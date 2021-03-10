YouTube попросил авторов отчитаться о доходах — иначе с их выплат США могут начать взимать до 24% налога Статьи редакции
С Россией у США есть соглашение об избежании двойного налогообложения.
С июня 2021 года Google может начать удерживать налоги США с доходов на YouTube авторов, которые не живут в этой стране. Поэтому компания просит до 31 мая предоставить налоговую информацию в AdSense — как это сделать, объясняет поддержка.
На основе этих данных в компании определят, будет ли выручка облагаться налогом США. Если сведения предоставят — в компании рассчитают сумму налога, если нет — с дохода автора, сгенерированного во всех странах, могут начать удерживать налог по ставке до 24%.
Речь идет об авторах не из США, и о любом доходе, который они получают: от просмотров рекламы, YouTube Premium, суперчата, суперстикеров и спонсорства.
Перемены связаны с изменениями в Налоговом кодексе США: в системе налогообложения США доходы от YouTube станут учитываться как роялти.
Размер налога может быть разным, на это влияют разные факторы. Например, за последний месяц доход автора на YouTube — $1000. Из них $100 принесли действия зрителей из США. Вот как в этой ситуации может удерживаться налог:
- Если автор не предоставил данные, ставка может составить до 24%. Значит, из дохода вычтут $240 — налог удержат со всей суммы.
- Если автор предоставил информацию, ставка будет ниже. Она может составить 0% — если между страной автора и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Такое соглашение заключено с Россией.
- Данные есть, но между США и страной автора не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда ставка — 30% от дохода, полученного от зрителей из США, то есть $30.
Ожидаемое закручивание гаек, общемировой тренд.
А в чём здесь закручивание гаек? Если вы купите американскую акцию и продадите её с прибылью, вас ждут аналогичные карусели.
Какая разница как именно вы получили прибыль?
Кроме YouTube, есть, например, сотни IT компаний, которые зарабатывают на внутренних платежах пользователей, живущих в других странах отличных от страны, где зарегистрирована зарабатывающая компания.
Предположим, в TikTok или Bigo Live вы можете купит валюту, живя в Германии, и передать ее автору контента, живущему в Австралии. Но при этом никто, естественно, в Германии и Австралии, не говорит о том, чтобы владельцы этих продуктов или авторы, платили налоги со всех доходов от жителей этих стран. США создают прецедент, тем самым государство залезает карман абсолютно всех кто берет средства с их граждан. Завтра так начнут поступать другие страны, тем самым стоимость контента будет расти за счёт самих пользователей.
24% это овердохуя. Четвертина епта
Лол. Я надеюсь ты в курсе какие налоги в РФ платят :)
Мне не интересно, прямой или кривой. Мне интересно сколько всего я заплачу государству бабла со своих кровных.
да уж ютуберы у нас прям элита, день и ночь в трудах свой тяжкий кусок хлеба зарабатывают
Сейчас придёт ЦА Навального и скажет, что это по личной просьбе Путина сделали.
Вы нипанимаити, это другое!!!!1!1!!1
США берет налоги - молодцы, там же не воруют, дороги строят как-никак (и неважно что мы по ним не ездим), бомбы делают чтобы террористов бомбить, в конце-концов, и нести демократию.
А у нас только дворцы строят!
Не, я бы конечно на практике бы взвыл и ох*ел если бы меня заставили отдавать 30% в сша нисх*я, но в теории-то молодцы!!!
А ты кремлебот. Прям стопудово. Потому что бот из Кремля.
Лол кек чебурек.
Раунд
Если брать за основу пример, то при обратном трафике: 900 США и 100 Россия - лучше отдать 240 баксов со всей суммы, чем 270 баксов с 900 (30%)
Представляю, если бы у нас ввели. Вот вою-то было)) а так - если в США, то все по справедливости
Ахаха) как наши вовремя то))
Предстоящий каякер
Думаешь РКН понизит скорость YouTube?
Перед выборами в гос.думу 100%
Потом скажут "ладно мы передумали".
У них сверх-задача не пооебать выборы, в ход пойдут любые инструменты.
Хотя судя по тви, они могут резать скорость по маске, возможно они будут тормозить только оппозиционные каналы. Всё-таки очень много денег в Ютубе зарабатывается.
Без паники, пока что налога нет) все также останется только поставим галочку на соглашение)
Блоги компаний
Показать еще