С Россией у США есть соглашение об избежании двойного налогообложения.

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С июня 2021 года Google может начать удерживать налоги США с доходов на YouTube авторов, которые не живут в этой стране. Поэтому компания просит до 31 мая предоставить налоговую информацию в AdSense — как это сделать, объясняет поддержка.

На основе этих данных в компании определят, будет ли выручка облагаться налогом США. Если сведения предоставят — в компании рассчитают сумму налога, если нет — с дохода автора, сгенерированного во всех странах, могут начать удерживать налог по ставке до 24%.

Речь идет об авторах не из США, и о любом доходе, который они получают: от просмотров рекламы, YouTube Premium, суперчата, суперстикеров и спонсорства.

Перемены связаны с изменениями в Налоговом кодексе США: в системе налогообложения США доходы от YouTube станут учитываться как роялти.

Размер налога может быть разным, на это влияют разные факторы. Например, за последний месяц доход автора на YouTube — $1000. Из них $100 принесли действия зрителей из США. Вот как в этой ситуации может удерживаться налог: