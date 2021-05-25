Они переосмыслят логотип издания или изображение мифической Медузы Горгоны.

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Аукцион пройдёт 27 мая на цифровой площадке Rarible. Собранные от продажи работ средства — без учёта организационных расходов — пойдут на поддержку издания, пишет сама «Медуза».

Аукцион разделится на две части. В первой будут продавать эксклюзивный видео-арт, во второй — копии большого цифрового арт-полотна по более доступной цене.

Работа Артёма Лоскутова

Свои работы на аукционе выставят около 80 художников. Среди них: Артём Лоскутов с работой в технике «дубинопись», Евгений Зубков с киберпанк-сюжетом, автор граффити «Поцелуи» на Винзаводе Philipenzo, Rinatto Lʼbank, который использует в своих работах изображения человеческих фигур.

Саундтреком акции станет композиция группы «АИГЕЛ», также аукцион поддержит журналист Леонид Парфёнов.

«Я участвую в акции в поддержку “Медузы” не столько из профессиональной солидарности. Я заинтересован как читатель издания — уже столько редакций закрылось или изменилось до неузнаваемости, читать почти нечего! И я протестую как гражданин: все 2000-е ущемляется независимая от власти общественная жизнь», — сказал Парфёнов.