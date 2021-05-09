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Евгения Евсеева

Признался в синдроме Аспергера и шутил про Dogecoin — как прошло шоу Saturday Night Live с Илоном Маском Статьи редакции

А ещё сыграл ковбоя, который изобрёл «электрическую лошадь».

41 41 комментарий
2694 просмотров

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 8 мая выступил в роли ведущего юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. В приветственном монологе Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера.

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался», — сказал Маск.

Он также пошутил, что часто пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — заявил он.

Также Маск пошутил, что такие шоу — способ узнать побольше о ведущем. Он пошутил об имени своего сына, которого зовут X Æ A-12, и заявил, что оно произносится как «кот пробежался по клавиатуре».

Под конец монолога Маск вывел на сцену свою маму, так как в США во второе воскресенье мая празднуют день матери. Мэй Маск сказала, что ждёт свой подарок и надеется, что это не Dogecoin. «Вообще-то, именно он», — признался Маск.

Финансовый эксперт, ковбой и колонизатор Марса

Также в беседе с другими ведущими Маск выступил в роли финансового эксперта Ллойда Остертага — он объяснил, что такое Dogecoin, и назвал себя «собачьим отцом».

После выхода шоу стоимость криптовалюты в какой-то момент упала до 0,39€. На момент написания заметки Dogecoin стоил 0,44€ — стоимость упала на 25%.

Кроме того, Маск сыграл ковбоя, который изобрёл «электрическую лошадь» и «беспилотную лошадь» — которая, на самом деле, просто обычная лошадь.

Он также стал героем зарисовки про жизнь на Марсе, где произошла авария на станции — Маск играет самого себя в будущем, где он просит добровольца по имени Чад выйти в скафандре на поверхность планеты и починить подачу кислорода на станцию.

Saturday Night Live с Илоном Маском впервые транслировалось в прямом эфире одновременно в США и ещё 100 странах по всему миру. «Это первый случай, когда зрители по всему миру увидят шоу одновременно с США», — заявила руководитель развлекательного отдела NBC Фрэнсис Бервик.

  • Синдром Аспергера — расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

#илонмаск #новость

41 41 комментарий
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Леонид Белоус

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Будущее - за аутистами и шизофрениками.

И это не шутка!

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Vladislav Stan

Леонид
15

Будущее за США и такими как Маск, а не за шизофреником-дедушкой, который думает, что он победил во Второй мировой

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Иван Шеметов

Vladislav
6

Главное, чтобы не было будущего у тех кто приплетает 

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Леонид Белоус

Vladislav
0

Лол, Путлер не шизофреник. У него вероятно какие-то травмы и специфическая стрессовая адаптация к детским избиениям от сверстников, которую он смог превратить в мафиозные таланты.

Но он не шизофреник. 

Шизофреники это люди вроде Ромки Михайлова.
 

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Ivan Zamorev

Леонид
0

Зачем здесь антироссийские коментарии???? Если пишите о президенте нашей страны, который из полной жопы выстроил мощнейшее государство, не нужно коверкать! Нужно делом заниматься и будет еще лучше. Своя космическая станция у нас в процессе, просто не делаем из этого шоу!

Ответить

Vladislav Stan

Ivan
2

выстроил мощнейшее государство

Пыня выстроил Америку?

Ответить

Ivan Zamorev

Vladisl…
–3

Мы молодая страна! 30 лет, население как две европейских страны на огромной площади. Прогресс колоссальный. Давайте и дальше двигаться 🤗

Ответить

Vladislav Stan

Ivan
0

Мы молодая страна! 30 лет

Да? А что это там за окном?
 - Дедушка-маразматик проводит парад, к которому молодая страна отношения не имеет) 

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Павел -

Vladisl…
–2

Нет, Америку в грязь сейчас роняет Бидон. Нашествие мигрантов, годовая инфляция до 40%, реальная безработица 10%, усиление преступности, бессилие полиции. 

Ответить

Ivan Zamorev

Vladisl…
–6

Если вы в Москве неудивительно что состояние как на границе и самоубийства, напряжение и осуждение всего вокруг. А в России отлично, и Россия надёжно защищена в это непростое время! Привет вам из Сочи) мода на критику власти здесь очень странная))

Ответить

Андрей Крамарь

Ivan
0

Толстовато.

Ответить

Louis Cyphre

Ivan
1

Если пишите о президенте нашей страны, который из полной жопы выстроил мощнейшее государство

Мощнейшее в чём?

Ответить

Vladislav Stan

Louis
1

В воровстве и падении уровня жизни

Ответить

Design

Ivan
1

Удали лучше, не позорься 

Ответить

Сергей Иванов

Ivan
0

А вы такими сообщениями хайп не поймаете. Неважно кто хороший, кто плохой. Он комментирует ради лайков. Поймал тему - теперь везде своего дедушку и вставляет. 

