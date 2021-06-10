Сайт онлайн-кинотеатра tvzavr перестал работать — в апреле кредитор требовал признать компанию банкротом Статьи редакции
По итогам 2020 года сервис терпел убытки и сократил долю рынка до 1,1%.
Сервис tvzavr прекратил предоставление услуг. Помимо сайта сервиса не загружается приложение в Smart TV, пишет отраслевое издание «Кабельщик».
По его данным, подавляющее большинство сотрудников покинуло компанию. Редакции vc.ru не удалось связаться с представителями онлайн-кинотеатра. В Okko и «Кинопоиске» сообщили, что не могут ничего сказать по поводу возможного закрытия tvzavr.
- В апреле в Арбитражный суд Москвы обратился кредитор компании Никита Кислощенко с заявлением признать банкротом ООО «Тивизавр». По данным РБК, до этого он обращался в райсуд с требованием взыскать с компании долг за оказание рекламных услуг в размере 28,8 млн рублей — суд удовлетворил этот иск 2 февраля, но в конце марта Кислощенко снова подал в суд.
- Тогда же о намерении признать банкротом онлайн-кинотеатр заявил и другой кредитор — ООО «Электроавангард», которое специализируется на оснащении предприятий оборудованием. По данным РБК, с учётом процентов этому кредитору видеосервис должен был 27,4 млн рублей.
- Согласно данным Арбитражного суда Москвы, следующее заседание по иску Кислощенко состоится 15 июня. Глава аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков сообщал, что финансовые сложности у сервиса возникли ещё в 2020 году. Тогда к юрлицу сервиса были поданы четыре иска в московский арбитраж на 70,2 млн рублей, в 2021 году компания получила еще пять исков на 39,7 млн рублей.
- По оценке Telecom Daily, в 2019-м tvzavr занимал 2% рынка онлайн-кинотеатров, в 2020-м только 1,1%. Как следует из базы «Контур.Фокус», компания была создана в ноябре 2009 года. В 2020 году убыток составил 19 млн рублей при выручке 659,4 млн рублей.
490 просмотров
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tvzavr"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 257058, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Jun 2021 15:12:25 +0300", "is_special": false }
0
9 комментариев
Написать комментарий...
3
Ivi, Кинопоиск HD, Okko, Megogo, Netflix. more tv, wink
Твзавр, Tvigle и другая мелочь вообще не понятно как держалась.
Ответить
Блоги компаний
Достучаться до экспертов: как департаментам взаимодействовать внутри бизнеса
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
«Альфа-Банк» по чужому долгу…
Один из крупнейших…
Спутниковый оператор Starlink…
Билл Гейтс выкупил большую…
Суд в Москве оштрафовал…
«Альфа-Банк» по чужому долгу…
Один из крупнейших…
В Apple Music стал доступен…
Ozon прислал камешки вместо…
Один из крупнейших…
Билл Гейтс выкупил большую…
Что такое SmartBadge — новый…
Мифы раскрутки Инстаграм…
OZON прислал камешки вместо…
Кейс: продвижение мастера…
Один из крупнейших…
Сотрудник «МТС» ввел в…