Медиа
Рая Хачатрян

Выпускающая «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко» студия разработала видеосервис для трансляции своих шоу на смартфонах Статьи редакции

Приложение пока находится в стадии закрытого тестирования.

24 24 комментария
2265 просмотров

В Google Play появилось приложение The Hole от компании Medium Quality — это видеосервис, на которой можно посмотреть проекты студии, среди которых «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко», пишет Forbes.

Приложение скачали более тысячи человек — оно пока находится в стадии тестирования. «Теперь тебе не нужно искать любимых персонажей и новые серии на других платформах — мы собрали всë в одном месте и реализовали новые форматы и фишки, которых так не хватало раньше», — говорится в описании.

Заявку на регистрацию товарных знаков The Hole и You the hole is watching студия подала ещё в феврале 2021 года, приводит Forbes данные СПАРК.

Сервис разрабатывает агентство Surf — на их сайте есть описание кейса разработки проекта. В нём говорится, что Medium Quality хочет создать стриминговую платформу, чтобы транслировать удобный для просмотра на смартфонах контент — mobile first шоу, которые изначально снимаются под вертикальный формат.

Одной из моделей монетизации сервиса могут стать платные предрелизы шоу за неделю до премьеры на Youtube, говорят в агентстве. Medium Quality нужно выйти за рамки возможностей Youtube — делать не только видео, «но и интерактивные викторины и сериалы, в которых зритель сам выбирает, как будут развиваться события», — написано на сайте.

The Hole не станет альтернативой YouTube для студии, а просто дополнительной возможностью, рассказал Forbes директор по маркетингу и PR стриминговой платформы More.tv Григорий Немченко. Например, в видеосервисе компания может взаимодействовать со своей лояльной аудиторией с помощью интерактивных форматов или эксклюзивного контента.

Medium Quality владеет креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, хотя формальный владелец ООО «Медиум Кволити Продакшн» — Юрий Дунин, пишет Forbes. По данным СПАРК, выручка ООО «Медиум Кволити Продакшн» в 2019 году составила 22 млн рублей, прибыль — 12 млн рублей. Дусмухаметов отказался ответить на вопросы издания о запуске платформы.

#новость

24 24 комментария
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Лаванда

16

Готовятся к закрытию Youtube?

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Vasya Ivanov

7

Загадка дыры 

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Сергей Перевозчиков

Vasya
1

Или дырки ☝🏻

Ответить

Хозяин

Vasya
0

Женщина в трубе, дела её не очень

Ответить

Денис Бурков

3

Когда следующая серия что было дальше? Два месяца уже ждём)))

Ответить

Nur Si

Денис
–1

Я думаю ближайший год не будет, так как у Нурлана туры по городам на весь год

Ответить

Almas Zhaxybayev

Денис
–1

Там какой-то конфликт между Славой Досмухаметовым и геной Газпром-медиа. Из-за нового закона по запрету на мат в рунете

Ответить

Александр Марьин

4

Ради вертикальных видео создали стриминговый сервис? А надо ли?

Ответить

Д Хб

4

И что интересного в лапенко? Пару серий видел, уныло.

Ответить

Sergei Timofeyev

Д
0

Подболотовики!

Ответить

Прошедший Макс

4

Как хорошо, что не знаю, кто все эти люди.

Ответить

Кристина Федосеева

0

А что на счёт IOS?

Ответить

Yusuf Abdullaev

Кристина
6

клабхаусы для богатых американцев, это для бедных россиян

Ответить

Андрей Титов

2

Офигеть! Ребята изобрели ютуб!!!! Очередной русский ютуб!!!!

Ответить

Artem Zasypalov

1

Надеюсь, что хоть интереснее приложения Вилсы будет

Ответить

Дмитрий Гусев

1

Кажется кто-то знает чуть больше… И уже готовит соломку к блокировке «трубы» на территории великой и могучей

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Danila

0

Ok, Boomer
Rutube 2.0

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Дмитрий Беговатов

0

Mobile first формат это очень интересно. Ещё интереснее, почему начали с Android-аудитории. Это прям очень приятный релиз для всех mobile first энтузиастов :)

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Юрий Белоножкин

Дмитрий
0

 почему начали с Android-аудитории

Вообще-то, ясно почему 

Ответить

Дмитрий Беговатов

Юрий
0

Расскажите свою версию событий 😄

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Yusuf Abdullaev

Дмитрий
1

большинство россиян сидят на андроидах, айфоны дорогие

Ответить

Fanis Sagdeev

Дмитрий
1

Surf описывали на сайте у себя проект, был выбран флаттер для реализации, скорей всего из за этого изначально под Андроид оптимизировали.

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Юрий Тимков

0

Интересно, интересно... конкуренция это всегда хорошо)

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Егор Т.

0

зачем на уаждый чих делать пртложение? сделали сайтик и ладно

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