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Евгения Евсеева

YouTube попросил авторов отчитаться о доходах — иначе с их выплат США могут начать взимать до 24% налога Статьи редакции

С Россией у США есть соглашение об избежании двойного налогообложения.

28 28 комментариев
1510 просмотров

С июня 2021 года Google может начать удерживать налоги США с доходов на YouTube авторов, которые не живут в этой стране. Поэтому компания просит до 31 мая предоставить налоговую информацию в AdSense — как это сделать, объясняет поддержка.

На основе этих данных в компании определят, будет ли выручка облагаться налогом США. Если сведения предоставят — в компании рассчитают сумму налога, если нет — с дохода автора, сгенерированного во всех странах, могут начать удерживать налог по ставке до 24%.

Речь идет об авторах не из США, и о любом доходе, который они получают: от просмотров рекламы, YouTube Premium, суперчата, суперстикеров и спонсорства.

Перемены связаны с изменениями в Налоговом кодексе США: в системе налогообложения США доходы от YouTube станут учитываться как роялти.

Размер налога может быть разным, на это влияют разные факторы. Например, за последний месяц доход автора на YouTube — $1000. Из них $100 принесли действия зрителей из США. Вот как в этой ситуации может удерживаться налог:

  • Если автор не предоставил данные, ставка может составить до 24%. Значит, из дохода вычтут $240 — налог удержат со всей суммы.
  • Если автор предоставил информацию, ставка будет ниже. Она может составить 0% — если между страной автора и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Такое соглашение заключено с Россией.
  • Данные есть, но между США и страной автора не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда ставка — 30% от дохода, полученного от зрителей из США, то есть $30.

#новость #youtube

28 28 комментариев
5
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28 комментариев
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Vahe Yeremyan

10

Ожидаемое закручивание гаек, общемировой тренд.

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Александр Хруслов

Vahe
7

А в чём здесь закручивание гаек? Если вы купите американскую акцию и продадите её с прибылью, вас ждут аналогичные карусели.

Какая разница как именно вы получили прибыль?

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Vahe Yeremyan

Александр
2

Кроме YouTube, есть, например, сотни IT компаний, которые зарабатывают на внутренних платежах пользователей, живущих в других странах отличных от страны, где зарегистрирована зарабатывающая компания.
Предположим, в TikTok или Bigo Live вы можете купит валюту, живя в Германии, и передать ее автору контента, живущему в Австралии. Но при этом никто, естественно, в Германии и Австралии, не говорит о том, чтобы владельцы этих продуктов или авторы, платили налоги со всех доходов от жителей этих стран. США создают прецедент, тем самым государство залезает карман абсолютно всех кто берет средства с их граждан. Завтра так начнут поступать другие страны, тем самым стоимость контента будет расти за счёт самих пользователей.

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Andre Macareno

Александр
1

Им вроде ту же самую W8 надо прислать, если ничего не путаю

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Станислав Назаров

Vahe
2

Налоги это закручивание гаек )))
Чисто русская идея.

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Anton Reut

Vahe
2

Написал бы короче "это другое".

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Anton Reut

6

Ахаха, левакам нужны деньги кормить BLM, извольте раскошелиться! )))

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KINCH

4

24% это овердохуя. Четвертина епта

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Сергей Подгорный

KINCH
4

Лол. Я надеюсь ты в курсе какие налоги в РФ платят :)

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KINCH

Сергей
0

Это прямой налог, Сереженька. Сережа. Сережа! СЕРЕЖА, вы меня слышите? это ПРЯМОЙ налог. СЕРЕЖА! Слышно меня там? А, Серег? Серега, ты СЛЫШИШЬ меня? СЕРЕГА! 

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Сергей Подгорный

KINCH
0

Мне не интересно, прямой или кривой. Мне интересно сколько всего я заплачу государству бабла со своих кровных.

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Денис Файзулин

KINCH
0

да уж ютуберы у нас прям элита, день и ночь в трудах свой тяжкий кусок хлеба зарабатывают

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KINCH

Денис
0

А кто и как зарабатывает себе на кусок хлеба вас ебать не должно, если это не нарушает закон. Когда снимите свой успешный тик-ток со 100 000 просмотров, расскажите нам, как все просто 

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Un Garçon

KINCH
0

Это если налоговые данные не предоставить до начала мая, так-то меньше должно быть, по крайней мере я надеюсь на это)

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Victor Kovalev

0

Сейчас придёт ЦА Навального и скажет, что это по личной просьбе Путина сделали.

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Andreas Lapueros

Victor
0

Вы нипанимаити, это другое!!!!1!1!!1
США берет налоги - молодцы, там же не воруют, дороги строят как-никак (и неважно что мы по ним не ездим), бомбы делают чтобы террористов бомбить, в конце-концов, и нести демократию.
А у нас только дворцы строят!
Не, я бы конечно на практике бы взвыл и ох*ел если бы меня заставили отдавать 30% в сша нисх*я, но в теории-то молодцы!!!
А ты кремлебот. Прям стопудово. Потому что бот из Кремля.
Лол кек чебурек.
Раунд 

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Султанов Андрей

Victor
–2

Ахахахаххах,рили

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Евгений Зайцев

Victor
0
Ответить

Andrey Novikov

1

Если брать за основу пример, то при обратном трафике: 900 США и 100 Россия - лучше отдать 240 баксов со всей суммы, чем 270 баксов с 900 (30%)

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Сергей Лукьянчиков

1

Представляю, если бы у нас ввели. Вот вою-то было)) а так - если в США, то все по справедливости

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lakoros

1

Путин опять хочет стрясти с нас последние копейки! А нет...всё нормально.

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StargazerXIII

0

Ахаха) как наши вовремя то))

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Предстоящий каякер

StargazerXIII
1

Думаешь РКН понизит скорость YouTube?

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Станислав Назаров

Предстоящий
0

Перед выборами в гос.думу 100% 
Потом скажут "ладно мы передумали". 
У них сверх-задача не пооебать выборы, в ход пойдут любые инструменты. 
Хотя судя по тви, они могут резать скорость по маске, возможно они будут тормозить только оппозиционные каналы.  Всё-таки очень много денег в Ютубе зарабатывается. 

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Bulat Ziganshin

Станисл…
0

срали они на экономику, если при этом у власти будут не они

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Tik Top

0

Без паники, пока что налога нет) все также останется только поставим галочку на соглашение)

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Василий Петров

0

Это пока только youtube касается, или же обычного adsense тоже? 

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Владимир Кузьмин

0

И admob? В ЛК пока никаких сообщений на этот счет нет.

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