и «Лига справедливости» 2017 года. Сумму сделки не раскрывают.

Другие сервисы покажут фильм или сделают его доступным для покупки 17 апреля, отмечает издание.

Действие «Лиги справедливости Зака Снайдера» происходит после событий фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Это альтернативная версия одноименного фильма 2017 года.

Фанаты вселенной DC были недовольны фильмом и запустили петицию с требованием выпустить его в том виде, в котором его задумал Снайдер. Весной 2020 года Снайдер объявил, что режиссерская версия фильма выйдет на HBO Max в 2021 году.

  • Киностудии начали выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и видеосервисах из-за закрытых кинотеатров. Первой крупной студией стала Warner Bros. — она объявила, что в 2021 году выпустит все свои премьеры одновременно в кино и стриминге.
  • В декабре 2020 года эксперты в отрасли кино допустили, что в России тоже могут начать выпускать фильмы одновременно в прокат и онлайн, писал ТАСС. В апреле 2020 года из-за пандемии вышел в интернете вместо кинотеатров российский фильм «Спутник».

#новость #кинопоиск

3 3 комментария
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Anatoly Ivanov

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Зачем днище покупают всякое? Это как с Чудо женщиной просрали просто деньги. 

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Кирилл Кузьмин

Anatoly
1

Тк на массового потребителя рассчитано, ну !

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Anatoly Ivanov

Кирилл
0

Дак тут вопрос лопат, могли бы и торт, а не гуано положить. Ведь теперь весь Кинопоиск будет забит снизу доверху баннерами с мужиками и девами в трусах поверх легинсов

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