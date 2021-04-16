Spotify платит меньше, но у него больше пользователей и больше прослушиваний.

Apple платит один цент (0,76 рублей) за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок платит правообладателям, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Apple.

Spotify платит в среднем от одной трети до половины пенни за прослушивание, но у него больше пользователей, которые слушают больше музыки, отмечает издание.

Apple платит музыкантам 52% от доходов с подписок, а Spotify от 75 до 80%, но у Apple больше ставка за одно прослушивание, потому что пользователей Spotify больше и они слушают больше музыки.

Музыканты не получают выплаты напрямую — сначала их переводят звукозаписывающим компаниям, которые затем отдают музыкантам доход за вычетом комиссии.

Крупные лейблы считают среднее количество месячных прослушиваний на пользователя наилучшим способом измерять экономику стримингов, а растущее число прослушиваний оценивают как повод для увеличения доходов музыкантов. По их словам, и в Apple, и в Spotify успехом считается тысяча прослушиваний на пользователя в месяц.

Apple отчитывалась о 60 млн подписчиков Apple Music в июне 2019 года. Spotify сообщала о 155 млн платящих подписчиков и 345 млн пользователей всего, включая тех, кто слушает музыку с рекламой, пишет WSJ.

