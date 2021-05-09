А ещё сыграл ковбоя, который изобрёл «электрическую лошадь».

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 8 мая выступил в роли ведущего юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. В приветственном монологе Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера.

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался», — сказал Маск.

Он также пошутил, что часто пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — заявил он.

Также Маск пошутил, что такие шоу — способ узнать побольше о ведущем. Он пошутил об имени своего сына, которого зовут X Æ A-12, и заявил, что оно произносится как «кот пробежался по клавиатуре».

Под конец монолога Маск вывел на сцену свою маму, так как в США во второе воскресенье мая празднуют день матери. Мэй Маск сказала, что ждёт свой подарок и надеется, что это не Dogecoin. «Вообще-то, именно он», — признался Маск.

Финансовый эксперт, ковбой и колонизатор Марса

Также в беседе с другими ведущими Маск выступил в роли финансового эксперта Ллойда Остертага — он объяснил, что такое Dogecoin, и назвал себя «собачьим отцом».

После выхода шоу стоимость криптовалюты в какой-то момент упала до 0,39€. На момент написания заметки Dogecoin стоил 0,44€ — стоимость упала на 25%.

Кроме того, Маск сыграл ковбоя, который изобрёл «электрическую лошадь» и «беспилотную лошадь» — которая, на самом деле, просто обычная лошадь.

Он также стал героем зарисовки про жизнь на Марсе, где произошла авария на станции — Маск играет самого себя в будущем, где он просит добровольца по имени Чад выйти в скафандре на поверхность планеты и починить подачу кислорода на станцию.

Saturday Night Live с Илоном Маском впервые транслировалось в прямом эфире одновременно в США и ещё 100 странах по всему миру. «Это первый случай, когда зрители по всему миру увидят шоу одновременно с США», — заявила руководитель развлекательного отдела NBC Фрэнсис Бервик.