Ответить

Vlad Limbo

Ivan
0

Простите, но 21 год ситуация идет на ухудшение во всех отраслях, кроме пропаганды. А зная ситуацию в нашей стране в сфере микроэлектроники, своя космическая станция с таким управлением у нас будет из набора лего, да и то, придется пару лет подождать, ведь посредники, тоже кушать хотят.

Ответить

Сергей Токарев

Леонид
7

аутисты делятся на обычных и высокофункциональных. Об обычных аутистах мало кто слышал, кроме их родственников и врачей. На виду высокофункциональные.

это как алкоголики - есть обычные и высокофункциональные.

В мире есть миллиардеры, изобретатели, гениальные писатели и врачи-алкоголики. 

Это не означает, что будущее - за алкоголиками. Нет. Будущее за высокофункциональными людьми, независимо от их диагноза

Ответить

Леонид Белоус

Сергей
0

Нет, немного быть в спектре шизы и аутизма будет преимуществом.

Естественный отбор.

Ответить

Андрей Крамарь

Леонид
1

Теория XVIII века о том, что "безумие и гениальность ходят рука об руку" давно уже признана несостоятельной. Но любители доказывать обратное будут всегда.

Ответить

Louis Cyphre

Леонид
0

С чего ты взял что шиза и аутизм — благоприятные признаки?
Естественный отбор — основной фактор эволюции, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих более высокой приспособленностью к условиям среды (наиболее благоприятными признаками), в то время как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.

Ответить

Леонид Белоус

Louis
–1

Долго писать, но суть в том, что сейчас поменялась окружающая среда.

Если раньше выживаемость человека определялась почти исключительно социальной адаптивность, то сейчас это уже не так.

Ответить

Louis Cyphre

Леонид
2

Сомневаюсь, что Маск достиг бы заметных успехов без социальной адаптивности.

Ответить

Леонид Белоус

Louis
0

Ну так его ж били в детстве, вот тебе и социальная адаптация.

Ответить

Андрей Крамарь

Леонид
1

А как? Что же поменяло фундаментальный закон биологии? Айфоны? Интернет?

Ответить

Леонид Белоус

Андрей
0
Ответить

Андрей

Леонид
0

Это уже очень протухший мемчик - с северным хипстером. Ищи поновее.

Ответить

Владимир

Леонид
0

это конечно может быть и будет небольшим преимуществом, но естественный отбор работает, если такие люди будут размножаться. А как мы видим, чем умнее человек, тем меньше у него желание заводить детей

Ответить

Леонид Белоус

Владимир
0

как мы видим, чем умнее человек, тем меньше у него желание заводить детей

Расскажи это Маску с его выводком 

Ответить

Павел Третьяков

6

Делаю за автора его работу:

Синдро́м Аспергера — общее (первазивное; англ. pervasive «обширный, глубокий, распространённый») нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. От детского аутизма (синдрома Каннера) он отличается прежде всего тем, что речевые и когнитивные способности в целом сохраняются. Синдром часто характеризуется также выраженной неуклюжестью

Ответить

Louis Cyphre

Павел
5

Как называется человек, утверждающий что у него синдром Аспергера и одновременно с этим более социально активный, чем люди не страдающие данным синдромом?

Ответить

Руслан Лысенко

Louis
18

Пизд@@ол, так вроде называется)

Ответить

Егор Какой-то

Louis
8

В американских интернетах ходил термин assburger, как раз для размахивающих самодиагностированным синдромом.

Ответить

Андрей Крамарь

Егор
0

Masskburger

Ответить

Илья Попов

Louis
0

Называется - Илон Маск.🤣

Ответить

Евгения Евсеева

Павел
1

окей, я добавлю! показалось, что это довольно известная болезнь

Ответить

Captain

2

Ну вообще Маск очень публичная и медийная личность. А люди с Аспергером часто впадают в ступор при попадании в нестандартную ситуацию. Они не то чтобы прям социофобы, но у них немного другая действительность, им гораздо сложнее. Поэтому, с одной стороны, круто, это помогает ему сосредоточиться на деле всей его жизни. А с другой стороны ему пипец как сложно в социуме, где ему приходится вариться в силу статуса. Респект. 

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Владимир Перепелица

Captain
1

ну вообще Маск похож на человека с таким диагнозом. Видно, что ему довольно сложно находится в такой обстановке. Он конечно публичная личность, но он таким стал только потому что понимает, что без этого нельзя достичь всех целей, которые он перед собой поставил

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Alexander Ponomarev

1

Очень умно расшифровать что значит этот синдром в конце статьи, когда я в начале статьи уже погуглил!

Ответить

Кигхриль Vselensky

0

Почему в 100 странах транслировали, а у нас не транслировали?

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Eugene Danilov

Кигхриль
1

Потому что в нашей вещательной сетке нет канала NBC?

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Андрей Крамарь

0

.

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