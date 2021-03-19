Приложение пока находится в стадии закрытого тестирования.

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В Google Play появилось приложение The Hole от компании Medium Quality — это видеосервис, на которой можно посмотреть проекты студии, среди которых «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко», пишет Forbes.

Приложение скачали более тысячи человек — оно пока находится в стадии тестирования. «Теперь тебе не нужно искать любимых персонажей и новые серии на других платформах — мы собрали всë в одном месте и реализовали новые форматы и фишки, которых так не хватало раньше», — говорится в описании.

Заявку на регистрацию товарных знаков The Hole и You the hole is watching студия подала ещё в феврале 2021 года, приводит Forbes данные СПАРК.

Сервис разрабатывает агентство Surf — на их сайте есть описание кейса разработки проекта. В нём говорится, что Medium Quality хочет создать стриминговую платформу, чтобы транслировать удобный для просмотра на смартфонах контент — mobile first шоу, которые изначально снимаются под вертикальный формат.

Одной из моделей монетизации сервиса могут стать платные предрелизы шоу за неделю до премьеры на Youtube, говорят в агентстве. Medium Quality нужно выйти за рамки возможностей Youtube — делать не только видео, «но и интерактивные викторины и сериалы, в которых зритель сам выбирает, как будут развиваться события», — написано на сайте.

The Hole не станет альтернативой YouTube для студии, а просто дополнительной возможностью, рассказал Forbes директор по маркетингу и PR стриминговой платформы More.tv Григорий Немченко. Например, в видеосервисе компания может взаимодействовать со своей лояльной аудиторией с помощью интерактивных форматов или эксклюзивного контента.