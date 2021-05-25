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Медиа
TJ

В поддержку «Медузы» проведут NFT-аукцион — в нём примут участие десятки художников Статьи редакции

Они переосмыслят логотип издания или изображение мифической Медузы Горгоны.

23 23 комментария
Форум
1015 просмотров

Аукцион пройдёт 27 мая на цифровой площадке Rarible. Собранные от продажи работ средства — без учёта организационных расходов — пойдут на поддержку издания, пишет сама «Медуза».

Аукцион разделится на две части. В первой будут продавать эксклюзивный видео-арт, во второй — копии большого цифрового арт-полотна по более доступной цене.

Работа Артёма Лоскутова

Свои работы на аукционе выставят около 80 художников. Среди них: Артём Лоскутов с работой в технике «дубинопись», Евгений Зубков с киберпанк-сюжетом, автор граффити «Поцелуи» на Винзаводе Philipenzo, Rinatto Lʼbank, который использует в своих работах изображения человеческих фигур.

Саундтреком акции станет композиция группы «АИГЕЛ», также аукцион поддержит журналист Леонид Парфёнов.

«Я участвую в акции в поддержку “Медузы” не столько из профессиональной солидарности. Я заинтересован как читатель издания — уже столько редакций закрылось или изменилось до неузнаваемости, читать почти нечего! И я протестую как гражданин: все 2000-е ущемляется независимая от власти общественная жизнь», — сказал Парфёнов.

  • Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

  • 29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований. 11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов.

  • Продажа NFT-токенов набрала популярность в начале 2021 года, чаще всего на аукционах продают цифровые рисунки и виртуальную одежду, а также права на культовые мемы. Стоимость популярных в прошлом картинок и видео достигает сотен тысяч долларов, а работы заметных художников уходят с молотка за миллионы. Так, в марте Майк Винкельман продал коллаж из своих рисунков за $69 млн.

#новость #медуза

23 23 комментария
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Anton Zhitarev

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NNM ASSN

Anton
0

Почему не на рарибле, отмыли бы через вас немного денех. Эх вы.

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Василий

13

Безотносительно Медузы, кажется, человечество придумало новый идеальный способ отмыва бабла. Если раньше использовалась такая классика жанра, как консультационные услуги, то теперь достаточно "казюлю размазать" и можно переводить деньги бенефициару на абсолютно легальных основаниях.

Ответить

Николай Новиков

Василий
0

Точнее и не скажешь. 

Ответить

Вадим Швальняк

–1

Как без палева програнтовать агента.

Ответить

Gaius Plinius

Вадим
0

Какого агента?

Ответить

Николай Новиков

Gaius
3

Малдера, конечно.

Ответить

Kirill Krot

Gaius
0

Агент Бабилон, гарсон №2

Ответить

Александр Якунин

4

Можете минусовать но, они пытаются получить тот же кэш флоу что поступал в адрес фонда которого больше нет.

Ответить

Marat Nigametzianov

Александр
2

А где был адрес фонда которого больше нет? Куда он вдруг делся?

Ответить

Александр Якунин

Marat
0

А что фонд решил работать дальше? То есть это лишний раз подчеркивает, что это бизнес, а человек в комфортабельной камере просто партнер расходник?

Ответить

Marat

Алексан…
1

Так, давайте разберемся. Вы про фонд ФБК?
Про какое движение средств вы пишите? ФБК -> Медуза?

Ответить

Александр Якунин

Marat
0

А вам целое видео снять нужно что бы донести эту мысль?

Ответить

Антон Адамов

4

Какой ловкий способ отмыть бабки. жалко что наивных хороших художников используют как мясо

Ответить

Дэни Трэхо

1
Ответить

Evgenii Evgenii

Дэни
–3

🇳🇱🇳🇱🇳🇱Расия!🇳🇱🇳🇱🇳🇱

Ответить

Alexandr Brovin

3

Покупатели картин:

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Sasha Nova

2

Молодцы Rarible

Ответить

Кирилл Спиридонов

1

NFT, которые не ради хайпа и смехуёчков, а для чего-то большего, это круто.

Ответить

Anton Zhitarev

Кирилл
0

а для чего-то большего

Например? Халявного дизайнера?

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Александр Якунин

Кирилл
0

Полистал медузу, Навальный, Путин, Лукашенко, видимо в мире больше не чего не произошло за 2 дня.

Листаем РБК. Арминия, Литва, Газпром и Ливия, Таганрог и арест инженера, Лукашенко, встреча Путина и Байдена.

Ну тут все ясно, продолжайте деградировать.

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Nikolay Martynov

0

Сборище неудачников. Делают из гавна героев.

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Sasha Tsereteli

0

Именно этого и не хватало

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