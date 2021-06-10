По итогам 2020 года сервис терпел убытки и сократил долю рынка до 1,1%.

По его данным, подавляющее большинство сотрудников покинуло компанию. Редакции vc.ru не удалось связаться с представителями онлайн-кинотеатра. В Okko и «Кинопоиске» сообщили, что не могут ничего сказать по поводу возможного закрытия tvzavr.