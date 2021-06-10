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Nazigul Jusupova

Сайт онлайн-кинотеатра tvzavr перестал работать — в апреле кредитор требовал признать компанию банкротом Статьи редакции

По итогам 2020 года сервис терпел убытки и сократил долю рынка до 1,1%.

Сервис tvzavr прекратил предоставление услуг. Помимо сайта сервиса не загружается приложение в Smart TV, пишет отраслевое издание «Кабельщик».

По его данным, подавляющее большинство сотрудников покинуло компанию. Редакции vc.ru не удалось связаться с представителями онлайн-кинотеатра. В Okko и «Кинопоиске» сообщили, что не могут ничего сказать по поводу возможного закрытия tvzavr.

  • В апреле в Арбитражный суд Москвы обратился кредитор компании Никита Кислощенко с заявлением признать банкротом ООО «Тивизавр». По данным РБК, до этого он обращался в райсуд с требованием взыскать с компании долг за оказание рекламных услуг в размере 28,8 млн рублей — суд удовлетворил этот иск 2 февраля, но в конце марта Кислощенко снова подал в суд.
  • Тогда же о намерении признать банкротом онлайн-кинотеатр заявил и другой кредитор — ООО «Электроавангард», которое специализируется на оснащении предприятий оборудованием. По данным РБК, с учётом процентов этому кредитору видеосервис должен был 27,4 млн рублей.
  • Согласно данным Арбитражного суда Москвы, следующее заседание по иску Кислощенко состоится 15 июня. Глава аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков сообщал, что финансовые сложности у сервиса возникли ещё в 2020 году. Тогда к юрлицу сервиса были поданы четыре иска в московский арбитраж на 70,2 млн рублей, в 2021 году компания получила еще пять исков на 39,7 млн рублей.
  • По оценке Telecom Daily, в 2019-м tvzavr занимал 2% рынка онлайн-кинотеатров, в 2020-м только 1,1%. Как следует из базы «Контур.Фокус», компания была создана в ноябре 2009 года. В 2020 году убыток составил 19 млн рублей при выручке 659,4 млн рублей.

#новость #tvzavr

490 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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lakoros

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Ivi, Кинопоиск HD, Okko, Megogo, Netflix. more tv, wink
Твзавр, Tvigle и другая мелочь вообще не понятно как держалась.

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lakoros

lakoros
1

GfK опрос

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MyTxtWebPage

lakoros
0

Вот как держался Netflix

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Antispam Vcru

lakoros
0

Умер и умер

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Михаил Анюков

lakoros
0

Всм непонятно? 

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Чудовищный щит

2

tvzavr
1,1%

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Юрий Другач

1

Не взлетел

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Michael Wylsakom

1

вымер динозаврик

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Denis Kiselev

0

Э… Хм… Пожалуй, пох

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