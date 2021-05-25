В поддержку «Медузы» проведут NFT-аукцион — в нём примут участие десятки художников Статьи редакции
Они переосмыслят логотип издания или изображение мифической Медузы Горгоны.
Аукцион пройдёт 27 мая на цифровой площадке Rarible. Собранные от продажи работ средства — без учёта организационных расходов — пойдут на поддержку издания, пишет сама «Медуза».
Аукцион разделится на две части. В первой будут продавать эксклюзивный видео-арт, во второй — копии большого цифрового арт-полотна по более доступной цене.
Свои работы на аукционе выставят около 80 художников. Среди них: Артём Лоскутов с работой в технике «дубинопись», Евгений Зубков с киберпанк-сюжетом, автор граффити «Поцелуи» на Винзаводе Philipenzo, Rinatto Lʼbank, который использует в своих работах изображения человеческих фигур.
Саундтреком акции станет композиция группы «АИГЕЛ», также аукцион поддержит журналист Леонид Парфёнов.
«Я участвую в акции в поддержку “Медузы” не столько из профессиональной солидарности. Я заинтересован как читатель издания — уже столько редакций закрылось или изменилось до неузнаваемости, читать почти нечего! И я протестую как гражданин: все 2000-е ущемляется независимая от власти общественная жизнь», — сказал Парфёнов.
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований. 11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов.
Продажа NFT-токенов набрала популярность в начале 2021 года, чаще всего на аукционах продают цифровые рисунки и виртуальную одежду, а также права на культовые мемы. Стоимость популярных в прошлом картинок и видео достигает сотен тысяч долларов, а работы заметных художников уходят с молотка за миллионы. Так, в марте Майк Винкельман продал коллаж из своих рисунков за $69 млн.
Безотносительно Медузы, кажется, человечество придумало новый идеальный способ отмыва бабла. Если раньше использовалась такая классика жанра, как консультационные услуги, то теперь достаточно "казюлю размазать" и можно переводить деньги бенефициару на абсолютно легальных основаниях.
Как без палева програнтовать агента.
Какого агента?
Можете минусовать но, они пытаются получить тот же кэш флоу что поступал в адрес фонда которого больше нет.
А где был адрес фонда которого больше нет? Куда он вдруг делся?
А что фонд решил работать дальше? То есть это лишний раз подчеркивает, что это бизнес, а человек в комфортабельной камере просто партнер расходник?
Какой ловкий способ отмыть бабки. жалко что наивных хороших художников используют как мясо
NFT, которые не ради хайпа и смехуёчков, а для чего-то большего, это круто.
Полистал медузу, Навальный, Путин, Лукашенко, видимо в мире больше не чего не произошло за 2 дня.
Листаем РБК. Арминия, Литва, Газпром и Ливия, Таганрог и арест инженера, Лукашенко, встреча Путина и Байдена.
Ну тут все ясно, продолжайте деградировать.
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