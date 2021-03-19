Выпускающая «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко» студия разработала видеосервис для трансляции своих шоу на смартфонах Статьи редакции
Приложение пока находится в стадии закрытого тестирования.
В Google Play появилось приложение The Hole от компании Medium Quality — это видеосервис, на которой можно посмотреть проекты студии, среди которых «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко», пишет Forbes.
Приложение скачали более тысячи человек — оно пока находится в стадии тестирования. «Теперь тебе не нужно искать любимых персонажей и новые серии на других платформах — мы собрали всë в одном месте и реализовали новые форматы и фишки, которых так не хватало раньше», — говорится в описании.
Заявку на регистрацию товарных знаков The Hole и You the hole is watching студия подала ещё в феврале 2021 года, приводит Forbes данные СПАРК.
Сервис разрабатывает агентство Surf — на их сайте есть описание кейса разработки проекта. В нём говорится, что Medium Quality хочет создать стриминговую платформу, чтобы транслировать удобный для просмотра на смартфонах контент — mobile first шоу, которые изначально снимаются под вертикальный формат.
Одной из моделей монетизации сервиса могут стать платные предрелизы шоу за неделю до премьеры на Youtube, говорят в агентстве. Medium Quality нужно выйти за рамки возможностей Youtube — делать не только видео, «но и интерактивные викторины и сериалы, в которых зритель сам выбирает, как будут развиваться события», — написано на сайте.
The Hole не станет альтернативой YouTube для студии, а просто дополнительной возможностью, рассказал Forbes директор по маркетингу и PR стриминговой платформы More.tv Григорий Немченко. Например, в видеосервисе компания может взаимодействовать со своей лояльной аудиторией с помощью интерактивных форматов или эксклюзивного контента.
Medium Quality владеет креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, хотя формальный владелец ООО «Медиум Кволити Продакшн» — Юрий Дунин, пишет Forbes. По данным СПАРК, выручка ООО «Медиум Кволити Продакшн» в 2019 году составила 22 млн рублей, прибыль — 12 млн рублей. Дусмухаметов отказался ответить на вопросы издания о запуске платформы.
Загадка дыры
Когда следующая серия что было дальше? Два месяца уже ждём)))
Там какой-то конфликт между Славой Досмухаметовым и геной Газпром-медиа. Из-за нового закона по запрету на мат в рунете
И что интересного в лапенко? Пару серий видел, уныло.
А что на счёт IOS?
Кажется кто-то знает чуть больше… И уже готовит соломку к блокировке «трубы» на территории великой и могучей
Mobile first формат это очень интересно. Ещё интереснее, почему начали с Android-аудитории. Это прям очень приятный релиз для всех mobile first энтузиастов :)
почему начали с Android-аудитории
Вообще-то, ясно почему
Расскажите свою версию событий 😄
Surf описывали на сайте у себя проект, был выбран флаттер для реализации, скорей всего из за этого изначально под Андроид оптимизировали.
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