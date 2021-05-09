Признался в синдроме Аспергера и шутил про Dogecoin — как прошло шоу Saturday Night Live с Илоном Маском Статьи редакции
А ещё сыграл ковбоя, который изобрёл «электрическую лошадь».
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 8 мая выступил в роли ведущего юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. В приветственном монологе Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера.
«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался», — сказал Маск.
Он также пошутил, что часто пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — заявил он.
Также Маск пошутил, что такие шоу — способ узнать побольше о ведущем. Он пошутил об имени своего сына, которого зовут X Æ A-12, и заявил, что оно произносится как «кот пробежался по клавиатуре».
Под конец монолога Маск вывел на сцену свою маму, так как в США во второе воскресенье мая празднуют день матери. Мэй Маск сказала, что ждёт свой подарок и надеется, что это не Dogecoin. «Вообще-то, именно он», — признался Маск.
Финансовый эксперт, ковбой и колонизатор Марса
Также в беседе с другими ведущими Маск выступил в роли финансового эксперта Ллойда Остертага — он объяснил, что такое Dogecoin, и назвал себя «собачьим отцом».
После выхода шоу стоимость криптовалюты в какой-то момент упала до 0,39€. На момент написания заметки Dogecoin стоил 0,44€ — стоимость упала на 25%.
Кроме того, Маск сыграл ковбоя, который изобрёл «электрическую лошадь» и «беспилотную лошадь» — которая, на самом деле, просто обычная лошадь.
Он также стал героем зарисовки про жизнь на Марсе, где произошла авария на станции — Маск играет самого себя в будущем, где он просит добровольца по имени Чад выйти в скафандре на поверхность планеты и починить подачу кислорода на станцию.
Saturday Night Live с Илоном Маском впервые транслировалось в прямом эфире одновременно в США и ещё 100 странах по всему миру. «Это первый случай, когда зрители по всему миру увидят шоу одновременно с США», — заявила руководитель развлекательного отдела NBC Фрэнсис Бервик.
- Синдром Аспергера — расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
Будущее - за аутистами и шизофрениками.
И это не шутка!
Будущее за США и такими как Маск, а не за шизофреником-дедушкой, который думает, что он победил во Второй мировой
Лол, Путлер не шизофреник. У него вероятно какие-то травмы и специфическая стрессовая адаптация к детским избиениям от сверстников, которую он смог превратить в мафиозные таланты.
Но он не шизофреник.
Шизофреники это люди вроде Ромки Михайлова.
Зачем здесь антироссийские коментарии???? Если пишите о президенте нашей страны, который из полной жопы выстроил мощнейшее государство, не нужно коверкать! Нужно делом заниматься и будет еще лучше. Своя космическая станция у нас в процессе, просто не делаем из этого шоу!
выстроил мощнейшее государство
Пыня выстроил Америку?
Мы молодая страна! 30 лет, население как две европейских страны на огромной площади. Прогресс колоссальный. Давайте и дальше двигаться 🤗
Мы молодая страна! 30 лет
Да? А что это там за окном?
- Дедушка-маразматик проводит парад, к которому молодая страна отношения не имеет)
Если вы в Москве неудивительно что состояние как на границе и самоубийства, напряжение и осуждение всего вокруг. А в России отлично, и Россия надёжно защищена в это непростое время! Привет вам из Сочи) мода на критику власти здесь очень странная))
Если пишите о президенте нашей страны, который из полной жопы выстроил мощнейшее государство
Мощнейшее в чём?
А вы такими сообщениями хайп не поймаете. Неважно кто хороший, кто плохой. Он комментирует ради лайков. Поймал тему - теперь везде своего дедушку и вставляет.
Простите, но 21 год ситуация идет на ухудшение во всех отраслях, кроме пропаганды. А зная ситуацию в нашей стране в сфере микроэлектроники, своя космическая станция с таким управлением у нас будет из набора лего, да и то, придется пару лет подождать, ведь посредники, тоже кушать хотят.
аутисты делятся на обычных и высокофункциональных. Об обычных аутистах мало кто слышал, кроме их родственников и врачей. На виду высокофункциональные.
это как алкоголики - есть обычные и высокофункциональные.
В мире есть миллиардеры, изобретатели, гениальные писатели и врачи-алкоголики.
Это не означает, что будущее - за алкоголиками. Нет. Будущее за высокофункциональными людьми, независимо от их диагноза
Нет, немного быть в спектре шизы и аутизма будет преимуществом.
Естественный отбор.
Теория XVIII века о том, что "безумие и гениальность ходят рука об руку" давно уже признана несостоятельной. Но любители доказывать обратное будут всегда.
С чего ты взял что шиза и аутизм — благоприятные признаки?
Естественный отбор — основной фактор эволюции, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих более высокой приспособленностью к условиям среды (наиболее благоприятными признаками), в то время как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.
Долго писать, но суть в том, что сейчас поменялась окружающая среда.
Если раньше выживаемость человека определялась почти исключительно социальной адаптивность, то сейчас это уже не так.
Сомневаюсь, что Маск достиг бы заметных успехов без социальной адаптивности.
А как? Что же поменяло фундаментальный закон биологии? Айфоны? Интернет?
как мы видим, чем умнее человек, тем меньше у него желание заводить детей
Расскажи это Маску с его выводком
Делаю за автора его работу:
Синдро́м Аспергера — общее (первазивное; англ. pervasive «обширный, глубокий, распространённый») нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. От детского аутизма (синдрома Каннера) он отличается прежде всего тем, что речевые и когнитивные способности в целом сохраняются. Синдром часто характеризуется также выраженной неуклюжестью
Как называется человек, утверждающий что у него синдром Аспергера и одновременно с этим более социально активный, чем люди не страдающие данным синдромом?
В американских интернетах ходил термин assburger, как раз для размахивающих самодиагностированным синдромом.
Ну вообще Маск очень публичная и медийная личность. А люди с Аспергером часто впадают в ступор при попадании в нестандартную ситуацию. Они не то чтобы прям социофобы, но у них немного другая действительность, им гораздо сложнее. Поэтому, с одной стороны, круто, это помогает ему сосредоточиться на деле всей его жизни. А с другой стороны ему пипец как сложно в социуме, где ему приходится вариться в силу статуса. Респект.
ну вообще Маск похож на человека с таким диагнозом. Видно, что ему довольно сложно находится в такой обстановке. Он конечно публичная личность, но он таким стал только потому что понимает, что без этого нельзя достичь всех целей, которые он перед собой поставил
Очень умно расшифровать что значит этот синдром в конце статьи, когда я в начале статьи уже погуглил!
Почему в 100 странах транслировали, а у нас не транслировали?
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