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Новости TJ

Apple в письме музыкантам раскрыла, что платит один цент за каждое прослушивание в Apple Music — вдвое больше Spotify Статьи редакции

Spotify платит меньше, но у него больше пользователей и больше прослушиваний.

Apple платит один цент (0,76 рублей) за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок платит правообладателям, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Apple.

Spotify платит в среднем от одной трети до половины пенни за прослушивание, но у него больше пользователей, которые слушают больше музыки, отмечает издание.

  • Apple платит музыкантам 52% от доходов с подписок, а Spotify от 75 до 80%, но у Apple больше ставка за одно прослушивание, потому что пользователей Spotify больше и они слушают больше музыки.
  • Музыканты не получают выплаты напрямую — сначала их переводят звукозаписывающим компаниям, которые затем отдают музыкантам доход за вычетом комиссии.
  • Крупные лейблы считают среднее количество месячных прослушиваний на пользователя наилучшим способом измерять экономику стримингов, а растущее число прослушиваний оценивают как повод для увеличения доходов музыкантов. По их словам, и в Apple, и в Spotify успехом считается тысяча прослушиваний на пользователя в месяц.
  • Apple отчитывалась о 60 млн подписчиков Apple Music в июне 2019 года. Spotify сообщала о 155 млн платящих подписчиков и 345 млн пользователей всего, включая тех, кто слушает музыку с рекламой, пишет WSJ.

#новость #apple #spotify

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Люц Шнайдер

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"успехом считается тысяча прослушиваний в месяц"

"Apple платит один цент (0,76 рублей) за одно прослушивание в Apple Music"

Вот это они там деньги зашибают!!! 

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Ivan Panchenko

Люц
0

1000 прослушиваний на пользователя, а не трека. Чем больше пользователей тем больше $ :)
Вопрос в другом: 1 цент за прослушивание, 1000 прослушиваний/мес на пользователя (количество,  которое считают успехом) = 10 баксов/мес выплат артистам. Подписка = 6.99баксов. В чём соль? Зарабатывают на тех, кто мало слушает, но платит премиум? Таких много? Или на рекламе?

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Иван Шеметов

Ivan
0

Тысяча прослушиваний это в среднем 50 часов , чета много для одного трека

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Иван Шеметов

Ivan
0

Вообще, я надеюсь я не слишком сонный, но получается, что за миллион прослушиваний платят 10к баксов? Или я слишком сонный? Это же в 10 раз больше чем на ютубе и порнхабе

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Миша Ленсин

0

Куда слушать чтобы платили деньги?

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Вася Пражкин

Миша
3

Начальника на работе

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Иванка Сегодина

Миша
1

Не помню точно где, на VC или нет, пару месяцев назад попадалась статья про то, как люди загружали в Spotify звуки леса, шум поезда железной дороги, шум дождя и пр. Там прослушиваний, как ни странно, было достаточно и в месяц с одного такого трека выходило около 125-150$.

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Андрей Арсенович

0

При этом доход делится между автором и исполнителем, исполнители обычно получают 13%.

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Птиц

0

За прослушивание половины трека тоже платят? А 10 секунд?

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